  • वाढदिवशी साऊथ सुपरस्टार यशच्या टॉक्सिक चित्रपटाचा धमाकेदार टीजर रिलीज, रॉकी भाईच्या स्वॅगने जिंकलं चाहत्यांचं मन

वाढदिवशी साऊथ सुपरस्टार यशच्या 'टॉक्सिक' चित्रपटाचा धमाकेदार टीजर रिलीज, रॉकी भाईच्या स्वॅगने जिंकलं चाहत्यांचं मन

दक्षिण भारतीय चित्रपट स्टार यशच्या 'टॉक्सिक' चित्रपटाचा टीझर आज (8 जानेवरी 2025) त्याच्या वाढदिवसानिमित्त प्रदर्शित झाला. चाहते त्यातील धमाकेदार दृश्ये पाहून थक्क झाले. या टीझरला अवघ्या 2 तसांत तब्बल 28 लक्ष 48 हजारपेक्षा जास्त Views गेले. हॉलिवूड चित्रपटांनाही टक्कर देणारा हा दमदार टीझर एकदा पहाच.

Updated: Jan 8, 2026, 02:17 PM IST
Yash Movie Tesear: अभिनेता आज त्याचा 39वा वाढदिवस साजरा करत असून आजच्या या खास दिवशी त्याच्या चित्रपटाच्या टीझरने चाहत्यांना आनंदाचा धक्कच दिला आहे. चित्रपटातील एक सीन तर इतका थरकाप उडवणारा आहेत की चाहत्यांना वाटतयं टीझरच असा आहे तर चित्रपट किती धमाकेदार असेल.

टॉक्सिकच्या (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) टीझरमध्ये अभिनेता यश तुम्हाला फक्त एकदाच दिसेल तेदेखील शेवटी आणि त्याचे फक्त दोन शब्द ऐकायला मिळतील. पण फक्त एकदाच्या लूकमध्ये त्याने कामाल केली आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत अभिनेत्री नयनतारादेखली आहे. एकूण एक चित्रपटाचा टीझर तुम्हाला स्तब्ध करणारा आहे.

या टीझरला अवघ्या 2 तसांत तब्बल 28 लक्ष 48 हजारपेक्षा जास्त Views गेले. एवढेच नाही तर चाहते टॉक्सिकच्या टीझरवर लाईक्स आणि कमेंंट्सचा वर्षाव करत आहेत. फक्त चाहतेच नाही तर सेलिब्रिटीेनीदेखील त्याचं तोंडभर कौतुक केले. या चित्रपटातील सीन आणि अभिनय पाहुन काही नेटकरी 'टॉक्सिक' धुरंधरला टक्कर देईल असं सांगत आहेत.

यश बऱ्याच काळापासून मोठ्या पडद्यापासून दूर आहे. तो शेवटचा 2022 मध्ये 'केजीएफ: चॅप्टर 2' या चित्रपटात दिसला होता. तेव्हापासून तो त्याच्या पुढच्या 'टॉक्सिक' या चित्रपटावर काम करत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन गीतू मोहनदास यांनी केले आहे आणि यशसोबत त्याचे सहलेखन केले आहे. या चित्रपटासोबत तो 'रामायण' वरही काम करत होता. यशच्या गेल्या वाढदिवशी या चित्रपटाची पहिली झलक समोर आली होती. आता, त्याचा दुसरा वाढदिवस आला आहे आणि अखेर टीझर प्रदर्शित झाला आहे. अजूनही फक्त एकच लूक आहे. पण त्या लहान अशा टीझरने चाहत्यांना पार येड लावलं आहे. 

 

Yash BirthdayToxic Movie TeaserYash Toxic Movieमराठी बातम्यायश

मनोरंजन