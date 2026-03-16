'प्रत्येक दुसऱ्या सीनमध्ये मला किसिंग सीन नाही तर ब्रावर...', जरीन खानने सांगितला धक्कादायक किस्सा

Zarin Khan: बॉलिवूड अभिनेत्री ‘जरीन खान’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या ‘जरीन खान’ने अलीकडेच एका पॉडकास्टमध्ये काम करताना आलेला एक अनुभव सांगितला. हा अनुभव त्यांनी ‘पूजा भट्ट’ यांच्या पॉडकास्टमध्ये शेअर केला. ‘हेट स्टोरी 3’ या चित्रपटानंतर त्यांच्या करिअरकडे इंडस्ट्रीतील काही लोक वेगळ्या नजरेने पाहू लागले, असेही त्यांनी सांगितले. या सगळ्या गोष्टींमुळे त्या काळात त्यांना अनेक टीकांचा सामना करावा लागला होता.
‘जरीन खान’ म्हणाल्या की ‘हेट स्टोरी 3’ रिलीज झाल्यानंतर काही लोक त्यांच्याबद्दल चुकीच्या गोष्टी बोलू लागले. त्या म्हणाल्या, 'हेट स्टोरी 3 के बाद फिल्म इंडस्ट्री लोग मुझे नीची नजरों से देखने लगे थे। वो कहते थे कि ये एक्टिंग नहीं कर सकती इसलिए उसने कपड़े ही उतार दिए।' या प्रतिक्रियांमुळे त्यांना मानसिकदृष्ट्या त्रासही झाला होता.
‘हेट स्टोरी 3’नंतर ‘जरीन खान’ला ‘अक्सर 2’ या चित्रपटाची ऑफर मिळाली. हा चित्रपट ‘अनंत महादेवन’ यांनी दिग्दर्शित केला होता. जरीनच्या म्हणण्यानुसार सुरुवातीला त्यांना सांगितले गेले की हा चित्रपट थ्रिलर प्रकारचा आहे आणि ‘हेट स्टोरी 3’सारखा नाही. मात्र शूटिंग सुरू झाल्यानंतर त्यांना अनेक सीनमध्ये किस सीन आणि रिव्हीलिंग आउटफिट्स असल्याचे जाणवले.
जरीनने सांगितले, 'मला त्यांनी स्पष्ट इंग्लिशमध्ये सांगितलं आपम हेट स्टोरी नाही थ्रिलर चित्रपट बनवत आहोत' पुढे त्या म्हणाल्या, 'एखाद्या चित्रपटात सीरिजमध्ये बोल्ड सीन दिला तर आमच्या चित्रपटातही तसाच सीन दे असं सांगितलं जायचं, एकदा तर 'प्रत्येक दुसऱ्या सीनमध्ये मला किसिंग सीन नाही तर ब्रावर शुट करायला लावत होते' या बदलांमुळे त्यांना आश्चर्य वाटले कारण चित्रपटाबाबत आधी दिलेली माहिती वेगळी होती.
या अनुभवाबाबत बोलताना जरीनने असेही म्हटले की दिग्दर्शक वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळे कथानक सांगत होते. त्या म्हणाल्या, 'डायरेक्टर ही खराब है। वह स्टोरी का एक वर्जन प्रोड्यूसर्स को बताते हैं और दूसरा मुझे और मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर ‘शाहिद आमिर’ को।' त्यामुळे पुढे काम करताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या.
जरीन खान म्हणाल्या की त्या अशा सीनच्या विरोधात नव्हत्या, पण चित्रपटाबाबत दिलेली माहिती वेगळी असल्यामुळे त्यांना त्रास झाला. तरीही त्यांनी शूटिंग पूर्ण केले कारण प्रोड्यूसरना आर्थिक नुकसान होऊ नये अशी त्यांची इच्छा होती. त्या म्हणाल्या, 'मैं उनमें से नहीं हूं जो टैंट्रम्स दिखाए। मैं जानती हूं पैसों की कीमत इसलिए मैं बात करके सब सुलझाना चाहती थी।'
जरीनच्या मते चित्रपट पूर्ण होईपर्यंत परिस्थिती बरीच बिघडली होती. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगलाही बोलावले गेले नाही. याबाबत त्या म्हणाल्या की नंतर काही आर्टिकल्समध्ये त्यांच्याबद्दल ‘काम करणे कठीण आहे’ असेही लिहिले गेले.
दुसरीकडे दिग्दर्शक ‘अनंत महादेवन’ यांनी या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की ते इंडस्ट्रीत नेहमी स्पष्ट नियोजन करून काम करतात. त्यांनी सांगितले की प्रत्येक सीन आधी रिहर्सलमध्ये समजावून सांगितला जात होता आणि त्यांच्यावर लावलेले आरोप ऐकून त्यांना आश्चर्य वाटले.