वादाच्या भोवऱ्यात यशची ‘टॉक्सिक’: टीझर संदर्भात सेन्सर बोर्डाकडे तक्रार, अश्लील दृश्ये हटवण्याची मागणी

यश अभिनीत ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच वादाच्या भोवऱ्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश कल्लाहल्ली यांनी चित्रपटाच्या टीझरमधील काही दृश्यांना अश्लील, आक्षेपार्ह आणि नैतिक मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे सांगत सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) कडे तक्रार दाखल केली आहे.
एएनआयच्या वृत्तानुसार, या तक्रारीत म्हटले आहे की टीझरमध्ये अत्यंत अश्लील, लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट आणि अशिष्ट दृश्ये आहेत. ही दृश्ये सोशल मीडियावर उघडपणे उपलब्ध असल्याने लहान मुले आणि तरुणही या कंटेंटला पाहत आहेत. कार्यकर्त्यांचा असा दावा आहे की हा टीझर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादेबाहेर आहे आणि अश्लील किंवा लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट कंटेंटला संवैधानिक संरक्षण मिळत नाही.
तक्रारीत त्यांनी सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट 1952, चित्रपट प्रमाणन नियम आणि CBFC मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा संदर्भ दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की चित्रपट, टीझर आणि प्रचारात्मक सामग्रीमध्ये सभ्यता, नैतिकता आणि सामाजिक जबाबदारीचे पालन केले पाहिजे. यामुळे टीझरचे रिव्ह्यू करून आक्षेपार्ह दृश्ये हटवण्याची आणि प्रसारावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, चित्रपटाशी संबंधित दिग्दर्शक, निर्माता आणि जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर आणि नियमानुसार कारवाई करण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे.
याच प्रकरणात, आम आदमी पक्षाच्या महिला विंगनेही टीझरविरोधात कर्नाटक राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. पक्षाचा आरोप आहे की टीझरमध्ये दाखवलेले दृश्य महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवते, मुलांवर आणि समाजावर चुकीचा परिणाम करतो. महिला आयोगाने प्रकरणाची दखल घेतली असून, CBFCकडे नियमांनुसार टीझरचे पुनरावलोकन करून अहवाल सादर करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने म्हटले आहे की अशा दृश्यांचे सार्वजनिक प्रदर्शन महिलांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवते आणि कन्नड संस्कृतीला अपमानकारक आहे.
टीझर 8 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला होता. या टीझरमध्ये यशच्या पात्राला एका कारमध्ये एका महिलेसोबत बोल्ड सीनमध्ये दाखवण्यात आले आहे. या सीनवरून वाद निर्माण झाला असून, सोशल मीडियावर टीझरवर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदल्या गेल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, यशचे मागील दोन चित्रपट KGF आणि KGF 2 सुपरहिट ठरले होते आणि त्यांनी जगभरात प्रचंड कमाई केली होती. मात्र, यावेळी ‘टॉक्सिक’ 19 मार्चला ‘धुरंधर 2’ सोबत प्रदर्शित होणार आहे, ज्यामुळे यशच्या चित्रपटाला कडवी स्पर्धा भोगावी लागू शकते. ‘धुरंधर’चा पहिला भाग सुपरहिट ठरला आणि त्याने जगभरात 1250 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.
चित्रपट निर्मात्यांकडून अद्याप या तक्रारीबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, टीझरवरील वाद आणि महिला आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे ‘टॉक्सिक’ चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच चर्चेचा विषय बनला आहे.