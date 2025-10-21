English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘लाज वाटली पाहिजे’ राखी सावंतची तमन्ना भाटियावर बोलकी टीका, आयटम सॉन्गसंदर्भात काय म्हटलं?

Rakhi Sawant's comment on Tamannaah Bhatia : नुकत्याच एका मुलाखतीत राखी सावंतने तमन्ना भाटियाबद्दल बोललं आणि ते वक्तव्य सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलं.

Intern | Updated: Oct 21, 2025, 06:45 PM IST
‘लाज वाटली पाहिजे’ राखी सावंतची तमन्ना भाटियावर बोलकी टीका, आयटम सॉन्गसंदर्भात काय म्हटलं?
दुबईत राहणारी आणि नुकतीच भारतात परतलेली राखी सावंत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर तिच्या विधानांचा सतत गदारोळ सुरू असतो. डोनाल्ड ट्रम्पना तिचे वडील म्हणण्यापासून ते अभिषेक कुमारला नवरा ठरवण्यापर्यंत, राखीची अनेक विचित्र प्रतिक्रिया आणि विधानं सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

तमन्ना भाटियावर टीका

दरम्यान, तिनं अभिनेत्री तमन्ना भाटियावर वारंवार आयटम नंबर करण्याबद्दल टीका केली आहे. बॉलिवूडची ओजी आयटम गर्ल असल्याचा दावा करत राखी म्हणाली की, तमन्ना आता तिच्याकडून प्रेरणा घेऊन आयटम सॉन्ग सादर करत आहेत. फिल्मीज्ञानला दिलेल्या मुलाखतीत राखीने सांगितले की, 'तमन्नाच्या आयटम सॉन्गमध्ये माझ्याइतकी हुशारी नाही. हे लोक आम्हाला पाहून आयटम सॉन्ग करायला शिकले. सुरुवातीला यांना अभिनेत्री व्हायचं होतं, पण जेव्हा त्यांचं करिअर यशस्वी झालं नाही, तेव्हा त्यांनी आम्हाला लाथ मारली आणि आयटम सॉन्ग करायला सुरुवात केली. लाज वाटली पाहिजे! आम्ही ओजी आहोत आणि आता आम्ही हिरोइन बनू.' राखीने या वक्तव्याद्वारे स्पष्ट केले की, आयटम सॉन्ग फक्त कला नाही, तर त्यामागे मेहनत, कौशल्य आणि अनुभव असतो, जे तिने स्वतः वर्षानुवर्षे साकारले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

दरम्यान, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राखी सावंतने तिचा एक्स पती आदिल खान दुर्राणी विरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला. न्यायमूर्ती रेवती मुवे डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राखी सावंत आणि आदिल दुर्राणी यांच्यातील वाद त्यांच्या वैवाहिक संबंधातून झाला होता आणि दोघांनी आपापसात हा वाद सोडवला आहे. यापूर्वी राखीने ओशिवरा पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली होती, ज्यात आदिलवर गुन्हेगारी धमकी, छळ आणि लैंगिक छळ यांचा आरोप होता. त्यानंतर आदिलने अंबोली पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली होती, ज्यात राखीवर त्याचे अश्लील व्हिडिओ मित्रांना पाठवून छळ केल्याचा आरोप होता. न्यायालयाने दोन्ही एफआयआर रद्द केल्या. राखीने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर स्वतःची प्रतिक्रिया दिली नाही, मात्र चाहत्यांनी तिच्या बाजूने अनेक पोस्ट्स शेअर केल्या आहेत.
 

सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया

 
राखी सावंतच्या तमन्ना भाटियावरच्या टीकेनंतर सोशल मीडियावर तिघांच्या चाहत्यांमध्ये मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. काहींनी राखीला तिच्या बोल्ड विधानासाठी कौतुक केले, तर काहींनी तिला विरोध केला. विशेष म्हणजे, राखीच्या फॉलोअर्सनी हॅशटॅग #OGItemGirl वापरून तिच्या समर्थनात पोस्ट्स शेअर केल्या.
 
FAQ
राखी सावंतने तमन्ना भाटियावर काय टीका केली?
राखी सावंतने एका मुलाखतीत तमन्ना भाटियावर आयटम सॉन्ग करण्याबद्दल टोमणा मारला. राखीने म्हटले की, तमन्ना तिच्याकडून प्रेरणा घेऊन आयटम सॉन्ग करत आहेत, परंतु त्यांच्या आयटम सॉन्गमध्ये तिच्याइतकी हुशारी नाही. राखीने या वक्तव्याद्वारे तिच्या अनुभव आणि ओजी आयटम गर्ल असल्याचा दावा स्पष्ट केला.
 
राखी सावंतने आदिल खान दुर्राणीविरुद्ध दाखल केलेली एफआयआर काय झाली?
बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राखी सावंत आणि आदिल खान दुर्राणी यांच्यातील दोन्ही एफआयआर रद्द केल्या. न्यायालयाने म्हटले की, दोघांच्या वादाचा संबंध वैवाहिक संबंधातून झाला होता आणि ते स्वतःच सुलझवले आहेत.
 
राखी सावंत बिग बॉस 19 मध्ये दिसणार आहे का?
राखी अलीकडेच ‘पती, पत्नी और पंगा’ या शोमध्ये दिसली होती. सध्या बिग बॉस १९मध्ये तिचा सहभाग होणार की नाही, याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही, परंतु चाहत्यांमध्ये तिच्या सहभागी होण्याची चर्चा जोर धरली आहे.
