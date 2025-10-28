लग्नानंतर केवळ वर्षभरातच योगिता चव्हाण आणि सौरभ चौघुले यांच्या नात्यात दुरावा? कारण समोर येताच सोशल मीडियावर चर्चेला चांगलीच उधाण!

मराठी मनोरंजन विश्वात सध्या एका चर्चित जोडप्याच्या नात्यावरून सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. ‘जीव माझा गुंतला’ मालिकेमधून घराघरात पोहोचलेले आणि चाहत्यांच्या मनात घर करणारे कलाकार योगिता चव्हाण आणि सौरभ चौघुले यांचं लग्न गेल्या वर्षी धुमधडाक्यात पार पडलं होतं. पण आता केवळ वर्षभरातच त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून दोघांच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सवर झालेल्या बदलांमुळे या अफवांना आणखी जोर मिळाला आहे. योगिता चव्हाणनं तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून सौरभसोबतचे सर्व फोटो डिलीट केल्याचं दिसून आलं आहे. लग्नानंतर नियमितपणे दोघांचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करणारी योगिता आता मात्र पूर्णपणे सोलो पोस्ट करताना दिसतेय. यामुळे तिचे चाहते आणि चाहत्यांमधील नेटिझन्समध्ये उत्सुकता आणि चर्चा दोन्ही वाढल्या आहेत.
दुसरीकडे, सौरभ चौघुलेनंही धनत्रयोदशीच्या दिवशी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये फक्त स्वतःचेच फोटो अपलोड केले. या पोस्टमध्ये योगिता नव्हती, आणि नेटकऱ्यांनी लगेचच या बदलाकडे लक्ष वेधलं. अनेकांनी त्याला “योगिता कुठे आहे?” किंवा “तुमचं सगळं ठीक आहे ना?” असे प्रश्न विचारले. मात्र, सौरभनं कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
‘कलर्स मराठी’ वाहिनीवरील ‘जीव माझा गुंतला’ ही मालिका 2021 मध्ये प्रसारित झाली होती. या मालिकेत योगिता चव्हाणनं ‘अंतरा’ची भूमिका साकारली होती, तर सौरभ चौघुले ‘मल्हार’च्या भूमिकेत दिसला होता. दोघांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप आवडली होती आणि या मालिकेदरम्यानच त्यांच्या प्रेमकहाणीची सुरुवात झाली. सेटवरील जवळीक हळूहळू प्रेमात बदलली आणि काही काळानंतर दोघांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. मार्च 2024 मध्ये या दोघांनी आपल्या नात्याला अधिकृत स्वरूप देत लग्नबंधनात अडकले. दोघांनी लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत '3 मार्च 2024… आयुष्यभराचा हमसफर' असं कॅप्शन दिलं होतं. चाहत्यांनी या नवविवाहित जोडप्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला होता.
लग्नानंतर काही महिन्यांत दोघे एकत्र अनेक कार्यक्रमांना, शूट्सना आणि इव्हेंट्सना एकत्र दिसत होते. पण गेल्या काही आठवड्यांपासून दोघे सार्वजनिकरीत्या एकत्र दिसलेले नाहीत. यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दलच्या अफवांना अधिक चालना मिळाली आहे. सध्या दोघांनीही या चर्चांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, पण त्यांच्या चाहत्यांना या जोडप्याच्या नात्यात काय चाललं आहे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. काही चाहत्यांनी 'ते फक्त सोशल मीडिया ब्रेक घेत असतील,' असं म्हणत परिस्थितीवर संयम दाखवला आहे, तर काहींनी “दोघांमध्ये खरंच काहीतरी बिनसलंय” असंही मत व्यक्त केलं आहे.
दरम्यान, मराठी इंडस्ट्रीत गेल्या काही महिन्यांत अनेक सेलिब्रिटी कपल्सच्या नात्यांमध्ये ताणतणावाच्या चर्चा समोर आल्या आहेत. काहींनी आपापले प्रश्न मिटवत नातं टिकवलं, तर काहींनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे योगिता आणि सौरभच्या नात्याबद्दलही चाहत्यांचं लक्ष केंद्रीत झालं आहे.
FAQ
योगिता चव्हाण आणि सौरभ चौघुले यांनी केव्हा लग्न केलं?
दोघांनी मार्च 2024 मध्ये लग्न केलं होतं.
दोघांच्या नात्यात दुराव्याच्या चर्चा का सुरू झाल्या?
योगितानं सौरभसोबतचे फोटो इन्स्टाग्रामवरून डिलीट केल्यानंतर या चर्चा सुरू झाल्या.
दोघांनी या अफवांवर प्रतिक्रिया दिली आहे का?
नाही, अद्याप दोघांपैकी कुणीही अधिकृत भाष्य केलेलं नाही.