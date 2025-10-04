बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवणार सोनाली खरेची लेक? अभिनेत्रीने फॅन्सची उत्सुकता वाढवली

मराठी चित्रपटसृष्टीतलं एक नावाजलेलं आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिलेलं नाव म्हणजे अभिनेत्री सोनाली खरे. ‘सावरखेड गाव’, ‘चेकमेट’, ‘7, रोशन व्हिला’, ‘हृदयांतर’ अशा गाजलेल्या चित्रपटांतून तिने तिच्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. तिचा सहजसुंदर अभिनय आणि मोहक व्यक्तिमत्वामुळे ती प्रेक्षकांच्या आवडीची ठरली. याशिवाय, ‘आभाळमाया’, ‘अवंतिका’ यांसारख्या मालिकांमधूनही सोनालीने घराघरात आपली छाप सोडली. जवळपास दहा वर्षांच्या खंडानंतर सोनाली पुन्हा छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करत असून सध्या ती स्टार प्रवाहवरील ‘नशीबवान’ या मालिकेत उर्वशीची दमदार भूमिका साकारते आहे. मालिकेला सुरुवातीपासूनच प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, सोनालीच्या पुनरागमनामुळे मालिकेची शोभा वाढली आहे.
अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत सोनाली खरेने तिच्या लेकी सनायाबद्दल खास खुलासा केला. गेल्या वर्षी प्रेक्षकांना आई-मुलगी जोडी ‘मायलेक’ चित्रपटातून एकत्र पाहायला मिळाली होती. त्यामुळेच सनायाच्या पुढील प्रवासाबद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली. मुलाखतीत जेव्हा सनायाच्या बॉलिवूड पदार्पणाविषयी प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा सोनालीने मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगितलं 'सनायाला बॉलिवूडमध्ये काम करण्याची प्रचंड आवड आहे. ती या क्षेत्रात आपलं करिअर घडवू इच्छिते. जसं माझ्या आईने मला मार्गदर्शन केलं, तसंच मीही माझ्या लेकीला योग्य मार्गदर्शन करते आहे.'
यावर पुढे बोलताना ती म्हणाली 'सनायाचं खूप मोठं भाग्य आहे की तिला आई-वडील, कुटुंबीय आणि आजूबाजूच्या मंडळींकडून अखंड पाठिंबा मिळतो. तिच्या या आवडीला सर्वजण प्रोत्साहन देतात, तिला योग्य दिशा दाखवतात. त्यामुळे मला खात्री आहे की तिचं हे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल. या क्षेत्रात नाव कमवण्यासाठी तिने आवश्यक शिक्षण घेण्यासही सुरुवात केली आहे.' सध्या सोनाली खरे ‘नशीबवान’ मालिकेत झळकत असून, तिच्यासोबत या मालिकेत आदिनाथ कोठारे, नेहा नाईक आणि अजय पूरकर यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. मालिकेत सोनालीचं पुनरागमन आणि तिच्या लेकीबद्दलची स्पष्टवक्ती भूमिका यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
