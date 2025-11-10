तीन दिवसांत कोटींची कमाई! यामी गौतम-इमरान हाश्मीचा सिनेमा ठरला Hit

यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘हक’ हा सिनेमा सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला असून, बॉक्स ऑफिसवर चांगली पकड निर्माण करत आहे. समाजातील संवेदनशील विषय हाताळणाऱ्या या चित्रपटाने प्रदर्शित झाल्यानंतर केवळ तीन दिवसांत तब्बल 8.85 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ‘हक’ या सिनेमाची जोरदार चर्चा सुरू होती. सिनेमाच्या विषयावर आणि पात्रांवर आधीपासूनच वाद निर्माण झाला होता. तरीदेखील चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पहिल्या दिवशी ‘हक’ने 100 कोटी रुपये इतकी साधारण कमाई केली होती. मात्र, दुसऱ्या दिवशी कमाईत जवळपास 100 टक्के वाढ होऊन ती 3.35 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. रविवारीही प्रेक्षकांचा उत्साह कायम राहिला आणि विकेंडचा गल्ला 8.85 कोटींच्या घरात पोहोचला.
चित्रपटाचे निर्माते या आकड्यांबाबत आनंदी आहेत. समीक्षकांनीही या सिनेमाच्या कथानकाचं आणि कलाकारांच्या अभिनयाचं कौतुक केलं आहे. यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी यांच्या जोडीला प्रेक्षकांकडून विशेष पसंती मिळत आहे. यामी गौतमच्या गंभीर भूमिकेचं तसेच इमरान हाश्मीच्या संयत अभिनयाचं कौतुक सोशल मीडियावर होत आहे. ‘हक’ हा सिनेमा शाहबानो प्रकरणावर आधारित आहे. 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पोटगीचा हक्क दिला होता. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशभरात तीव्र राजकीय आणि सामाजिक चर्चा झाली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर हा सिनेमा आधारित असून, एका स्त्रीच्या न्यायासाठीच्या संघर्षाची हृदयस्पर्शी कहाणी यात मांडण्यात आली आहे.
चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी शाहबानो यांच्या कुटुंबीयांनी या चित्रपटाला विरोध दर्शवला होता. त्यांचा दावा होता की, चित्रपटात शाहबानो यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जीवनाचं चुकीचं चित्रण केलं गेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग झाला आहे. त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून चित्रपटावर स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली आणि चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगी दिली. सध्या ‘हक’ला बॉक्स ऑफिसवर फारशी स्पर्धा नाही. त्यामुळे चित्रपटाला पुढील काही दिवसांत चांगली कमाई करण्याची संधी मिळू शकते. तथापि, 14 नोव्हेंबरला अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंग यांच्या ‘दे दे प्यार दे 2’ या मोठ्या चित्रपटाचा रिलीज असल्याने ‘हक’च्या कलेक्शनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
इमरान हाशमीच्या मागील सोलो चित्रपट ‘ग्राउंड झिरो’ च्या तुलनेत ‘हक’ने अधिक चांगली कामगिरी केली आहे. ‘ग्राउंड झिरो’ने पहिल्या आठवड्यात 5.20 कोटी रुपये आणि एकूण 6.70 कोटी रुपये कमावले होते. यामी गौतमच्या ‘आर्टिकल 370’च्या तुलनेत मात्र ‘हक’ची कमाई कमी आहे — त्या चित्रपटाने पहिल्या तीन दिवसांत 22.50 कोटी रुपये आणि एकूण 77.97 कोटी रुपये कमावले होते. ‘हक’चा विषय, पार्श्वभूमी आणि अभिनयामुळे हा सिनेमा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. अनेक प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला “थरारक आणि विचार करायला लावणारा” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. समाजातील स्त्रियांच्या न्यायासाठीच्या लढ्याचं वास्तव मांडणारा हा चित्रपट निश्चितच एक प्रभावी प्रयत्न मानला जातो.
FAQ
‘हक’ चित्रपटाची कथा नेमकी कशावर आधारित आहे?
उत्तर: ‘हक’ हा सिनेमा 1985मधील सुप्रसिद्ध शाहबानो प्रकरणावर आधारित आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पोटगीचा हक्क दिला होता. या निर्णयामुळे त्या काळात देशभर सामाजिक आणि राजकीय वादळ उठलं होतं. चित्रपटात एका स्त्रीच्या न्यायासाठीच्या संघर्षाचं भावनिक चित्रण करण्यात आलं आहे.
‘हक’ चित्रपटाची आतापर्यंतची कमाई किती झाली आहे?
‘हक’ने प्रदर्शित झाल्यानंतर केवळ तीन दिवसांत सुमारे 8.85 कोटी रुपये इतकी कमाई केली आहे. पहिल्या दिवशी साधारण 1.75 कोटी, दुसऱ्या दिवशी 3.35 कोटी आणि रविवारी थोडी वाढ होत विकेंडची एकूण कमाई जवळपास 9 कोटींवर पोहोचली.
‘हक’ चित्रपटावरील वाद काय होता?
शाहबानो यांच्या कुटुंबीयांनी चित्रपटातील काही दृश्यांवर आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या मते, चित्रपटात शाहबानो यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जीवनाचं चुकीचं चित्रण करण्यात आलं आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग झाला आहे. त्यांनी चित्रपटावर स्थगिती मागितली होती, मात्र उच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळून चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगी दिली.