Video:आमिर खानच्या 3 इडियट्समधील मिलीमीटर आठवतोय का? 14 वर्षांनंतर कसा दिसतो पहा

Video: आमिर खानच्या 3 इडियट्समधील मिलिमीटर आठवतोय का? राहुल कुमार त्याच्या तुर्की पत्नीसोबत दिल्लीत दिसला; नेटकऱ्यांनी म्हटले 'मिलिमीटर, किलोमीटर बन गया है अब'   

Updated: Nov 13, 2025, 04:27 PM IST
आमिर खानच्या '3 इडियट्स ' मधील विनोदी कलाकार मिलिमीटर आठवतोय का ? अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरात रँचो आणि त्याच्या मित्रांना मदत करणारा हुशार मुलगा अभिनेता राहुल कुमारने साकारला होता . राजकुमार हिरानी यांच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटात त्याची भूमिका जरी लहान असली तरी, त्याच्या आकर्षक अभिनयाने कायमची छाप सोडली. चाहते अजूनही त्याला आठवण करतात. अशातच या मिलिमीटरचा 14 वर्षांनंतरचा चेहरा सगळ्यासमोर आला आहे. मिलीमीटर खरच खूप बदलला आहे. तर व्हिडीओ एकदा पहाच. 

अलिकडेच व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये राहुल कुमार त्याच्या पत्नीसोबत नवी दिल्लीत एका पोर्ट्रेट फोटोग्राफरशी सहजच भेटताना दिसत आहे. छायाचित्रकाराने त्या जोडप्याला स्वतःची ओळख करून दिली आणि विचारले की ती त्यांचे पोर्ट्रेट काढू शकतो का? ही विनंती त्यांनी आनंदाने मान्य केली. 

त्यांची नावे विचारली असता, अभिनेता म्हणाला, “मी राहुल आहे, ती माझी पत्नी केझिबान दोगन आहे आणि ती तुर्कीची आहे.” त्याची पत्नी हसली आणि म्हणाली, “हो, आम्ही लग्न केले आहे — 4 मे रोजी.” मग छायाचित्रकाराने विचारले की ते कसे भेटले, आणि केझिबानने एक गोड गोष्ट सांगितली, "मी 3 इडियट्स हा चित्रपट पाहिला, त्यातील अभिनेता आहे, तुम्हाला मिलिमीटर, आठवतोय का?  तोच, मी त्याला मेसेज केला होता आणि आमची ओळख झाली. 14 वर्षांपूर्वी, मला वाटतं." या गोंडस संवादाने नेटकऱ्यांची मने जिंकली त्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी, राहुलने छायाचित्रकाराला विचारले की त्यांच्या कपाळावरील टीळा ठीक दिसतोय का?, ज्यावर फोटे काढणाऱ्याने उत्तर दिले की ते दोघेही 'चांगले' दिसत आहेत. राहुलने पांढरा शर्ट आणि बेज रंगाची पँट घातली होती, तर त्याची पत्नी लाल सूट सेटमध्ये सुंदर दिसत होती.

फोटोशूटनंतर, फोटो काढणाऱ्याने राहुलला सांगितले की त्याने '3 इडियट्स' अनेक वेळा पाहिले आहे आणि चित्रपटातील त्याच्या अभिनयाचे कौतुक केले. अभिनेत्याने नम्रपणे उत्तर दिले, "धन्यवाद," आणि निघण्यापूर्वी तो विनोदाने म्हणाला, "अब हम इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हो गये, अब हम इंस्टाग्राम पे बात करेंगे" व्हिडिओचा शेवट सैयारा चित्रपटातील 'तुम हो तो' या गाण्यावर सेट केलेल्या जोडप्याच्या सुंदर फोटोंनी होतो.

 

हा संवाद व्हायरल झाला असून चाहते 3 इडियट्सच्या मिलीमीटरच्या आठवणीत रमले आहेत. एका नेटकऱ्याने, “मिलीमीटर, किलोमीटर बन गया है अब!” दुसऱ्याने लिहिले, “तुम्ही दोघे एकत्र खूप गोंडस दिसता,” तर तिसऱ्याने म्हटले, “हा मिलीमीटर खरच खूप देखणा दिसतो आणि त्याची पत्नी किती सुंदर आहे!” राहुल कुमार 3 इडियट्स व्यतिरिक्त, इतर अनेक प्रोजेक्ट्समध्ये दिसला आहे. तो अलिकडेच अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ मालिकेतील 'बंदिश' बॅन्डिट्समध्ये दिसला होता, जिथे त्याने त्याच्या अभिनयाने पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना प्रभावित केले.

Millimeter of 3 idiots3 idiot MovieMillimeter images from 3 idiotsentertainment newsRahul kumar viral vedio

