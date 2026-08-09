/ॲनिमल मधील तो सीन टॉक्सिकमध्ये कॉपी! यशने रणबीर कपूरसारखा लूक केल्यामुळे होतोय ट्रोल

यशचा 'टॉक्सिक' चित्रपटाचा ट्रेलर अखेर रिलीज झाला आहे. यानंतर काही जण त्यांच्या लूक आणि अभिनयाचे कौतुक करत आहे. पण काही नेटकऱ्यांनी यशला ट्रोल केलं आहे. या ट्रेलरमध्ये तो एका सीनमध्ये नग्नवस्थेत दिसतोय. तर यातील फायटिंग सीन प्रेक्षकांना आवडले आहे. पण त्याचा शरीरावर एकही कपडे नसलेला सीनवरुन यशला ट्रोल केलं जातंय. एवढंच नाही तर त्याची तुलना रणबीर कपूरशी केली जातेय. अॅनिमल चित्रपटातील रणबीर कपूरचा लूक यशने कॉपी केला अशी टीका त्याच्यावर होतेय.
'टॉक्सिक'चा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर यशने राया आणि टिक्काच्या भूमिकेत चमक दाखवली आहे, तर कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया आणि नयनतारा यांनीही आपली छाप सोडली आहे. पण, लोकांना सर्वात जास्त धक्का यशच्या न्यूड दृश्याने बसलाय, जे 'ॲनिमल'मधील रणबीरच्या सीनसारखेच आहे. ट्रेलरमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसा आणि रक्तपात देखील दाखवण्यात आलाय. यामुळे रणबीर कपूर आणि 'ॲनिमल' यांच्यात तुलना या चित्रपटासोबत करण्यात येत आहे.
Yash is going to show Ranbir what a real Animal looks like #Toxic pic.twitter.com/swUATtCZFX— A R E S (@aresthethird2) August 8, 2026
दुसरीकडे बोल्ड सीनमुळे कियारा अडवाणीवरही टीका होतेय. टॉक्सिक मझील इंटिमेट सीन्सवरून कियाराला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतोय. बंगळूरमधील ट्रेलर लाँच कार्यक्रमात यशने कियारा अडवाणीला होत असलेल्या ट्रोलिंगबद्दल नाराजी व्यक्त केली. एवढंच नाहीतर तिचं कौतुक देखील केलं.
Yash done PhD in copying and Inspiring Ranbir #ToxicTrailer #RanbirKapoor pic.twitter.com/qFbZwGsiii— ʙᴀɴɢʙᴀɴɢ (@RoonaVikranth) August 8, 2026
टॉक्सिक' हा चित्रपट २६ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. याची निर्मिती व्यंकट के. नारायण यांनी केली आहे. गीतू मोहनदास यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले असून, त्यांनी यश यांच्यासोबत मिळून चित्रपटाची कथा लिहिली आहे. हा चित्रपट कन्नड, हिंदी, तमिळ, तेलगू, मल्याळम आणि इंग्रजी भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल.
Copy from Animal ? #yash#toxic #ranbirkapoor #animal https://t.co/8kA0jSbQqi pic.twitter.com/Hib3PlZRGd— itss_ravidubey (@VishnuJ78533336) August 8, 2026