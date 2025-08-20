"या" अभिनेत्रीची एकूण संपत्ती ऐकून तुम्हालाही बसेल धक्का !

टीव्हीपासून चित्रपटसृष्टी ते आलिशान फार्महाऊस. या अभिनेत्रीची नेटवर्थ लाखो नव्हे तर कोट्यवधींच्या घरात आहे. मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी (Prajakta Mali) कायम चर्चेत असते. केवळ तिच्या अभिनयासाठी नव्हे, तर तिच्या वाढत्या संपत्ती, व्यवसायिक प्रवास आणि खासगी आयुष्यामुळे देखील. ती एक अभिनेत्री असली तरी सध्या तिचं नाव मराठी इंडस्ट्रीमधील यशस्वी उद्योजिकांमध्ये घेतलं जातं.
प्राजक्ता माळी केवळ एक प्रसिद्ध अभिनेत्रीच नाही, तर ती एक यशस्वी उद्योजिका देखील आहे. कर्जतच्या गौळवाडी गावात असलेलं तिचं फार्महाऊस ‘प्राजक्त कुंज’ नावाने ओळखलं जातं. हा एक सुंदर 3 BHK व्हिला असून त्यात बेडरूम्स, हॉल, स्वयंपाकघर आणि स्विमिंग पूल आहे. हे फार्महाऊस ती भाड्याने देते आणि त्यातून देखील ती भरपूर कमाई करते. रिपोर्ट्स अनुसार या फार्महाऊसचं वीकेंड (शनिवार-रविवार) भाडं साधारणपणे ₹30,000 प्रति रात्र इतकं आहे, तर सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान भाडं ₹17,000 ते ₹20,000 असतं. या फार्महाऊसची किंमत कोट्यवधींमध्ये असल्याचं बोललं जातं.
2020 मध्ये प्राजक्तानं स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस Shivoham Creations Pvt. Ltd. सुरू केलं. याच बॅनरखाली तिने फुलवंती नावाच्या आपल्या पहिला सिनेमाची निर्मिती केला.
प्राजक्तानं स्वतःचा ‘प्राजक्तराज’ नावाचा पारंपरिक मराठमोळ्या दागिन्यांचा ब्रँडही सुरू केला आहे.महाराष्ट्राच्या विविध भागांत फिरून, पारंपरिक दागिन्यांचा इतिहास आणि डिझाइन यांचा अभ्यास करून ‘प्राजक्तराज’च्या माध्यमातून तीने हे दागिने इंटरनेटवर उपलब्ध करून दिले आहेत.
प्राजक्ता माळीकडे अभिनय, अँकरिंग, दागिन्यांचा ब्रँड, प्रोडक्शन हाऊस आणि फार्महाऊस अशा अनेक उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. 2022 पर्यंत तिची एकूण संपत्ती (नेटवर्थ) सुमारे ₹16 कोटी ते ₹40 कोटी दरम्यान असल्याचे अहवाल सांगतात. मराठी मनोरंजनसृष्टीत यश आणि व्यवसाय या दोन्ही क्षेत्रात आपली छाप पाडणाऱ्या प्राजक्ता माळीची ही यशोगाथा खरोखरच प्रेरणादायी आहे.
FAQ
प्राजक्ता माळीची एकूण संपत्ती (Net Worth) किती आहे?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2022 पर्यंत प्राजक्ता माळीची एकूण संपत्ती सुमारे ₹16 कोटी ते ₹40 कोटी दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे.
प्राजक्ता माळीने मनोरंजनसृष्टीतील कारकीर्द कशी सुरू केली?
प्राजक्ताने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात मराठी टेलिव्हिजनमधून केली आणि ‘जुळून येती रेशीमगाठी’ या मालिकेमुळे तिला खरी ओळख मिळाली. त्यानंतर तिने चित्रपट, अँकरिंग, प्रोडक्शन आणि व्यवसाय अशा विविध क्षेत्रात पाय रोवले.
प्राजक्ता माळीचं स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस आहे का?
होय. 2020 मध्ये तिने 'Shivoham Creations Pvt. Ltd.' नावाने स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस सुरू केलं आणि फुलवंती हा तिचा पहिला निर्मित सिनेमा आहे.