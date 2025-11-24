झी 24 तास मराठी सन्मान सोहळा: वैदेही परशुरामीची ग्लॅमरस एन्ट्री आणि स्किनकेअर टिप्सचा खुलासा

मराठी मनोरंजन विश्वात यंदा एक भव्य आणि दिव्य उत्सव पार पडला, तो म्हणजे ‘झी 24 तास मराठी सन्मान पुरस्कार सोहळा’. मराठी चित्रपटसृष्टी, टीव्ही इंडस्ट्री आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी आयोजित केलेला हा सोहळा यंदा अधिकच रंगतदार वातावरणात साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमस्थळी सर्वत्र प्रकाशझोत, सांस्कृतिक विविधता आणि सेलिब्रिटींची वर्दळ जाणवत होती. अनेक नामांकित अभिनेते, अभिनेत्री, दिग्दर्शक आणि निर्माते यांनी उपस्थित राहून सोहळ्याची शोभा अधिकच वाढवली. रेड कार्पेटवर कलाकारांची ग्लॅमरस एंट्री पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती.
सोहळ्यातील मुख्य आकर्षण ठरला कलाकारांनी सादर केलेला बहुरंगी आणि भव्य परफॉर्मन्सचा वर्षाव. पारंपरिक नृत्य, फ्यूजन, बोलिवूड व मराठी गाण्यांवर सादर केलेल्या कार्यक्रमांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यापैकी अभिनेत्री वैदेही परशुरामी हिचा नेत्रदीपक नृत्याविष्कार प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधून घेत होता. तिच्या नाजूक हालचाली, अप्रतिम लयबद्धता आणि मनमोहक अभिव्यक्तीचा संगम पाहून उपस्थितांनी उत्स्फूर्त टाळ्या व दाद दिली.
परफॉर्मन्सनंतर वैदेहीने माध्यमांशी संवाद साधत तिच्या सौंदर्य आणि त्वचेच्या निगेबद्दलचे वैयक्तिक अनुभव शेअर केले. ती म्हणाली, 'जसं ऋतू बदलतात, तसंच आपल्या त्वचेच्या गरजाही बदलतात. त्यामुळे त्वचेनेही निसर्गाशी जुळवून घ्यायला हवं.' रसायनयुक्त उत्पादनांचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होऊ शकतात, त्यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक उत्पादने वापरणे अधिक सुरक्षित असल्याचे तिने स्पष्ट केले. वैदेहीने पुढे सांगितले की ती स्वतः Joy या ब्रँडची नैसर्गिक स्किनकेअर रेंज वापरते. बदाम आणि मधाच्या गुणांनी युक्त या उत्पादनांमुळे तिच्या त्वचेला उजळपणा, पोषण आणि नैसर्गिक चमक मिळाल्याचे ती सांगते.
तिच्या मते, 'नैसर्गिक उत्पादने त्वचेशी सुसंगत असल्यामुळे ती आतून कार्य करतात आणि दीर्घकाळ टिकणारे सकारात्मक परिणाम देतात. त्वचेच्या नैसर्गिक सौंदर्यावर ते कोणतेही दुष्परिणाम न करता अधिकाधिक भर घालतात. या विचारांना वैदेहीने पुरस्कार सोहळ्याशी जोडत एक सुंदर तुलना केली. 'जसा झी २४ तास मराठी सन्मान सोहळा आपल्या परंपरा, संस्कृती आणि मुळांशी घट्ट जोडलेला आहे, तसंच Joy चे स्किनकेअरही निसर्गाशी जोडलेले आहे. निसर्गाधारित उत्पादने वापरल्यास आपली त्वचा, शरीर आणि मनही तितक्याच नैसर्गिकतेने मुळांशी जोडलेले राहते,' असे तिचे मत.
कार्यक्रमाच्या अखेरीस कलाकारांच्या भावना, गौरवाचे क्षण, पुरस्कारांचा उत्साह आणि मराठी मनोरंजन क्षेत्राबद्दलचा अभिमान यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळाला. या सोहळ्याने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की मराठी कला, संस्कृती आणि परंपरेचा वारसा आजही तितकाच समृद्ध, तेजस्वी आणि प्रेरणादायी आहे. ही रात्र होती मराठी कलाविश्वाच्या उत्सवाची कलात्मकता, संस्कृती आणि नैसर्गिक सौंदर्याला मिळालेल्या दिमाखदार सलामीची.
FAQ
