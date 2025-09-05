Zee Marathi Awards 2025: ढोल-ताशाच्या गजरात बाप्पाचा आशीर्वाद घेऊन 'झी मराठी अवॉर्ड्स'च्या मतदानाचा शुभारंभ!

Zee Marathi Awards 2025 : महाराष्ट्रातील प्रत्येक घराचा अविभाज्य भाग बनलेली झी मराठी आपल्या प्रेक्षकांसाठी पुन्हा एकदा घेऊन येत आहे वर्षातील सर्वात बहुप्रतीक्षित सोहळा ‘झी मराठी अवॉर्ड्स 2025’! यंदाच्या सोहळ्याची थीम आहे 'सोहळा स्वप्नांचा, उत्सव नात्यांचा!'. ज्यात कलाकार आणि प्रेक्षक यांच्यातील गाढ नात्याचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे.
या अवॉर्ड सोहळ्याच्या मतदान प्रक्रियेचा भव्य शुभारंभ अत्यंत पारंपरिक आणि भक्तिमय वातावरणात झाला आहे. गणपती बाप्पाच्या मंगल आरतीने आणि ढोल-ताशांच्या गजरात या प्रक्रियेचा प्रारंभ करण्यात आला.
या प्रसंगी झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकांमधील कलाकार मोठ्या उत्साहाने उपस्थित होते. ‘लक्ष्मी निवास’ मालिकेतील जयंत-वेंकी, ‘कमळी’ मालिकेतील कमळी-ऋषी, तसेच ‘तुला जपणार आहे’ मालिकेतील अंबिका-अथर्व यांनी गणपती बाप्पाची आरती केली आणि आपल्या-आपल्या मालिकेसाठी तसेच सहकलाकारांसाठी आशीर्वाद घेतला.
त्यासोबतच कलाकारांनी यावेळी थेट प्रेक्षकांशी संवाद साधत आपल्या आवडत्या कलाकारांना आणि मालिकांना मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, 'हा सोहळा केवळ स्पर्धा नाही तर प्रेक्षक आणि कलाकार यांच्यातील प्रेमाचं आणि जिव्हाळ्याचं सुंदर प्रतिबिंब आहे'.
या वर्षीची मतदान प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रभर मतपत्रिकेद्वारे पार पडणार असून त्याचबरोबर झी 5 अॅपवरूनही प्रेक्षक आपल्या मतांचा हक्क बजावू शकतात. प्रेक्षकांना आपला लाडका कलाकार, आवडती मालिका किंवा ज्यांनी त्यांचं मन जिंकलंय त्यांना विजयी करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
‘झी मराठी अवॉर्ड्स 2025’ हा केवळ एक अवॉर्ड शो नसून महाराष्ट्राची संस्कृती, कौटुंबिक नाती आणि प्रेक्षकांच्या भावनांचा एक मोठा उत्सव आहे. या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी सज्ज व्हा आणि आपल्या मतांनी घडवा आपल्या लाडक्या कलाकारांचा सन्मान!
FAQ
