शाहरुख खान 'जेलर 2' मध्ये रजनीकांतसोबत दिसणार? मिथून चक्रवर्तीने दिला संदर्भ

दाक्षिणात्य सिनेमाच्या जगात एक नवा धुमाकूळ माजवणारा रजनीकांतचा ‘जेलर’ हा सिनेमा 2023 मध्ये रिलीज झाला आणि त्याने बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला. त्याच्या भव्य यशानंतर आता या सिनेमाच्या सीक्वेलवर चर्चा सुरू झाली आहे. ‘जेलर 2’ मध्ये रजनीकांत पुन्हा एकदा आपल्या धाडसी आणि स्टाइलिश अवतारात दिसणार आहेत, ज्यामुळे चाहते खूपच उत्सुक आहेत. मात्र, या सीक्वेलमध्ये फक्त रजनीकांत नाही, तर बॉलिवूडच्या काही नामांकित कलाकारांचीही झलक दिसणार आहे.
मिथून चक्रवर्ती यांची अलीकडील मुलाखत काहीतरी मोठं सूचित करते. काही दिवसांपूर्वी, "जेलर २" मध्ये हिंदी सिनेमा इंडस्ट्रीचे प्रसिद्ध कलाकार, मिथून चक्रवर्ती आणि विद्या बालन यांच्या सहभागाची बातमी समोर आली होती. आणि आता एक नवीन वळण घेत चर्चा सुरू आहे. मिथून चक्रवर्ती यांनी एक मोठा हिंट दिला आहे की, बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खान देखील ‘जेलर 2’ मध्ये दिसणार आहेत.
मिथून चक्रवर्ती यांनी सांगितले, “माझ्या खलनायकाच्या भूमिकेतील अनुभव खूपच रोमांचक आहे. या सिनेमात आम्हाला अनेक अनुभवी आणि सुप्रसिद्ध कलाकार पाहायला मिळणार आहेत. मोहनलाल, शाहरुख खान, रम्या कृष्णन, शिव राजकुमार यांचे नाव त्यात आहे.” त्याच्या या वक्तव्यामुळे शाहरुख खानच्या एंट्रीबद्दलचा संशय संपला आहे. आता तो ‘जेलर २’ मध्ये खलनायकाच्या भूमिकेत दिसेल की काही इतर भूमिकेत, याबद्दलची मोठी चर्चा सुरू आहे.
2023 शाहरुख खानसाठी एक ऐतिहासिक वर्ष ठरले. त्याने सलग तीन हिट सिनेमे - पठाण, जवान आणि डंकी - देऊन सिनेसृष्टीत जोरदार कमबॅक केला. या सिनेमांमुळे शाहरुखने बॉक्स ऑफिसवर पाऊस पाडला आणि त्याच्या फॅन्सने ‘बॉक्स ऑफिस किंग’ म्हणून त्याला पुन्हा एकदा स्वीकारले. याच वर्षी रजनीकांतच्या ‘जेलर’ सिनेमाने साऊथ इंडस्ट्रीत धुमाकूळ माजवला. शाहरुख आणि रजनीकांत या दोन्ही सुपरस्टार्सचा एकत्रित सिनेमात दिसण्याचा विचार त्यांच्या फॅन्ससाठी एक विशेष गिफ्ट ठरू शकतो.
शाहरुख खानच्या या आगामी सिनेमात भूमिका काय असणार याबद्दल अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. काही लोकांनुसार शाहरुख सिनेमात एक महत्त्वाची भूमिका साकारू शकतात, ज्यामुळे चित्रपटाची कथा अधिक चुरशीची आणि आकर्षक होईल. मात्र, या संदर्भात अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. परंतु, ज्या पद्धतीने मिथून चक्रवर्तींनी शाहरुख खानच्या नावाचा उल्लेख केला, त्यावरून हे स्पष्ट आहे की शाहरुख या प्रकल्पाचा एक भाग असणार आहे.
अशा प्रकारे, ‘जेलर २’ मध्ये शाहरुख खानच्या एन्ट्रीबद्दल चर्चा सुरू असतानाच, इतर कलाकारांचं देखील महत्त्वपूर्ण योगदान समोर येत आहे. शिव राजकुमार यांनी याआधीच सिनेमाचे शूटिंग सुरू केल्याची माहिती दिली होती. ते सिनेमात कॅमिओ नाही तर एक मोठा रोल करणार असल्याचं त्यांनी सांगितले. मोहनलाल, रम्या कृष्णन यांसारखे साउथ इंडस्ट्रीचे दिग्गज कलाकार देखील या सिनेमात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.
शाहरुख आणि रजनीकांत यांचा एकत्र दिसण्याच्या संधीमुळे त्यांच्या फॅन्समध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. दोन्ही सुपरस्टार्सचं एकत्र येणं म्हणजेच सिनेमाला एक प्रचंड मोठा प्रक्षिप्त यश मिळणार असल्याचं सर्वांना विश्वास आहे. 'जेलर २'चं दिग्दर्शन नेल्सन दिलीपकुमार करत आहेत, आणि यामध्ये रजनीकांतच्या जबरदस्त अभिनयासोबत शाहरुख खान आणि इतर प्रमुख कलाकारांची जोड या सिनेमाला आणखी आकर्षक बनवेल.
'जेलर 2' या सिनेमाने मोठ्या पडद्यावर जबरदस्त वाऱ्याप्रमाणे यश मिळवायचं आहे. या सिनेमात एकत्र येणारे दिग्गज कलाकार, त्यांची अलीकडील कामं आणि आगामी भूमिका यामुळे तो एक व्ह्याच्युअली आणि कमर्शियली तुफान यश मिळवेल, याबद्दल काही शंका नाही. रजनीकांत आणि शाहरुख खान यांच्या भेटीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या त्यांच्या चाहत्यांना याची मोठी गोड बातमी मिळाल्यामुळे, सिनेमा प्रेमी आणि फॅन्स दोघांसाठीही एक आदर्श सिनेमाटिक अनुभव होईल.