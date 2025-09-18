English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

या आठवड्यात नेटफ्लिक्सवर ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’सोबत आणखी काही नवे चित्रपट आणि वेब सीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. चला तर जाणून घेऊया, कोणते आहेत ते!

New Netflix Releases : या आठवड्यात नेटफ्लिक्सवर प्रेक्षकांसाठी खास मनोरंजनाची मेजवानी सजली आहे. ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’सोबतच आणखी काही नवे चित्रपट आणि वेब सीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. त्यामुळे घरबसल्या मनोरंजनाचा नवा डोस अनुभवायला मिळणार आहे.  

Intern | Updated: Sep 18, 2025, 05:33 PM IST
या आठवड्यात नेटफ्लिक्सवर ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’सोबत आणखी काही नवे चित्रपट आणि वेब सीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. चला तर जाणून घेऊया, कोणते आहेत ते!

सप्टेंबर 2025 चे 15 दिवस संपले असून आता उरलेल्या दिवसांत मनोरंजनप्रेमींसाठी नेटफ्लिक्सवर धमाल ठरणार आहे. या काळात प्रेक्षकांसाठी काही भन्नाट वेब सीरिज आणि चित्रपटांची लिस्ट सज्ज झाली आहे. चला तर पाहूया, कोणत्या सीरिज आणि चित्रपटांची आतुरतेने वाट पाहिली जाते आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

1670: सीझन 2

पोलंडमधील व्यंगात्मक कॉमेडी सीरिज ‘1670’चा दुसरा सीझन 27 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. पहिला सीझन डिसेंबर 2023 मध्ये आला होता आणि प्रेक्षकांकडून मोठी दाद मिळाली होती.

 द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड

आर्यन खान दिग्दर्शित ही वेब सीरिज या महिन्यात नेटफ्लिक्सवर येत आहे. या सीरिजमध्ये लक्ष्य, सहेर बंबा आणि बॉबी देओल मुख्य भूमिकेत आहेत. विशेष म्हणजे शाहरुख खान, आमिर खान आणि सलमान खान कॅमिओ रोलमध्ये झळकणार आहेत.

 शी सेड मे बी

19 सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणारा हा रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट बुकेट अलाकस आणि एनजीओ द शॉ यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटात सेर्कन कायुलु आणि काडजा रॅमन मुख्य भूमिकेत आहेत.

ऐलिस इन बॉर्डरलँड: सीझन 3

सायन्स-फिक्शन थ्रिलर सीरिजचा तिसरा सीझन 25 सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. ताओ त्सुचिया आणि केंटो यामाझाकी यांची दमदार भूमिका यात पाहायला मिळणार आहे.

हाऊस ऑफ गिनीज

इतिहासावर आधारित हा ड्रामा 25 सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल. स्टीवन नाईट निर्मित या सीरिजमध्ये 8 भाग आहेत ज्यात सत्तासंघर्षाची रोमहर्षक कहाणी उलगडली जाणार आहे.

नाइटमेयर ऑफ नेचर 

30 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणारा हा अमेरिकन माहितीपट सीरिज प्रकारातील आहे. रहस्य आणि थरार यांचा अनोखा संगम यात अनुभवायला मिळेल. एकंदरीत, सप्टेंबरच्या उरलेल्या दिवसांत नेटफ्लिक्स प्रेक्षकांना वेगवेगळ्या शैलीतील भरगच्च मनोरंजनाची मेजवानी देणार आहे.

FAQ

सप्टेंबरच्या उरलेल्या दिवसांत नेटफ्लिक्सवर कोणत्या मोठ्या सीरिज प्रदर्शित होणार आहेत?
1670: सीझन 2, ऐलिस इन बॉर्डरलँड: सीझन 3, आणि हाऊस ऑफ गिनीज या तीन सीरिज चर्चेत आहेत.

‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’ची खासियत काय आहे?
ही आर्यन खानची दिग्दर्शक म्हणून पहिली सीरिज आहे. लक्ष्य, सहेर बंबा आणि बॉबी देओल मुख्य भूमिकेत असून शाहरुख खान, आमिर खान आणि सलमान खान कॅमिओमध्ये दिसणार आहेत.

सप्टेंबरच्या अखेरीस कोणता माहितीपट पाहायला मिळणार आहे?
नाइटमेयर ऑफ नेचर: केबिन इन द वूड्स हा अमेरिकन माहितीपट 30 सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल.

About the Author
Tags:
2025 Netflix releasenetflix recommendationstrending newsBollywood News

इतर बातम्या

Viral News : 'तुमचा मुलगा वाचणार नाही,' डॉक्टरांन...

विश्व