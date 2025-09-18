या आठवड्यात नेटफ्लिक्सवर ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’सोबत आणखी काही नवे चित्रपट आणि वेब सीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. चला तर जाणून घेऊया, कोणते आहेत ते!

सप्टेंबर 2025 चे 15 दिवस संपले असून आता उरलेल्या दिवसांत मनोरंजनप्रेमींसाठी नेटफ्लिक्सवर धमाल ठरणार आहे. या काळात प्रेक्षकांसाठी काही भन्नाट वेब सीरिज आणि चित्रपटांची लिस्ट सज्ज झाली आहे. चला तर पाहूया, कोणत्या सीरिज आणि चित्रपटांची आतुरतेने वाट पाहिली जाते आहे.
पोलंडमधील व्यंगात्मक कॉमेडी सीरिज ‘1670’चा दुसरा सीझन 27 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. पहिला सीझन डिसेंबर 2023 मध्ये आला होता आणि प्रेक्षकांकडून मोठी दाद मिळाली होती.
आर्यन खान दिग्दर्शित ही वेब सीरिज या महिन्यात नेटफ्लिक्सवर येत आहे. या सीरिजमध्ये लक्ष्य, सहेर बंबा आणि बॉबी देओल मुख्य भूमिकेत आहेत. विशेष म्हणजे शाहरुख खान, आमिर खान आणि सलमान खान कॅमिओ रोलमध्ये झळकणार आहेत.
19 सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणारा हा रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट बुकेट अलाकस आणि एनजीओ द शॉ यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटात सेर्कन कायुलु आणि काडजा रॅमन मुख्य भूमिकेत आहेत.
सायन्स-फिक्शन थ्रिलर सीरिजचा तिसरा सीझन 25 सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. ताओ त्सुचिया आणि केंटो यामाझाकी यांची दमदार भूमिका यात पाहायला मिळणार आहे.
इतिहासावर आधारित हा ड्रामा 25 सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल. स्टीवन नाईट निर्मित या सीरिजमध्ये 8 भाग आहेत ज्यात सत्तासंघर्षाची रोमहर्षक कहाणी उलगडली जाणार आहे.
30 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणारा हा अमेरिकन माहितीपट सीरिज प्रकारातील आहे. रहस्य आणि थरार यांचा अनोखा संगम यात अनुभवायला मिळेल. एकंदरीत, सप्टेंबरच्या उरलेल्या दिवसांत नेटफ्लिक्स प्रेक्षकांना वेगवेगळ्या शैलीतील भरगच्च मनोरंजनाची मेजवानी देणार आहे.
FAQ
