कधीकाळी स्टेज फोबिया असणारी लाजाळू तरुणी आज टॉपची अभिनेत्री, 'हा' किस्सा ठराला टर्निंग पॉइंट

हिंदी सिनेसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी टीवी मालिकांमधुन त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. आशीत एक अभिनेत्री म्हणजे यामी गौतम. तिने तिच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात टेलिव्हिजनवरील लहानसहान मालिकांमधुन केली. ही अभिनेत्री आज (28 नोव्हेंबर 2025) तिचा 36वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अभिनेत्रीने 12 वर्षांपूर्वी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले असून आजपर्यांत एकही चित्रपट फ्लॉप ठरला नाही. पण हिट चित्रपट देणाऱ्या यामीला फेर अन्ड लव्हली अॅड मिळण्यामागचा रंजक किस्सा माहित आहे का?
हिट चित्रपट देणाऱ्या दिग्दर्शकाशी लग्न
या सुंदरीने 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक' या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाशी लग्न केले असून त्याचे नाव अदित्या धर आहे. त्यांची भेट उरीच्या सेट वरच झाली आणि आज ते एकत्र आनंदी जीवन जगत आहेत.
'या' मालिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण
यामी गौतमची अभिनय कारकीर्द 2008 मध्ये सुरू झाली, जेव्हा ती वीस वर्षांची होती. ही अभिनेत्री पहिल्यांदा टीव्ही मालिका 'चांद के पार चलो' मध्ये दिसली. 17 वर्षे जुन्या या मालिकेत तिने मुख्य भूमिका साकारली असून तिची ही भूमिका आजही चाहत्यांच्या मनावर राज्य करत आहे. त्यानंतर, यामी 'ये प्यार ना होगा काम' मध्ये दिसली, ही मालिका प्रेक्षकांनी चांगलीच पसंत पडली.
अलिकडेच यामी 'हक' चित्रपटात दिसली. पुढे देखील ती बऱ्याच प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहे. यामीने दक्षिण भारतीय सिनेसृष्टीतही हिट चित्रपट दिले. त्यानंतर तिने 'विकी डोनर' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. आयुष्मान खुराना अभिनीत या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी केली. यामी, विकी कौशलची मुख्य भूमिका असलेल्या 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक' या ब्लॉकबस्टर चित्रपटात देखील दिसली. उरीचे बजेट 42 कोटी असून या चित्रपटाने 340 कोटींची रग्गड कमाई केली.
अशी मिळाली जाहीरात
यामी गौतम लहानपणी खूप लाजाळू होती. तिने स्टेज फोबियामुळे कधीही शाळेतील कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतला नाही पण तिच्यात अभिनयाचे उत्तम गुण असल्याचे कोणी तरी ओळखले आणि तिच नशिबच पालटलं. एकदा यामी गौतमच्या लहानपणी वडिलांचे मित्र सपत्नीक त्यांच्या घरी आले होते त्यावेळी वडिलांच्या मित्राच्या पत्नीने तिच्यातील एका अभिनेत्रीची कला ओळखली. तिने तिचे कौतुक तर केलेच, पण तिचे फोटोही मुंबईतील एका प्रॉडक्शन हाऊसला पाठवले. हळुहळु जाहीराती आणि मालिकातून तिला अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर यामीला मोठमोठ्या मॉडेलिंग आणि टीव्ही जाहिरातींमध्ये काम मिळू लागले. या सुंदर अभिनेत्रीने ग्लो अॅन्ड लव्हीली या जहिरातीमुळे भरपूर प्रशंसा मिळवली अन् ब्रॉंडचा चेहरा बनली.