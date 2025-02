'हा असला मूर्खपणा...', रणवीर अलाहबादिया ज्याला आदर्श मानतो त्या ध्रुव राठीनेही सुनावलं, म्हणाला 'नैतिकता...'

Dhruv Rathi on Ranveer Allahbadia: कॉमेडियन समय रैनाचा शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' आणि युट्यूबर रणवीर अलाहबादिया यांच्या अश्लील कमेंट्सवरुन सध्या वाद पेटला आहे. सोशल मीडियावरुन रणवीर अलाहबादियावर जोरदार टीका होत आहे. रणवीर अलाहबादियाने आई-वडिलांच्या शरीरसंबंधावरुन केलेल्या विधानामुळे संताप व्यक्त होत आहे. यादरम्यान युट्यूबर ध्रुव राठीने या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. ध्रुवने अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह कंटेंटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं असून, हा मूर्खपणा असून चांगला कंटेंट तयार करण्यासाठी क्रिएटर्सवर दबाव असल्याचं सांगितलं. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ध्रुव राठी जगातील प्रसिद्ध युट्यूबर्सपैकी एक आहेत. तसंच रणवीर कंटेंटच्या बाबतीत त्याला आपला गुरु मानतो.

ध्रुव राठीने एक्सवर पोस्ट शेअर करत आपलं मत मांडलं आहे. त्याच्या मते अशा कंटेंटवर बंदी आणणं योग्य नाही. यामुळे चांगला कंटेंट तयार करणाऱ्यांनाही फटका बसला असेल. तसंच आपण शिव्या देणाऱ्यांचं अजिबात समर्थन करत नसल्याचंही सांगितलं आहे.

ध्रुवने लिहिलं आहे की, "मी नेहमीच शिव्या आणि अश्लील भाषेच्या विरोधात राहिलो आहे. मी 1000 पेक्षा जास्त व्हिडीओ, शॉर्ट्स आणि रील बनवल्या आहेत. त्यात तुम्हाला एकही शिवी दिसणार नाही".

I’ve always been strongly against abusive and vulgar language. In the 1000+ videos, shorts and reels that I have made, you won’t find a single abusive word for anyone.

What is being done today in the name of dank comedy is pure nonsense. The only purpose is to shock and disgust…

— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) February 10, 2025