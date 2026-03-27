Video: कोणता सीन पाहून यामी गौतमी खुळ्यासारखी हसली ; Dhurandhar 2 पाहण्यासाठी गपचूप गेली थिएटरला अन्...

Dhurandhar 2 Movie: सध्या जिथं पहाल तिथं चर्चा फक्त धुरंधर चित्रपटाचीच आहे. चित्रपटातील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांना भूरळ घालणारंच आहे. याचं श्रेय प्रेक्षक दिग्दर्शक 'आदित्य धर'ला देत आहेत. अशात त्याची पत्नी यामी गैतमचा एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. पहा नेमकं काय घडलं?

प्रिती वेद | Updated: Mar 27, 2026, 04:34 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Yami Gautam: अभिनेत्री यामी गौतम सध्या पुन्हा चर्चेत आली आहे. तिचा एक खास व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ती बहिण सुरीली गौतम सोबत थिएटरमध्ये दिसते. विशेष म्हणजे, दोघींनी प्रेक्षकांनी भरलेल्या थिएटरमध्ये जाऊनही स्वतःची ओळख लपवली. हा अनुभव अगदी वेगळा ठरला. आधीच या चित्रपटाबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्यानंतर, यामीने पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर हा चित्रपट पाहण्याचा निर्णय घेतला, पण यावेळी साध्या प्रेक्षकासारखा अनुभव घेतला.

थिएटरमध्ये गुपचूप एंट्री

'यामी गौतम' आणि 'सुरीली गौतम' दोघीही धुरंधर: द रिवेंज पाहण्यासाठी थिएटरमध्ये पोहोचल्या, मात्र त्यांनी कोणालाही ओळख पटू दिली नाही. व्हिडिओमध्ये यामी चेहरा झाकताना दिसते, तर बहिणीला शांत राहण्याचा इशाराही करते. प्रेक्षकांमध्ये बसून त्यांनी संपूर्ण चित्रपट एन्जॉय केला.

व्हिडिओ झाला व्हायरल

हा व्हिडिओ 'सुरीली गौतम'ने तिच्या सोशल मीडियावर शेअर केला होता. नंतर 'यामी गौतम'नेही तो रीशेअर केला. चाहत्यांना हा साधेपणा आणि वेगळा अंदाज खूप आवडला आहे. अनेकांनी या दोघींचं कौतुक केलं.

कुटुंबाकडून खास प्रतिक्रिया

'सुरीली गौतम'ने चित्रपट पाहिल्यानंतर आदित्य धर यांना खास शुभेच्छा दिल्या. तिने इंस्टाग्राम स्टोरीत लिहिलं,'पुन्हा एकदा आदित्य धर यांना सेल्युट. काय मास्टरपीस आहे! अप्रतिम चित्रपट, आम्हाला तुमच्यावर खूप अभिमान आहे. तुमच्या यशाचा आनंद साजरा करताना आम्ही खूप खुश आहोत. आणि माझी लाडकी बहीण, जी माझी ताकद आणि नशीब आहे... यामी गौतम, तुला खूप सारा प्रेम. चला आता पार्टी करूया.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई

धुरंधर 2 ने रिलीज झाल्यानंतर अवघ्या 8 दिवसांत 32 रेकॉर्ड्स बनवले आहेत. चित्रपटाने वर्ल्डवाइड 1080 कोटींची कमाई केली असून, भारतात पहिल्या आठवड्यात 674.17 कोटी नेट आणि 805.32 कोटी ग्रॉस कलेक्शन केले आहे.

स्टारकास्ट आणि बजेट

या चित्रपटात रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, गौरव गेरा, सारा अर्जुन, दानिश इकबाल, दानिश पंडोर आणि विवेक सिन्हा यांचा समावेश आहे. दोन्ही भाग मिळून चित्रपटाचा बजेट सुमारे 255 कोटी आहे. 

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

