  • मीच माझ्या शरीराची वाट लावली...; कॉमेडिअन झाकीर खानने ब्रेक घेण्याचं खरं कारण सांगितलं, पहिल्यांदाच आरोग्याबाबत स्पष्टपणे बोलला

Zakir Khan Health Update: लोकप्रिय स्टँड अप कॉमेडिअन झाकीर खान पहिल्यांदाच आपल्या मोठ्या ब्रेकबद्दल बोलला आहे. मीडियामध्ये सुरु असलेल्या सर्व विधानांना पूर्ण विराम दिला आहे. झाकीर खान काय म्हणाला? नक्की कोणत्या कारणासाठी त्याने एवढा मोठा ब्रेक घेतला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 24, 2026, 12:50 PM IST
( Photo Credit - Social Media )

Zakir Khan Health Update:  स्टँड-अप कॉमेडियन, अभिनेता आणि लेखक झाकीर खान यांनी गेल्या महिन्यात कामावरून ब्रेक घेत असल्याची घोषणा केली. त्यांचे चाहते निराश झाले. त्यांच्या ब्रेकमागे त्यांचे आरोग्य कारण असल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर सोशल मीडियावर झाकीर खानच्या आरोग्याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा समोर आल्या. असं असताना झाकीर खानने पहिल्यांदा करं कारण सांगितलं आहे.  कारण झाकीर यांनी स्वतः यापूर्वी त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त केली होती. पण आता झाकीर खान यांनी त्यांच्या ब्रेकमागील खरे कारण उघड केले आहे.

झाकीरच्या ब्रेकमागील खरे कारण

तरुणांमध्ये एक कठोर माणूस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झाकीर खानचा एक व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये झाकीर त्यांच्या ब्रेकमागील खरे कारण काय आहे यावर चर्चा करत आहेत. तो त्यांच्या आरोग्याबद्दल देखील बोलतो.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neha Sharma (@traveltikrum)

व्हायरल व्हिडिओ एका कार्यक्रमाचा आहे. त्यात झाकीर यांना त्यांच्या ब्रेकबद्दल विचारण्यात आले. तो म्हणाला, "मित्रांनो, ब्रेकमागील कहाणी अशी आहे की माझ्याकडे बरेच लेखन काम होते जे मी गेल्या सहा वर्षांपासून करू शकलो नव्हतो.

माझी तब्येत थोडी खराब आहे, खूप वाईट नाही. तुम्ही इंटरनेटवर जे वाचता ते खोटे आहे, भाऊ." मी स्टेजवर मायनस 20 वर असल्याबद्दल तुम्ही जे वाचले आहे ते सर्व खोटे आहे; असे काहीही नाही. लेखक भयानक आहेत. आणि ते मला आणखी घाबरवत आहेत की जवळच्या कुटुंबातील सूत्रांनी याची पुष्टी केली आहे. "माझे कुटुंब माझ्यासोबत राहते. आम्ही सर्व एकमेकांकडे पाहत आहोत, कोणी याची पुष्टी केली हे विचारत आहोत, भाऊ?" नेमके यांचे सूत्र कोण आहेत? 

महिन्याभरापूर्वी काय म्हणालेला झाकीर 

गेल्या महिन्यात, हैदराबादमध्ये त्याच्या "पापा यार टूर" दरम्यान एका शो दरम्यान, झाकीरने घोषणा केली की तो एक मोठा ब्रेक घेणार आहे. तो २०२७-२८ किंवा २०३० पर्यंत देखील टिकू शकतो. त्याच वेळी, त्याने सांगितले की त्याने त्याच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा आणि इतर वैयक्तिक बाबींकडे लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने त्याच्या आरोग्याबद्दल हे सांगितले.

नंतर एका मुलाखतीत झाकीर म्हणाला की अनुवांशिक आजारांच्या कौटुंबिक इतिहासामुळे त्याला त्याच्या आरोग्याला प्राधान्य द्यावे लागले. वर्षानुवर्षे झोपेचा अभाव आणि सतत प्रवास केल्याने त्यांच्या शरीरावर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांबद्दलही त्यांनी बोलले. कलाकाराने सांगितले होते की, गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या दौऱ्यादरम्यान, 10 वर्षे सलग काम केल्यानंतर, त्यांना जाणवले की आरोग्य आणि कामाचा समतोल साधणे आता शक्य नाही.झाकीर यांनी आता स्पष्ट केले आहे की त्यांची तब्येत फारशी वाईट नाही.

