झाकीर खानचा मोठा निर्णय! 5 वर्ष एकही शो करणार नाही, स्वतःच केलं जाहीर; कारणही तसंच...

स्टँड-अप विनोदी कलाकार झाकीर खान सध्या त्यांच्या स्टँड-अप कॉमेडी स्पेशल "पापा यार" साठी विविध शहरांचा दौरा करत आहेत. झाकीरच्या विनोदाला केवळ भारतातच नाही तर जगभरातही चांगलेच प्रतिसाद मिळत आहे. पण आता झाकीरने विनोदापासून दीर्घ ब्रेक घेण्याची घोषणा केली आहे. हैदराबादमधील नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी ही बातमी शेअर केली.
झाकीर खानच्या शोमधील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये झाकीर स्टेजवरून प्रेक्षकांना संबोधित करताना दिसत आहे. त्यांच्या आगामी योजनांबद्दल बोलताना झाकीर म्हणतात, "मी खूप मोठा ब्रेक घेत आहे. कदाचित 2028-29 पर्यंत किंवा 2030 पर्यंतही. हा तीन,चार किंवा पाच वर्षांचा ब्रेक असेल, म्हणून मी माझ्या आरोग्याची काळजी घेऊ शकेन आणि इतर काही गोष्टी सोडवू शकेन." म्हणून येथील प्रत्येकजण माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे. तुमची उपस्थिती कल्पनेच्या पलीकडे आहे आणि मी तुमच्या सर्वांचा नेहमीच आभारी राहीन. खूप खूप धन्यवाद.
हास्य कलाकाराने मंगळवारी दुपारी इंस्टाग्राम स्टोरीजद्वारे विनोदातून ब्रेक घेण्याचे संकेत दिले. दुबईत आल्यानंतर, त्याने त्याच्या निर्णयाची पुष्टी करणारी एक अपडेट पोस्ट केली. त्याने लिहिले, "20 जूनपर्यंतचा प्रत्येक कार्यक्रम हा एक उत्सव आहे. यावेळी मी अनेक शहरांना भेट देऊ शकणार नाही, म्हणून कृपया थोडे अधिक प्रयत्न करा आणि कार्यक्रम पाहण्यासाठी या. तुमच्या प्रेमाबद्दल धन्यवाद."
झाकीर खानने यापूर्वी त्याच्या आरोग्याच्या समस्यांबद्दल बोलले आहे. गेल्या वर्षी, त्याने इंस्टाग्रामवर शेअर केले होते की तो एका वर्षापेक्षा जास्त काळ आजारी होता, परंतु ते आवश्यक वाटले म्हणून काम करत राहिला. त्याने कबूल केले की जवळजवळ एक दशकापासून त्याचे व्यस्त वेळापत्रक, ज्यामध्ये सतत दौरे, दररोज दोन ते तीन कार्यक्रम, झोपेचा अभाव, सकाळी लवकर उड्डाणे आणि अनियमित खाण्याच्या सवयी यांचा समावेश आहे, यामुळे त्याच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला होता. त्यावेळी झाकीरने कामातून ब्रेक घेण्याचे संकेत दिले होते. आता, अभिनेत्याने याची पुष्टी केली आहे.