/पॉवर बँकच्या स्फोटाने उद्ध्वस्त झाले यूट्यूबरचे घर; सिल्व्हर प्ले बटणही जळून खाक, लाखोंचे नुकसान

सोशल मीडियावर आपल्या मनोरंजक व्हिडिओंमुळे लोकप्रिय असलेली कंटेंट क्रिएटर आणि यूट्यूबर शिवानी कपिला सध्या एका धक्कादायक घटनेमुळे चर्चेत आहे. सूरतमधील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये चार्जिंगला लावलेल्या पॉवर बँकमध्ये अचानक स्फोट झाला आणि काही क्षणांतच संपूर्ण खोलीला भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत त्यांच्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीने उभारलेली लाखो रुपयांची संपत्ती, यूट्यूबचे सिल्व्हर प्ले बटण आणि अनेक मौल्यवान आठवणी कायमच्या नष्ट झाल्या.
अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत शिवानी यांनी या घटनेबद्दल बोलताना भावनिक आठवणी शेअर केल्या. त्यांनी सांगितले की, अपघाताच्या आदल्या रात्री हाच पॉवर बँक त्यांनी पलंगाजवळ चार्जिंगला ठेवला होता. जर त्याच वेळी स्फोट झाला असता, तर कुटुंबातील कोणाचाही जीव वाचला नसता, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चार्जिंग सुरू केल्यानंतर अवघ्या १५ मिनिटांत पॉवर बँकमध्ये स्फोट झाला. त्यानंतर काही सेकंदांतच आग इतक्या वेगाने पसरली की संपूर्ण खोली आगीच्या विळख्यात सापडली.
घटनेच्या वेळी योगायोगाने त्यांचे व्यवस्थापक काही कामानिमित्त घरी आले होते. घरातून धूर निघताना दिसताच त्यांनी तातडीने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आग झपाट्याने पसरल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
या आगीत शिवानी यांच्या घरातील महागडे कपडे, अॅक्सेसरीज, मुलीच्या बालपणीच्या आठवणी, फर्निचर आणि यूट्यूबकडून मिळालेले सिल्व्हर प्ले बटणही जळून खाक झाले. खोलीतील एअर कंडिशनरही आगीच्या तीव्र उष्णतेमुळे पूर्णपणे वितळल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या शिवानी यांनी अनेक वर्षांच्या कष्टातून आपले स्वप्नातील घर उभे केले होते. मात्र, एका क्षणात घडलेल्या या अपघाताने त्यांचे मोठे आर्थिक आणि भावनिक नुकसान झाले.
या अनुभवातून धडा घेत शिवानी कपिला यांनी नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. मोबाईल, पॉवर बँक किंवा इतर कोणतेही बॅटरीवर चालणारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पलंगावर किंवा उशाजवळ चार्जिंगला ठेवू नये, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
लहानपणापासून आई-वडील चार्जिंग डिव्हाइस झोपण्याच्या जागेपासून दूर ठेवण्याचा सल्ला देत होते, मात्र त्याकडे आपण गांभीर्याने पाहिले नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, या घटनेतून इतरांनी योग्य धडा घेतला आणि भविष्यात अशा दुर्घटना टाळल्या, तर त्यांच्या वेदनादायी अनुभवाला काही प्रमाणात अर्थ प्राप्त होईल.