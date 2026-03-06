English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
  हा माझा शेवटचा व्हिडीओ... म्हणत 78 लाख सबस्क्राइबर्स असलेल्या युटूबर ढसा-ढसा रडला; पालकांना ठरवले जबाबदार

"हा माझा शेवटचा व्हिडीओ..." म्हणत 78 लाख सबस्क्राइबर्स असलेल्या युटूबर ढसा-ढसा रडला; पालकांना ठरवले जबाबदार

UK 07 Rider Last Video: या उत्तराखंडच्या युट्यूबरने त्याचा रडत व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो म्हणतो की त्याचे पालक त्याला छळत होते आणि तो आता ते सहन करू शकत नाही.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 6, 2026, 09:47 AM IST
YouTuber Anurag Dobhal aka UK 07 Rider last video of 135 Minutes accuses parents of torture

YouTuber Anurag Dobhal aka UK 07 Rider Last Video: उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध यूट्यूबर आणि रिअॅलिटी शो बिग बॉसचा माजी स्पर्धक अनुराग डोबाल (Anurag Dobhal) सध्या मानसिक तणावातून जात असल्याचे समोर आले आहे. अनुरागने (UK 07 Rider) सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडीओ शेअर केला असून त्यात तो रडताना दिसत आहे. या व्हिडीओमध्ये त्याने आपल्या कुटुंबीयांवर गंभीर आरोप करत मानसिक छळ सहन करावा लागल्याचा दावा केला आहे. उत्तराखंडमधील डोईवाला येथील रहिवासी असलेल्या अनुरागचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडीओमध्ये तो गेल्या काही काळापासून प्रचंड मानसिक तणावात असल्याचे सांगत आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, या परिस्थितीसाठी त्याचे स्वतःचे कुटुंब जबाबदार आहे.

पुन्हा कधीच व्हिडीओ बनवू शकणार आम्ही 

व्हिडीओमध्ये बोलताना अनुरागने म्हटले की कदाचित हा त्याचा शेवटचा व्हिडिओ ठरू शकतो आणि त्यानंतर तो पुन्हा कधीच व्हिडीओ बनवू शकणार नाही. त्याचे हे वक्तव्य ऐकून त्याचे चाहते चिंतेत पडले असून सोशल मीडियावर अनेकजण त्याला धीर देताना दिसत आहेत.

वयाच्या केवळ 14व्या वर्षी ब्रेन ट्यूमर

आपल्या आयुष्यातील संघर्षाबद्दल बोलताना अनुरागने सांगितले की वयाच्या केवळ 14व्या वर्षी त्याला ब्रेन ट्यूमर असल्याचे समजले होते. त्या काळात त्याने कठीण परिस्थितीचा सामना केला. या आजाराशी लढत असतानाही आपल्या कुटुंबासाठी काहीतरी मोठे करण्याची त्याची नेहमीच इच्छा होती. त्याने आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी उचलली, सर्वांसाठी शक्य ते सर्व केले, मात्र आज त्याच कुटुंबाने आपल्याशी विश्वासघात केल्याचा आरोप त्याने केला.

वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही या व्हिडीओमध्ये खुलासा

अनुरागने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही या व्हिडिओमध्ये खुलासा केला. त्याच्या मते, त्याची पत्नी रितिका देखील त्याला सोडून गेली आहे. रितिकाशी त्याची ओळख सोशल मीडियावर झाली होती आणि ती सुरुवातीला त्याची चाहती होती. जवळपास दोन वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता.

कुटुंबीयांना आंतरजातीय विवाह मान्य नव्हता

मात्र अनुरागच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या कुटुंबीयांना आंतरजातीय विवाह मान्य नव्हता. त्याने सांगितले की लग्नाच्या अवघ्या सहा दिवस आधी कुटुंबीयांनी लग्नाला येण्यास नकार दिला. या सर्व घटनांमुळे तो प्रचंड मानसिक तणावात असल्याचे त्याने सांगितले.

 

व्हिडीओमध्ये भावनिक होत अनुराग म्हणाला की या मानसिक तणावाच्या काळात जर त्याच्याबरोबर काही अनुचित घडले, तर त्यासाठी त्याचे आई-वडील आणि भाऊ जबाबदार असतील. त्याच्या या वक्तव्यामुळे चाहत्यांमध्ये मोठी चिंता व्यक्त केली जात असून अनेकजण त्याला धीर देत आहेत.

