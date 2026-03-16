English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
झाकीर खानला रुग्णालयात केलं दाखल! चाहते टेन्शनमध्ये; हॉस्पीटलमधला Inside Video समोर

Zakir Khan Admitted To Hospital In Mumbai: झाकीर खानचा रुग्णालयामधील व्हिडीओ समोर आला असून हा व्हिडीओ पाहून चाहते गोंधळात पडले आहेत. कोणी हा व्हिडीओ अपलोड केलाय आणि यावर चाहत्यांनी काय म्हटलंय पाहूयात

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 16, 2026, 07:01 AM IST
रुग्णालयातील व्हिडीओ आला समोर (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Zakir Khan Admitted To Hospital In Mumbai: प्रसिद्ध कॉमेडियन झाकीर खान बरा आहे ना? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. खरं तर झाकीरने काही काळापूर्वीच पुढील काही वर्ष आपण ब्रेक घेणार असल्याचं जाहीर केल्यापासून हा प्रश्न सातत्याने विचारला जातोय. झाकीर खानला आरोग्य विषयक समस्या असल्याचा दावाही केला जातोय. मात्र झाकीरने नंतर आपण ठणठणीत असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र असं असतानाच आता सोशल मीडियावर नवीन व्हिडीओ समोर आला असून हा व्हिडीओ पाहिल्यास झाकीरला रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचं दिसत आहे. 

कोणत्या रुग्णालयात आहे झाकीर?

झाकीरचा धाकटा भाऊ अरबाज खान हा मागील काही दिवसांपासून रमजाननिमित्त व्हिडीओ ब्लॉग करतोय. त्याच्याच या व्हिडीओमध्ये झाकीर खानला रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचं दिसत आहे. या व्हिडीओमध्ये अरबाजने झाकीरला रुग्णालयाच्या रुममध्ये ठेवलं आहे तेथील परिस्थिती दाखवली आहे. व्हिडीओत दिसणारं रुग्णालय हे मुंबईतील लिलावती रुग्णालय असल्याचं स्पष्ट होतं आहे. झाकीरने परिधान केलेल्या रुग्णाच्या कपड्यांवर रुग्णालयाचं नाव लिहिलेलं दिसत आहे. 

अनेकांनी दिल्या 'गेट वेल सून'च्या शुभेच्छा

हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून अनेक चाहत्यांनी, "झाकीर खानला काय झालं?" असा प्रश्न विचारला आहे. "झाकीर भाई रुग्णालयात का आहे?" असा प्रश्न अन्य एकाने विचारला आहे. अनेकांनी, "गेट वेल सून" म्हणजेच "लवकर बरा हो" अशा शुभेच्छा झाकीरला दिल्या आहेत.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arbaz khan (@arbazkhan0513)

काही दिवसांपूर्वीच समोर आलेला व्हिडीओ

काही दिवसांपूर्वीच्या एका व्हिडीओमध्ये झाकीर भारत आणि इंग्लंडदरम्यानची टी-20 वर्ल्डकपची मॅच पाहताना दिसतोय. रुग्णालयामध्येच तो मॅचचा आनंद घेत होता. या व्हिडीओमध्ये झाकीरने, "सामना आता रंजक स्थितीत आहे," असं म्हटल्याचं दिसून आलं. अनेकांनी झाकीरच्या प्रकृतीसंदर्भात चिंता व्यक्त करतानाच ईदपर्यंत झाकीर घरी परत येऊ दे अशी प्रार्थना अनेकांनी केली आहे.

ब्रेक जाहीर करताना काय म्हणालेला?

"मी कदाचित तीन, चार किंवा पाच वर्षांसाठी ब्रेक घेईन. माझी तब्बेत आणि इतर काही गोष्टी मार्गी लावायच्या आहेत," असं झाकीरने पहिल्यांदा ब्रेक घेण्याची घोषणा करताना म्हटलं होतं. यानंतर वेगवेगळ्या शक्यता आणि अफवांचं पेव फुटल्याने झाकीरने स्पष्टीकरण देताना प्रसारमाध्यमांसमोर, "मला आरोग्य विषयक काही समस्या असल्या तरी चिंता करण्यासारखं काही नाहीये. तुम्ही जे काही इंटरनेटवर वाचत आहात ते खोटं आहे," असं जाहीर केलेलं.

ब्रेकचं खरं कारण काय?

कुटुंबाच्या निकटवर्तीयांचा संदर्भ देऊन दिलेल्या बातम्या खोट्या असल्याचं झाकीरने जाहीर केलं होतं. मागील पाच ते सहा वर्षांपासून लेखक म्हणून झाकीरच्या करिअरला ब्रेक लागला असल्याने पुन्हा त्या क्षेत्राकडे वळण्याचा झाकीरचा मानस असून त्यामुळेच त्याने स्टॅण्डअप कॉमेडीमधून ब्रेक घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र आता तो रुग्णालयात दाखल असल्याने चाहत्यांची चिंता परत वाढली आहे. 

About the Author

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Zakir KhanMumbaililavati hospitalcomedian zakir khanzakir khan health

