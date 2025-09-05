English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zee Marathi Awards 2025: ढोल-ताशाच्या गजरात बाप्पाचा आशीर्वाद घेऊन 'झी मराठी अवॉर्ड्स'च्या मतदानाचा शुभारंभ!

‘झी मराठी अवॉर्ड्स 2025’ हा सोहळा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. अशातच आता या सोहळ्यासाठी मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 5, 2025, 07:01 PM IST
Zee Marathi Awards 2025: ढोल-ताशाच्या गजरात बाप्पाचा आशीर्वाद घेऊन 'झी मराठी अवॉर्ड्स'च्या मतदानाचा शुभारंभ!

Zee Marathi Awards 2025 : महाराष्ट्रातील प्रत्येक घराचा अविभाज्य भाग बनलेली झी मराठी आपल्या प्रेक्षकांसाठी पुन्हा एकदा घेऊन येत आहे वर्षातील सर्वात बहुप्रतीक्षित सोहळा ‘झी मराठी अवॉर्ड्स 2025’! यंदाच्या सोहळ्याची थीम आहे 'सोहळा स्वप्नांचा, उत्सव नात्यांचा!'. ज्यात कलाकार आणि प्रेक्षक यांच्यातील गाढ नात्याचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या अवॉर्ड सोहळ्याच्या मतदान प्रक्रियेचा भव्य शुभारंभ अत्यंत पारंपरिक आणि भक्तिमय वातावरणात झाला आहे. गणपती बाप्पाच्या मंगल आरतीने आणि ढोल-ताशांच्या गजरात या प्रक्रियेचा प्रारंभ करण्यात आला.

गणपती बाप्पाचा घेतला आशीर्वाद

या प्रसंगी झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकांमधील कलाकार मोठ्या उत्साहाने उपस्थित होते. ‘लक्ष्मी निवास’ मालिकेतील जयंत-वेंकी, ‘कमळी’ मालिकेतील कमळी-ऋषी, तसेच ‘तुला जपणार आहे’ मालिकेतील अंबिका-अथर्व यांनी गणपती बाप्पाची आरती केली आणि आपल्या-आपल्या मालिकेसाठी तसेच सहकलाकारांसाठी आशीर्वाद घेतला.

त्यासोबतच कलाकारांनी यावेळी थेट प्रेक्षकांशी संवाद साधत आपल्या आवडत्या कलाकारांना आणि मालिकांना मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, 'हा सोहळा केवळ स्पर्धा नाही तर प्रेक्षक आणि कलाकार यांच्यातील प्रेमाचं आणि जिव्हाळ्याचं सुंदर प्रतिबिंब आहे'.

मतदानाची प्रक्रिया

या वर्षीची मतदान प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रभर मतपत्रिकेद्वारे पार पडणार असून त्याचबरोबर झी 5 अ‍ॅपवरूनही प्रेक्षक आपल्या मतांचा हक्क बजावू शकतात. प्रेक्षकांना आपला लाडका कलाकार, आवडती मालिका किंवा ज्यांनी त्यांचं मन जिंकलंय त्यांना विजयी करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.

‘झी मराठी अवॉर्ड्स 2025’ हा केवळ एक अवॉर्ड शो नसून महाराष्ट्राची संस्कृती, कौटुंबिक नाती आणि प्रेक्षकांच्या भावनांचा एक मोठा उत्सव आहे. या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी सज्ज व्हा आणि आपल्या मतांनी घडवा आपल्या लाडक्या कलाकारांचा सन्मान!

FAQ

1. झी मराठी अवॉर्ड्स 2025 ची थीम काय आहे?

यंदाच्या झी मराठी अवॉर्ड्स 2025 ची थीम आहे “सोहळा स्वप्नांचा, उत्सव नात्यांचा!”. ही थीम प्रेक्षक आणि कलाकार यांच्यातील गाढ नात्याचा उत्सव साजरा करते.

2. झी मराठी अवॉर्ड्स 2025 च्या मतदान प्रक्रियेचा शुभारंभ कधी आणि कसा झाला?

मतदान प्रक्रियेचा भव्य शुभारंभ 4 सप्टेंबर 2025 रोजी पारंपरिक आणि भक्तिमय वातावरणात झाला. गणपती बाप्पाच्या मंगल आरतीने आणि ढोल-ताशांच्या गजरात प्रक्रियेला सुरुवात झाली.

3. मतदान प्रक्रियेत कोणत्या मालिकांमधील कलाकारांनी सहभाग घेतला?

‘लक्ष्मी निवास’ मधील जयंत-वेंकी, ‘कमळी’ मधील कमळी-ऋषी, आणि ‘तुला जपणार आहे’ मधील अंबिका-अथर्व यांनी गणपती बाप्पाची आरती करून आपल्या मालिकांसाठी आणि सहकलाकारांसाठी आशीर्वाद घेतला. त्यांनी प्रेक्षकांना मतदानाचे आवाहनही केले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
zee marathiEntertainmentmarathi serial newsZee Marathi Awards 2025 newsZee Marathi Awards 2025 news marathi

इतर बातम्या

राहुल देशपांडेंनंतर या अभिनेत्रीने मोडला 15 वर्षांचा संसार;...

मनोरंजन