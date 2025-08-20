English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सामान्यातील असामान्य... स्वप्न खरी होतात अन् ती अशी दिसतात! 'सक्त लौंडा' आता इंटरनॅशनल स्टार; Video पाहाच

Zakir Khan At New York Madison Square Garden: 'अपनी औकात से बडा सोचता रहना चाहीये...' खऱ्या झालेल्या स्वप्नांचं खरं रुप... न्यूयॉर्कमधील मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमध्ये परफॉर्म करणारा पहिला भारतीय कलाकार.... झाकीर खान!   

सायली पाटील | Updated: Aug 20, 2025, 10:11 AM IST
Zakir Khan At New York Madison Square Garden: स्टँड अप कॉमेडिला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवत, कमरेखालच्या विनोदांपुरता मर्यादित न राहता दैनंदिन जीवनातील अनेक किस्स्यांवर आधारित विनोदांना नवं रुप देणाऱ्या एका अवलियानं जगभरात आपली ख्याती पोहोचवली आहे. त्या अवलियाचं नाव आहे, झाकीर खान. 

स्टँड अप कॉमेडियन, भारतीय कलाकार अशी त्याची जगभरात ओळख. सध्याच्या तरुणाईला अनेक कॉमेडियन ठाऊक असले तरीही झाकीर खान हे एक असं नाव ज्यानं खऱ्या अर्थानं विनोदबुद्धीला एक वेगळं वळण आणि मानसन्मान मिळवून दिला. वयाच्या 38 व्या वर्षी या कलंदरानं थेट न्यूयॉर्कच्या मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन इथं आपली कला सादर केली आणि संपूर्ण जागतिक माध्यमाच्या नजरा त्याच्यावर खिळल्या. जिथवर अनेकांना पोहोचणं अशक्य आहे, तिथं झाकीरनं 'अपनी औकात से बडा सोचता रहना चाहीये...' असं म्हणत त्या अदृश्य शक्तीचं आपल्या स्वप्न आणि इच्छांना 'तथास्तू' म्हणणं नेमकं किती सुखद असतं हे दाखवून दिलं. 

17 ऑगस्ट हा दिवस भारतासाठी ऐतिहासिक... 

17 ऑगस्ट 2025 रोजी Indian Standup Comedian झाकीर खान (Zakir Khan) यानं 20 हजारांहून अधिक प्रेक्षकांसमोर आपल्या अनोख्या शैलीत कला सादर केली आणि त्याच्या बोलण्यानं जणू प्रेक्षकांना वेड लावलं. टाळ्या थांबण्याचं नाव घेत नव्हत्या, ज्या क्षणी झाकीरनं व्यासपीठावर प्रवेश केला तेव्हा प्रत्येकाच्या मोबाईलचा फ्लॅश सुरू झाला आणि जणूकाही हा कलाकार ताऱ्यांच्या मध्येच उभा आहे असं भासलं. अतिशय मंत्रमुग्ध करणाऱ्या या कार्यक्रमस्थळातील काही व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, प्रत्येकालाच झाकीर खान म्हणजे आपला कुणीतरी जवळचा मित्रच वाटत आहे. झाकीर खानच्या वाट्याला आलेली ही प्रसिद्धी पाहताना प्रत्येकालाच त्याचा हेवा वाटतो. मात्र या प्रसिद्धीमागचा त्याचा संघर्ष विसरून चालणार नाही. 

इंदूरपासून न्यूयॉर्कपर्यंतचा प्रवास... अपयशानं तर वारंवार भेट दिली आणि... 

इंदूरच्या महाविद्यालयातून 'ड्रॉपआऊट' असणाऱ्या झाकीरनं कोणतीही परदेशी पदवी घेतली नाही. बरं, सोबतीला कोण गॉडफादरही नाही... हो मात्र वडिलांच्या शिकवणीची साथ मात्र त्याला सुरुवातीपासूनच होती. दिल्ली, मुंबई अशी मजल दरमजल करत त्यानं 9-5 वेळेची नोकरीही केली. काहींच्या मते 'Good Looks'च्या साचात झाकीर बसत नव्हता. पण, तरीही त्याला प्रेक्षकांचं अमाप प्रेम मिळालं. 

'हम भूख के पले बच्चे हैं, अब सब खायेंगे; घर से निकले हैं तो अब इतिहास रचायेंगे', असं झाकीर त्याच्या अनेक स्कीटमध्ये म्हणाला. पण, या ओळी फक्त सादरीकरणापुरता सीमीत नव्हत्या. कारण या ओळींनीच सेलिब्रिटी झाकीर खान घडताना पाहिलंय. झाकीरनं अपयश पाहिलं, पचवलं आणि त्यातून तो खऱ्या अर्थानं घडत गेला. 'कभी कभी अपनी औकात से बडा सोचता रहना चाहीये...क्या पता उपरवाला सुन रहा हो और बोल दे तथास्तू' असं झाकीर कायमच म्हणतो आणि त्याच्या बाबतीत ते खरंही झालं आहे असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्वप्न पाहून ती सत्यात उतरवण्यासाठी मेहनत प्रचंड गरजेची असते. मात्र ही स्वप्न पाहण्याचं धाडस दाखवणं हीसुद्धा तितकीच महतत्वाची बाब. तिच स्वप्न या कलाकारानं दाखवली आणि सत्यातही उतरवली... जणू काही नियतीच त्याला म्हणाली, 'तथास्तू!' 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

