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'कंडोमची जाहिरात करायची असेल, तर मी...', स्पष्टच बोलला यश; Toxic मधील कियारासोबतच्या तसल्या सीन्सबद्दल भाष्य

सोशल मीडियामध्ये यश आणि कियाराच्या ऑनस्क्रीन रोमान्ससंदर्भात चांगलीच चर्चा असताना यावर यशच आता बोललाय

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:18 PM IST
'कंडोमची जाहिरात करायची असेल, तर मी...', स्पष्टच बोलला यश; Toxic मधील कियारासोबतच्या तसल्या सीन्सबद्दल भाष्य
Image Credit: एका कार्यक्रमात बोलताना यशने केलं हे विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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