'आमच्यासमोर कपडे बदला...' अभिनेत्री झरीन खानला हे काय बोलून गेले पापाराझी? नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

मुंबई: बॉलिवूड अभिनेत्री जरीन खान सध्या कोणत्याही चित्रपटामुळे नव्हे, तर एका व्हायरल व्हिडीओमुळे चर्चेत आली आहे. मुंबईतील एका प्रमोशनल कार्यक्रमादरम्यान एका पापाराझीने केलेल्या अयोग्य टिप्पणीवर तिने संतप्त प्रतिक्रिया देत स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, अनेक जण तिच्या या भूमिकेचे समर्थन करत आहेत. तिच्यावर त्या कार्यक्रमाला कव्हर करायला आलेल्या पापाराझींनी चुकीच्या शब्दात कमेंट केली आणि त्यामुळे झरीन खानने त्यांना चूक दाखवत चांगलेच खडे बोल सुनावले.
एका प्रमोशनल इव्हेंटमध्ये जरीन खान स्टोअरमध्ये कपड्यांची पाहणी करत होती. त्यावेळी उपस्थित फोटोग्राफर्स आणि पापाराझींशी तिचा हलकाफुलका संवाद सुरू होता. एका व्यक्तीने तील एका ड्रेसकडे पाहत विचारले, "हा घ्यायचा आहे का?" त्यावर जरीन हसत म्हणाल्या, "मला जे आवडेल ते मी स्वतः घेईन. त्याची काळजी तुम्ही करू नका." मात्र, त्यानंतर एका व्यक्तीने विनोदाच्या सुरात त्यांना तिथल्यातिथे तोच ड्रेस बदलून घालण्याची सूचना केली. ही टिप्पणी जरीन तिला खटकली आणि तिने तात्काळ या गोष्टीला आणि त्याचा विधानाला विरोध केला.
त्या व्यक्तीच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत जरीन म्हणाली की, "इथेच? तुमच्या सगळ्यांसमोर? माझ्याशी अशी फालतू थट्टा करू नका. बोलताना प्रत्येकाने आपली मर्यादा लक्षात ठेवावी. मी अशा प्रकारचं वागणं अजिबात सहन करणार नाही." तिच्या या प्रतिक्रियेत स्पष्ट नाराजी दिसून आली. चुकीची टिप्पणी होताच तिने कोणताही विलंब न करता संबंधित व्यक्तीला सुनावले.
या घटनेचा व्हिडीओ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानीने सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर तो वेगाने व्हायरल झाला. त्यानंतर अनेक नेटकऱ्यांनी जरीन यांच्या स्पष्टवक्तेपणाचे कौतुक केले.
एका युजरने प्रतिक्रिया देताना, "अशा लोकांना असंच उत्तर मिळायला हवं," असे म्हटले. तर दुसऱ्या एका युजरने, "जरीन यांनी अगदी योग्य भूमिका घेतली. सेलिब्रिटी असले तरी त्यांच्याशी बोलताना सभ्यपणा राखणं गरजेचं आहे," अशी प्रतिक्रिया दिली.
जरीन खान गेल्या काही वर्षांत कोणत्याही चित्रपटात झळकलेल्या नसली, तरी सोशल मीडिया पोस्ट्स, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळे त्या कायम चर्चेत असते. यावेळी मात्र तिने सार्वजनिक ठिकाणी अयोग्य वर्तनाला दिलेल्या ठाम प्रत्युत्तरामुळे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.