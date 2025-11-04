पुष्कर जोगचा मोठा खुलासा! कायमचा भारताला रामराम करून UAE मध्ये राहणार

मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेता आणि *‘बिग बॉस मराठी’*चा स्पर्धक पुष्कर जोग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नेहमी आपल्या अभिनयामुळे आणि फिटनेससाठी चर्चेत राहणारा हा अभिनेता यावेळी वैयक्तिक निर्णयामुळे चर्चेत आहे. नुकतंच त्यानं जाहीर केलं आहे की, त्याला UAEचा गोल्डन व्हिसा मिळाला आहे आणि आता तो अधिकृतपणे **संयुक्त अरब अमिराती UAEचा रहिवासी झाला आहे. हा निर्णय ऐकून अनेक चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. काहींनी त्याच्या या निर्णयाचं कौतुक करत त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत, तर काहींनी भारत सोडल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, पुष्करनं स्वतः स्पष्ट केलं आहे की, हा निर्णय त्यानं आपल्या मुलीच्या भविष्यासाठी घेतला आहे.
पुष्करनं आपल्या सोशल मीडियावर लिहिलं आहे 'आज मला माझा गोल्डन व्हिसा मिळाला. आता मी अधिकृतपणे UAEचा रहिवासी झालो आहे. हे सगळं माझ्या मुलीसाठी तिच्या आनंदासाठी, शिक्षणासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आहे. धन्यवाद आई-बाबा, धन्यवाद डॉ. अमोल सुहास जोग आणि देवाचे आभार.' त्याच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर त्याला शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. अनेक चाहत्यांनी लिहिलं की, “हा निर्णय धाडसी आणि प्रेरणादायी आहे.” काहींनी मात्र विचारलं की, 'तो भारत कायमचा सोडून चालला आहे का?' यावर पुष्करनं उत्तर दिलं नाही, पण तो व्यवसाय आणि कुटुंब या दोन्हीसाठी UAEमध्ये अधिक वेळ घालवणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
पुष्कर जोगचा आगामी चित्रपट ‘ह्युमन कोकेन’ सध्या चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच या चित्रपटातील कलाकारांचे खतरनाक लुक रिव्हिल करण्यात आले, ज्याने सोशल मीडियावर उत्सुकता निर्माण केली आहे. हा चित्रपट 16 जानेवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार असून, याचं शूटिंग युनायटेड किंगडममध्ये पार पडलं आहे. पुष्करनं याआधीही अनेक प्रकल्पांचे चित्रीकरण विदेशातच केलं आहे. त्यामुळे UAEमध्ये स्थलांतर करणं हे त्याच्या व्यावसायिक योजनांशीही सुसंगत आहे, असं निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.
पुष्कर गेल्या काही महिन्यांपासून आपल्या कुटुंबासह दुबईत राहत आहे. त्याच्या सोशल मीडियावरूनही त्याचं कुटुंबासोबतचं नातं आणि नवी जीवनशैली दिसून येते. कामानिमित्ताने तो भारतात अधूनमधून येतो, मात्र आता त्याचं मुख्य वास्तव्य UAEमध्येच असणार आहे.
UAE सरकारनं सुरू केलेला गोल्डन व्हिसा कार्यक्रम हा परदेशी नागरिकांसाठीचा एक विशेष दीर्घकालीन निवासी परवाना आहे. या व्हिसाच्या माध्यमातून परदेशी व्यावसायिक, गुंतवणूकदार, आणि कलाकारांना 5 ते 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी UAEमध्ये राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी दिली जाते. मराठी कलाकारांपैकी पुष्कर जोग हा असा व्हिसा मिळवणारा काही मोजक्या कलाकारांपैकी एक ठरला आहे. पुष्कर जोगनं आपल्या अभिनयातून मराठी प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. आता तो परदेशात राहून मराठी सिनेसृष्टीशी कनेक्ट ठेवणार असल्याचं त्यानं सूचित केलं आहे.
