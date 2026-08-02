/झी एंटरटेनमेंटला शेअरहोल्डर्सचा मोठा पाठिंबा! 3,143.5 कोटींच्या गुंतवणुकीला हिरवा कंदील; प्रमोटर्सची हिस्सेदारी वाढणार

ZEEL News: देशातील आघाडीची मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कंपनी झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड (ZEEL) साठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. कंपनीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत (EGM) भागधारकांनी निधी उभारणीच्या प्रस्तावासह 'ट्रुली युअर्स' कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (ESOP) ला मोठ्या बहुमताने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीच्या भविष्यातील विस्तार योजनांना मोठे बळ मिळणार आहे.
भागधारकांच्या मंजुरीनंतर कंपनी प्रमोटर समूहाशी संबंधित एका संस्थेला 24,94,85,563 पूर्णपणे परिवर्तनीय वॉरंट्स प्राधान्य तत्त्वावर जारी करणार आहे. प्रत्येक वॉरंटची किंमत ₹126 निश्चित करण्यात आली असून, या माध्यमातून कंपनीत एकूण ₹3,143.5 कोटींची नवीन गुंतवणूक होणार आहे. या भांडवली गुंतवणुकीनंतर कंपनीतील प्रमोटर समूहाची एकूण हिस्सेदारी वाढून 23.79 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
भागधारकांनी कंपनीच्या 'ट्रूली युवर्स' ESOP योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत कंपनी आणि तिच्या सहयोगी संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने 3,74,22,835 स्टॉक ऑप्शन्स दिले जाणार आहेत. या योजनेचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना कंपनीच्या दीर्घकालीन प्रगतीमध्ये सहभागी करून घेणे आणि त्यांना कंपनीच्या वाढीशी थेट जोडणे हा आहे.
कंपनीचे अध्यक्ष आर. गोपालन यांनी भागधारकांचे आभार मानत सांगितले की, हा निर्णय म्हणजे कंपनीच्या व्यवस्थापनावर आणि भविष्यातील धोरणांवर भागधारकांनी दाखवलेला विश्वास आहे. त्यांच्या मते, नव्याने मिळणारा निधी कंपनीला नव्या व्यावसायिक संधींमध्ये गुंतवणूक करण्यास, मनोरंजन क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेत आपले स्थान अधिक मजबूत करण्यास आणि दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती करण्यास मदत करेल.
कंपनीच्या संचालक मंडळाने यापूर्वी भविष्यातील विस्तार, आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करणे आणि नेतृत्वातील सातत्य कायम ठेवण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा केली होती. आता भागधारकांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर कंपनीला आपल्या दीर्घकालीन विकास आराखड्याची अंमलबजावणी अधिक वेगाने करता येणार आहे. नव्या भांडवलाच्या जोरावर कंटेंट, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, तंत्रज्ञान आणि इतर व्यवसाय विस्तार योजनांवरही कंपनी अधिक आक्रमकपणे काम करू शकते.
विश्लेषकांच्या मते, प्रमोटर समूहाकडून होत असलेली मोठी गुंतवणूक ही कंपनीच्या भविष्यातील वाढीबाबत सकारात्मक संकेत मानली जाते. यामुळे कंपनीची आर्थिक ताकद वाढण्यास मदत होईल, तसेच भागधारकांचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे झी एंटरटेनमेंटला आगामी काळात व्यवसाय विस्तारासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होणार असून, कंपनीच्या दीर्घकालीन विकासासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.