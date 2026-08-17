'कंडोमची जाहिरात करायची असेल, तर मी...', स्पष्टच बोलला यश; Toxic मधील कियारासोबतच्या तसल्या सीन्सबद्दल भाष्य

दाक्षिणात्य अभिनेता यशने त्याच्या आगामी 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल ऑफ ग्रोन-अप्स' या चित्रपटातील 'तबाही' गाण्यावरून सुरू असलेल्या ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. या चित्रपटात कियारा अडवाणी प्रमुख भूमिकेत आहे. या गाण्यामध्ये यश आणि कियारामध्ये अत्यंत बोल्ड सीन शूट चित्रित करण्यात आले आहेत. या दोघांमध्ये गाण्याच्या चित्रिकरणादरम्यान दाखवलेली जवळीक चर्चेचा विषय ठरत आहे. काही सोशल मीडिया युझर्सने तर या गाण्याची तुलना 'कंडोमच्या जाहिराती'शी केली आहे. या टीकेलाही यशने खास स्टाइलमध्ये रिप्लाय केलाय.
काही दिवसांपूर्वीच यश 'आप की अदालत' या कार्यक्रमात सहभागी झाला होता. यावेळेस यशने त्याच्या चित्रपटातील गाण्यावरुन होणाऱ्या टीकेवर भाष्य केले. गाण्यातील बोल्ड सीन्सवरुन होणाऱ्या ट्रोलिंगकडे आणि प्रतिक्रियांकडे आपण सकारात्मक व विनोदी वृत्तीने पाहिले असं यशने म्हटलं आहे. या गाण्याची तुलना कंडोमच्या जाहिरातीशी करणाऱ्या ट्रोलर्सही यशने खोचक उत्तर दिलं आहे. गाण्यातील बोल्ड दृष्यांवरुन हे गाणं म्हणजे कंडोमची जाहिरात वाटते म्हणणाऱ्यांना उत्तर देताना अभिनेत्याने गमतीने, "जर मला कंडोमची जाहिरात करायची असेल, तर मी पैसे घेऊन करेन. अशी फुकट करणार नाही" असं विधान केलं. त्याचं हे उत्तर ऐकून कार्यक्रमाला आलेले प्रेक्षकही जोरजोरात हसू लागले.
He is roasting all of them at once.#Yash #ToxicTheMovie pic.twitter.com/H0KVeIeMmk— Cinema Premi(@kalaavidanaanu) August 15, 2026
यशने 'टॉक्सिक'मधील जवळीक दर्शवणाऱ्या दृश्यांबद्दलही भाष्य केले. हा चित्रपट सुरुवातीपासूनच प्रौढांसाठीची कथा म्हणून माझी प्रेझेंट करत आहोत. "कलेच्या माध्यमातून अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. जेव्हापासून आम्ही याचे शीर्षक आणि टॅगलाइन 'फेअरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' म्हणजेच प्रौढांसाठीची परीकथा अशी ठेवली आहे, तेव्हापासून आम्ही हे स्पष्ट करत आहोत की, जे लोक वयाने किंवा विचारांनी अजूनही लहान आहेत, त्यांनी यापासून थोडे दूर राहावे," असं यश म्हणाला.
या चित्रपटातून लहान मुलांना काय शिकाला मिळेल या प्रश्नाला उत्तर देताना यशने, "बच्चों को नहीं देखना है, जो भी बच्चे हैं, उनको घर पे रहना है," असं थेट शब्दांमध्ये स्पष्ट केलं.
गीतू मोहनदास दिग्दर्शित, 'टॉक्सिक'मध्ये यश मुख्य भूमिकेत आहेत, कियारा, नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया आणि रुक्मिणी वसंतही या चित्रपटात दिसणार आहे. के. जी. एफच्या दुसऱ्या भागाला मिळालेल्या मोठ्या यशानंतर यश आता 'टॉक्सिक'मधून काय कमाल करतो याकडे केवळ त्याचे चाहतेच नाही तर संपूर्ण दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीचं लक्ष लागलेलं आहे.