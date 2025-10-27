फराह खानच्या घराची किंमत ऐकून थक्क व्हाल! राखी सावंतचा सवाल आणि फराहचा भन्नाट reply

बॉलिवूडची प्रसिद्ध दिग्दर्शिका, निर्माती आणि कोरिओग्राफर फराह खान सध्या तिच्या यूट्यूब व्लॉग्समुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे. तिच्या या व्लॉग सीरिजमध्ये ती बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या आलिशान घरांमध्ये फेरफटका मारते आणि त्यांच्या जीवनशैलीविषयी अनेक मजेदार गोष्टी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवते. पण यावेळी फराहने स्वतःच्या घराविषयी एक मोठा खुलासा केला आणि तिच्या चाहत्यांसह राखी सावंतलाही अक्षरशः थक्क केलं.
फराह खानच्या लेटेस्ट व्लॉगमध्ये राखी सावंत पाहुणी म्हणून सहभागी झाली होती. नुकतीच दुबईहून परतलेली राखी सध्या पुन्हा मुंबईत स्थिरावण्याचा प्रयत्न करत आहे. या एपिसोडमध्ये राखीने तिच्या नेहमीच्या अतरंगी आणि बिनधास्त अंदाजात सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. राखी फराहच्या आलिशान बिल्डिंगमध्ये ऑटो रिक्षाने पोहोचली आणि रिक्षातून उतरताच थेट बिल्डिंगच्या सिक्युरिटी गार्डला विचारलं 'या बिल्डिंगमध्ये एका फ्लॅटची किंमत किती आहे?' या प्रश्नावर उपस्थित सर्वजण हसू लागले. फराहही या प्रसंगावर खळखळून हसली. पण खरी गंमत तेव्हा घडली, जेव्हा राखी सावंतने फराहच्या घराची किंमत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
फराह खानने हसत उत्तर दिलं 'माझं घर 15 कोटींचं नाही! 'तू माझ्या घराची मार्केट व्हॅल्यू का कमी करते आहेस? ती 15 कोटींची तर आमच्या बिल्डिंगमधली वॉचमनची खोली आहे!' हे ऐकून राखी सावंत अक्षरशः थक्क झाली. तिच्या चेहऱ्यावरचं एक्सप्रेशन पाहून फराह आणि क्रू मेंबर्स पोट धरून हसायला लागले. राखीने पुढे विचारलं, 'मग तुझ्या घराची खरी किंमत किती आहे?' यावर फराहने पुन्हा तिच्या खास अंदाजात उत्तर दिलं “मी नेमकी किंमत सांगू शकत नाही, पण माझ्याकडे आणखी दोन मजले आहेत आणि एक स्विमिंग पूलही आहे!' या विधानावर राखी सावंतने तडकाफडकी म्हणाली 'आता कळलं! म्हणूनच मला बॉलिवूडमध्ये कामासाठी पैसे मिळत नाहीत. सगळे म्हणतात की, फराह खान सगळे पैसे घेऊन जाते!' फराहनेही लगेचच प्रत्युत्तर दिलं 'काय मूर्खपणा आहे! मी तर सगळ्यांसाठी फुकट काम करते!'दोघींच्या या विनोदी संवादामुळे संपूर्ण व्लॉगमध्ये हास्याचं वातावरण निर्माण झालं.
फराह खानच्या या व्लॉगमधील मजेशीर प्रसंग सोशल मीडियावर सध्या व्हायरल होत आहेत. चाहत्यांनी कमेंटमध्ये लिहिलं आहे 'फराह आणि राखीची जोडी म्हणजे एंटरटेनमेंटचा फुल डोस!' काहींनी तर हा एपिसोड 'सगळ्यात मजेशीर व्लॉग' म्हणून गौरवला आहे.राखी सावंतने तिच्या ओळखीच्या विनोदी आणि नाटकी शैलीत पुन्हा एकदा आपलं वेगळं अस्तित्व दाखवलं. तिच्या प्रत्येक रिअॅक्शनवर प्रेक्षक पोट धरून हसत आहेत, तर फराह खानचा शांत आणि विनोदी अंदाज तितकाच आवडला आहे.
फराह खान मुंबईतील एका उच्चभ्रू परिसरात राहते. तिचं घर आधुनिक सजावटीने सजलेलं असून त्यात विशाल हॉल, डिझायनर किचन, खासगी टेरेस आणि स्विमिंग पूलसारख्या सुविधा आहेत. फराहच्या घराची अचूक किंमत तिने उघड केली नसली, तरी प्रेक्षक आणि चाहत्यांच्या अंदाजानुसार तिचं आलिशान निवासस्थान कोट्यवधी रुपयांच्या घरांच्या यादीत मोडतं.
या व्लॉगमधील फराह आणि राखी सावंतची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली आहे. दोघींच्या संवादांमधील टायमिंग, मजेशीर टोमणे आणि प्रामाणिक प्रतिक्रिया यामुळे हा एपिसोड मनोरंजनाने भरलेला ठरला. सध्या या व्लॉगचे क्लिप्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणावर शेअर होत असून लाखो लोकांनी ते पाहिले आहेत. फराह खान आणि राखी सावंत या दोघींनी मिळून पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की, बॉलिवूडमधील खरी मजा कॅमेऱ्याच्या मागेही तितकीच असते!
FAQ
फराह खानच्या घराची किंमत किती आहे?
फराह खानने अचूक आकडा सांगितला नाही, पण तिच्या म्हणण्यानुसार तिच्या घरात दोन मजले आणि एक खासगी स्विमिंग पूल आहे. तिने मजेत सांगितलं की “१५ कोटींची तर आमच्या बिल्डिंगमधली वॉचमनची खोली आहे!”
राखी सावंत फराह खानच्या व्लॉगमध्ये का आली होती?
फराह खानच्या यूट्यूब व्लॉगमध्ये राखी सावंत पाहुणी म्हणून सहभागी झाली होती. दुबईहून परतल्यानंतर ती पुन्हा मुंबईत स्थिरावण्याचा प्रयत्न करत असून, तिच्या मजेशीर अंदाजामुळे हा एपिसोड व्हायरल झाला.
फराह खानचा हा व्लॉग इतका चर्चेत का आला?
या व्लॉगमध्ये फराह आणि राखी सावंत यांची कॉमेडी जुगलबंदी, त्यांच्या मजेशीर संवादांमधील टायमिंग आणि फराहच्या घरावरील खुलास्यामुळे** प्रेक्षकांना प्रचंड मनोरंजन मिळालं. त्यामुळे हा एपिसोड सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला.