Marathi News
प्रेक्षकांच्या विश्वासाचा विजय; ENBA 2024 मध्ये झी मीडियाचा दबदबा, 91 पुरस्कारांनी विश्वासावर शिक्कामोर्तब

झी मीडिया ग्रुपचा जलवा. ENBA अवॉर्ड्स 2024 मे मध्ये बघायला मिळाला. यामध्ये झी मीडिया ग्रुपने वेगवेगळ्या विभागामध्ये 91 अवॉर्ड्स आपल्या नावावर केले आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 15, 2025, 08:44 PM IST
एक्सचेंज 4 मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स (ENBA) 2024 मध्ये झी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेडने ऐतिहासिक यश संपादन केले आहे. विविध विभागामध्ये तब्बल 91 पुरस्कार पटकावत झी मीडियाने भारतातील सर्वात मोठ्या आणि प्रभावशाली न्यूज नेटवर्कपैकी एक म्हणून आपली ओळख अधिक भक्कम केली आहे.

हे 91 पुरस्कार झी मीडिया ग्रुपच्या झी न्यूज, WION, झी बिझनेस, झी भारत, सलाम टीव्ही तसेच प्रादेशिक आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या उत्कृष्ट पत्रकारितेची साक्ष देतात. या पुरस्कारांमधून इन-डेप्थ रिपोर्टिंग, संपादकीय गुणवत्ता, नावीन्यपूर्ण मांडणी, प्रभावी स्टोरी टेलिंग आणि जनतेवर पडलेला परिणाम अधोरेखित झाला आहे.

देशभरात विश्वासार्ह बातमीदारी, व्यापक पोहोच आणि विषयाधारित पत्रकारितेप्रती झी मीडियाची सातत्यपूर्ण बांधिलकी या यशामागे आहे. निवडणूक कव्हरेज, डिजिटल न्यूज मायक्रोसाइट्स, शोधपत्रकारिता, प्रादेशिक प्रश्न, सामाजिक विषय आणि बिझनेस जर्नालिझम या सर्व क्षेत्रांमध्ये झी मीडियाने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. विविध भाषा आणि प्लॅटफॉर्म्सवर माहिती देण्याची, प्रेक्षकांना जोडण्याची आणि राष्ट्रीय चर्चेला दिशा देण्याची झी मीडियाची क्षमता या पुरस्कारांतून अधोरेखित होते.

झी मीडियाला मिळालेले प्रमुख पुरस्कार (विभागानुसार)

बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम (हिंदी) – ब्रॉन्झ – बात पते की

बेस्ट न्यूज व्हिडिओज (हिंदी) – सिल्व्हर – उत्तरकाशी लँडस्लाईड

बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो (हिंदी) – सिल्व्हर – बड़ी ख़बर

बेस्ट अँकर (हिंदी) – ब्रॉन्झ – बात पते की

बेस्ट व्हिडिओ एडिटर (हिंदी) – सिल्व्हर

बेस्ट न्यूज प्रोड्युसर (हिंदी) – सिल्व्हर – बात पते की

बेस्ट टॉक शो (हिंदी) – सिल्व्हर – ताल ठोक के

बेस्ट इन-डेप्थ सिरीज (हिंदी) – सिल्व्हर – मीरा भयंदर केस

बेस्ट ब्रेकफास्ट शो (हिंदी) – सिल्व्हर – मॉर्निंग ZEE

बेस्ट प्राइम टाइम शो (हिंदी) – सिल्व्हर – देशहित

बेस्ट चॅनल प्रोमो (हिंदी) – गोल्ड – 24 की सरकार

बेस्ट प्राइम टाइम शो (हिंदी) – गोल्ड – DNA

बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज मायक्रोसाइट (हिंदी) – गोल्ड – लोकसभा निवडणूक 2024

बेस्ट सोशल कॉज कॅम्पेन (हिंदी) – सिल्व्हर – ZEE हेल्पलाइन

बेस्ट चॅनल प्रोग्राम प्रोमो (हिंदी) – गोल्ड – DNA

झी न्यूजचा ऐतिहासिक प्रवास

2 ऑक्टोबर 1992 रोजी झी टीव्हीच्या माध्यमातून झी ग्रुपने भारतीय मनोरंजन क्षेत्रात प्रवेश केला. त्यानंतर 13 मार्च 1995 रोजी देशातील पहिला खासगी हिंदी न्यूज चॅनल झी न्यूज सुरू झाला आणि भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्टिंगच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला गेला. गेली अनेक वर्षे झी न्यूज हा देशातील सर्वात विश्वासार्ह आणि प्रभावी न्यूज चॅनल म्हणून ओळखला जातो.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
ENBA Awards 2024Zee Media91 AwardsIndian News NetworkJournalism Excellence

