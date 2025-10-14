‘तुमचा मुलगा बायकांना मारतो…’ सीन पाहून किरण गायकवाडची आई नाराज; अभिनेता थेट घराबाहेर!

झी मराठी 2025 पुरस्कार सोहळा भव्य स्वरूपात पार पडला. या सोहळ्यात अनेक कलाकारांनी, त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि चाहत्यांनी उपस्थिती दर्शवली. अभिनेत्री हर्षदा खानविलकर यांची बहिण तसेच प्राप्ती रेडकरची आजी ही जवळची माणसं देखील सोहळ्यात सहभागी झाली होती, ज्यामुळे सोहळा आणखी उत्साहवर्धक ठरला. या सोहळ्यात देवमाणूस फेम अभिनेता किरण गायकवाडच्या आई देखील उपस्थित होत्या. या वेळी त्या प्रेक्षकांसमोर एक मजेशीर आणि आठवणींनी भरलेला किस्सा सांगितला. यंदा किरण गायकवाडने झी मराठी 2025 चा सर्वोत्कृष्ट खलनायक हा पुरस्कार जिंकला, आणि त्याच्या भूमिकेबाबत आईने अनुभव शेअर केला.
किरणच्या आईने सांगितले की, मालिकांमधील त्याचं खलनायकाचं पात्र पाहून काही महिलांनी त्यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या म्हणाल्या, 'लागिर झालं, मालिका सुरु झाली होती तेव्हा बायका मला खूप शिव्या द्यायच्या. त्या म्हणायच्या, 'किरणची आई, तुम्ही तुमच्या मुलाला कसलं वळण लावलं आहे? तुमचा मुलगा बायकांना मारतो.' त्यामुळे मी त्याला घरातच घेतलं नाही. मी त्याला म्हणाले होते, 'तू असं काम का करतो? मी तुझ्यावर असे संस्कार केले आहेत का? तू असं काम नको करू.' त्यावर तो म्हणाला, 'आई, मी तसं काही करत नाही. मला मालिकेत त्या पद्धतीचं काम दिलं आहे.'
या किस्स्याने दर्शवले की, कलाकारांचा अभिनय आणि त्यांच्या भूमिकांमागे कुटुंबीयांचे मार्गदर्शन आणि समज किती महत्त्वाचे असते. किरणच्या आईने पुढे सांगितले की, जेव्हा लोक त्यांना किरणची आई म्हणून ओळखतात, तेव्हा त्यांना खूप आनंद होतो आणि अभिमान वाटतो. शिवाय, स्वप्नपूर्तीच्या मंचावर किरणच्या आईने अण्णा नाईक, अर्थात अभिनेते माधव अभ्यंकर यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांच्या साधेपणाने, प्रामाणिकपणाने आणि नम्रतेने सर्वांवर छाप पाडली आहे.
किरणच्या आईचा हा खुलासा फक्त मनोरंजक नाही, तर यामध्ये कलाकारांच्या करिअरमागील कुटुंबीयांचे मार्गदर्शन, मानसिक पाठिंबा आणि त्यांच्या निर्णयांचा प्रभावही दिसून येतो. यामुळे प्रेक्षकांना कलाकारांच्या मेहनतीसोबतच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सहभागाचीही जाणीव होते. किरण गायकवाडने पुरस्कार जिंकून पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, त्यांच्या अभिनयामागे फक्त कौशल्य नाही, तर कुटुंबीयांचे सल्ले, मार्गदर्शन आणि आधारदेखील महत्त्वाचे आहेत. हा किस्सा प्रेक्षकांसाठी मनोरंजक ठरला असून, किरणच्या करिअरमागील पार्श्वभूमी आणि कुटुंबीयांचे योगदान स्पष्टपणे दिसून येते.
FAQ
