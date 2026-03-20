यामी गौतम 100 कोटी नेटवर्थ असलेल्या दिग्दर्शकाच्या प्रेमात कशी पडली? गावात साध्या पद्धतीने केलं लग्न

Yami Gautam and Aditya Dhar love story : ‘धुरंधर’ दिग्दर्शकाच्या प्रेमकथेचा उलगडा… आदित्य धर-यामी गौतम पहिल्यांदा कुठे भेटले? लग्न कुठे केलं?  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 20, 2026, 07:57 AM IST
Yami Gautam and Aditya Dhar love story : सध्या ‘धुरंधर’ चित्रपटाची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू असून बॉक्स ऑफिसपासून सोशल मीडियापर्यंत या सिनेमाचीच हवा आहे. रणवीर सिंह आणि अक्षय खन्ना यांनी साकारलेल्या भूमिकांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. पण या यशामागे ज्या व्यक्तीची सर्वाधिक चर्चा होते आहे, तो म्हणजे दिग्दर्शक आदित्य धर. लेखन आणि दिग्दर्शन या दोन्ही आघाड्यांवर त्याने घेतलेली मेहनत आज फळाला आली आहे.

‘धुरंधर’ हा केवळ एक सिनेमा नाही, तर अनेक वर्षांच्या मेहनतीचं फलित आहे. आदित्य धर गेली अनेक वर्षे या चित्रपटाच्या स्क्रिप्टवर काम करत होता. कथा, पात्रं आणि सादरीकरण यामध्ये वास्तवता आणण्यासाठी त्याने विशेष लक्ष दिलं. या संपूर्ण प्रवासात त्याला सर्वाधिक साथ मिळाली ती पत्नी यामी गौतम हिची.

‘URI’ने बदललं आयुष्य, करिअर आणि प्रेम दोन्ही

आदित्य धरच्या करिअरला खरी दिशा मिळाली ती URI: The Surgical Strike या चित्रपटामुळे. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी यश मिळवलं आणि आदित्यला इंडस्ट्रीत वेगळी ओळख मिळवून दिली. या चित्रपटात विकी कौशल मुख्य भूमिकेत होता, तर यामी गौतम हिनेही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली होती. मात्र, या सिनेमाने आदित्यच्या केवळ करिअरमध्येच नव्हे, तर वैयक्तिक आयुष्यातही मोठा बदल घडवून आणला. याच चित्रपटाच्या सेटवर त्याची आणि यामीची पहिली भेट झाली आणि हळूहळू ही ओळख एका सुंदर नात्यात परिवर्तित झाली.

सुरुवात मैत्रीपासून प्रेमापर्यंतचा प्रवास

‘URI’च्या चित्रीकरणादरम्यान दोघांमध्ये सुरुवातीला केवळ कामापुरताच संवाद होता. यामीने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, 'आम्ही सेटवर भेटलो, पण त्यावेळी ते डेटिंग नव्हतं… आम्ही फक्त एकमेकांशी बोलत होतो.' शूटिंग संपल्यानंतर जेव्हा चित्रपटाच्या प्रमोशनला सुरुवात झाली, तेव्हा त्यांचं नातं अधिक दृढ झालं. सततच्या भेटीगाठी, संवाद आणि एकमेकांच्या विचारांची जुळवण यामुळे त्यांचं नातं हळूहळू प्रेमात बदललं.

छोट्या कृतीतून दिसलेलं मोठं मन

या नात्याचा टर्निंग पॉईंट ठरला तो एक साधा प्रसंग. सेटवर एक महिला जमिनीवर बसलेली पाहून आदित्य धर यांनी स्वतःची खुर्ची तिला दिली. हा छोटासा gesture यामीच्या मनाला भिडला. तिच्या मते, 'ही छोटी गोष्ट होती, पण त्यातून त्याचा स्वभाव आणि माणूस म्हणून असलेली संवेदनशीलता दिसून आली.' याच क्षणानंतर यामीच्या मनात आदित्यबद्दल वेगळ्या भावना निर्माण झाल्या आणि त्यांचं नातं एका नव्या टप्प्यात प्रवेशलं.

खाजगी ठेवलेलं नातं

आदित्य आणि यामी यांनी त्यांचं नातं सुरुवातीपासूनच खाजगी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. जवळपास अडीच ते तीन वर्षे ते एकमेकांना डेट करत होते, पण त्यांनी कधीही याची सार्वजनिक घोषणा केली नाही. दोघांनाही प्रसिद्धीपेक्षा नात्याची प्रामाणिकता अधिक महत्त्वाची वाटत होती. त्यामुळेच त्यांच्या नात्यात एक वेगळीच स्थिरता दिसून येते.

हिमाचलमध्ये पारंपरिक आणि साधं लग्न

2021 मध्ये या दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. आदित्य धर आणि यामी गौतम यांचा विवाह हिमाचल प्रदेश येथे यामीच्या मूळ गावी पार पडला. करोनाच्या काळातील निर्बंध लक्षात घेऊन हा विवाहसोहळा अत्यंत साध्या पद्धतीने आयोजित करण्यात आला. फक्त कुटुंबीय आणि जवळच्या नातेवाईकांसह सुमारे 20 जणांच्या उपस्थितीत लग्न पार पडलं. या लग्नातील सर्वात खास गोष्ट म्हणजे यामीने परिधान केलेली साडी. तिने तिच्या आईची ३३ वर्षे जुनी सिल्क साडी नेसून पारंपरिकतेला मान दिला. या निर्णयामुळे लग्नाला एक वेगळीच भावनिक उंची मिळाली.

लग्नाबद्दल यामीची स्पष्ट भूमिका

लग्नानंतर यामी गौतमने दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या साध्या लग्नामागचं कारण स्पष्ट केलं. ती म्हणाली, 'मी अनेक भव्य लग्नं पाहिली आहेत, पण मला नेहमी वाटायचं की माझं लग्न साधं असावं. आपल्याच माणसांमध्ये, आपल्या पद्धतीने तो दिवस साजरा करणं मला अधिक महत्त्वाचं वाटतं.' तिने पुढे सांगितलं की, 'मोठ्या लग्नांमध्ये अनावश्यक खर्च होतो आणि प्रत्येकाला खूश ठेवणं अवघड होतं. आम्ही आमच्यासाठी आणि आमच्या कुटुंबासाठी लग्न केलं.'

‘धुरंधर’च्या यशात यामीचा पाठिंबा

‘धुरंधर’ प्रदर्शित होण्यापूर्वी यामी गौतम हिने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर करत आदित्य धरचं कौतुक केलं होतं. तिने या चित्रपटासाठी त्याने घेतलेल्या मेहनतीचा विशेष उल्लेख केला होता. ती अनेक वर्षे त्याच्या या प्रवासाची साक्षीदार होती. स्क्रिप्टपासून शूटिंगपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर तिने त्याला पाठिंबा दिला.

प्रोफेशनल यशासोबत वैयक्तिक समाधान

आज ‘धुरंधर’च्या यशामुळे आदित्य धर याचं नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. पण त्याच वेळी त्याची आणि यामी गौतम यांची ही साधी, प्रामाणिक आणि भावनिक लव्हस्टोरीही लोकांच्या मनाला भिडत आहे. चमकधमक आणि ग्लॅमरच्या दुनियेत राहूनही साधेपणा जपणाऱ्या या जोडीची कहाणी अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

