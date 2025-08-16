'तू बच्चन घराण्याचा...'; अभिषेकबद्दल अमिताभ बच्चन असे का म्हणाले?

Amitabh Bachchan Blog: मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या टंबलर ब्लॉगवर एक हृदयस्पर्शी पोस्ट शेअर करत आपल्या मुलगा अभिषेक बच्चनचा अभिमान व्यक्त केला. मेलबर्न फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये 'आय वॉन्ट टू टॉक' या चित्रपटासाठी अभिषेकला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला असून, या खास क्षणी बिग बी भावुक झाले आहेत.
अमिताभ यांनी लिहिले, 'मी या जगातील सर्वात भाग्यवान वडील आहे. अभिषेकने कष्ट, प्रामाणिकपणा आणि न हार मानण्याच्या वृत्तीने आजोबांचा वारसा पुढे नेला आहे. कितीही संकटे आली तरी त्याने कधीच हार मानली नाही. प्रत्येक वेळी तो मेहनतीच्या जोरावर पुन्हा उभा राहिला आणि अधिक उंच भरारी घेतली.'
ब्लॉगसोबत बिग बी यांनी अभिषेकच्या हातात ट्रॉफी असलेला फोटो शेअर केला. तसेच 'द बच्चन ब्लूप्रिंट' या टॅगलाइनसह एका मासिकाचे मुखपृष्ठदेखील पोस्ट केले.
आपल्या पोस्टमध्ये बिग बी यांनी काही ओळी लिहिल्या, 'जितके लोक मला खाली आणतील तितक्याच वेळा मी मेहनतीच्या जोरावर पुन्हा उभा राहीन. वेळ लागतो, पण जर तुम्ही हार मानली नाही तर जगासमोर स्वतःची ताकद दाखवता येते.' यावेळी त्यांनी आपल्या वडिलांची कविता आठवत लिहिले, 'मी समुद्राकडून जगण्याची कला शिकलो आहे - शांतपणे वाहत राहणे आणि आपल्या मर्जीने जगणे. अभिषेकनेही त्याच मार्गाचा अवलंब केला आहे. कोणताही दिखावा न करता, त्याने स्वतःच्या कामातून आपली ओळख निर्माण केली.'
अमिताभ यांनी पुढे असे म्हटले, 'काही वर्षांपूर्वी मी एका चित्रपटात अभिषेकच्या अभिनयाचे कौतुक केले तेव्हा लोकांनी मला हसले. म्हणाले, एक वडील आपल्या मुलाचे जास्त कौतुक करत आहेत. पण आज तेच लोक त्याला सन्मान देत आहेत. काळाने त्याचे उत्तर दिले आहे. जगाने अभिषेकच्या मेहनतीला आणि कलेला मान्यता दिली आहे.'
पोस्टच्या शेवटी बिग बी यांनी लिहिले, 'विजय हाच सर्वात मोठा प्रतिसाद आहे आणि अभिषेक तू तो विजय मिळवला आहेस. शांतपणे स्वतःचा आनंद घे, हाच यशाचा खरा अर्थ आहे.' त्यांनी हा पुरस्कार केवळ अभिषेकसाठीच नव्हे तर संपूर्ण बच्चन कुटुंबासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगितले.