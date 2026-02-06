English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'राजकीय पक्षांकडून ऑफर आल्या...' बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद राजकारणात येणार? झी च्या कार्यक्रमात स्पष्टच सांगितलं

Zee Real Heroes Award 2026 : बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद हा झी रियाल हिरोज पुरस्कार सोहळ्यात आला होता. यावेळी त्याने राजकारणात येण्याविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिलं. 

पूजा पवार | Updated: Feb 6, 2026, 08:00 PM IST
Zee Real Heroes Award 2026 : 'झी संवाद विथ रिअल हिरोज' या कार्यक्रमात मुंबईत बॉलिवूड सेलिब्रिटीची मांदियाळी जमली आहे. गायिका पलक मुच्छल, मिथून, मधुर भंडाकर आणि रकुल प्रीत सिंह सह बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद हा सुद्धा या कार्यक्रमात उपस्थित होता. यावेळी सोनू सूदला राजकारणासह ते कोविड काळातील काम आणि सिनेमांसंदर्भात अनेक प्रश्न विचारले. 

हिरोजवर काय म्हणाला सोनू सूद? 

आयुष्यात पुढे जाताना आपले हिरोज बदलत असतात. मला आठवते की माझ्या वडिलांचे कपड्याचे दुकान होते. जवळच एक लंगर होता. आम्ही हलवा आणि पुरी देखील वाटायचो. त्यावेळी, जर कोणी पुरी मागितल्या आणि आम्ही त्या त्यांना दिल्या तर मला खूप छान वाटायचे. आजही कोणाला मदत करताना तोच आनंद होतो. 

राजकारणात येणार का? 

अभिनेता सोनू सूदला तो भविष्यात राजकारणात येणार का? या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी सोनू म्हणाला की, 'राजकारणात लोकं खूप कमालीचं काम करतात. पण जेव्हा तुम्ही त्यांच्या जगात पाय ठेवता तेव्हा त्यात तुम्ही पूर्णपाने सामील झाले पाहिजे. अनेक लोकांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून ऑफर आल्या आहेत. पण मला वाटतं त्यासाठी खूप वेळ आहे अजून. सध्या मी जे करतोय ते चांगलंय'. 

अनेक कलाकार हे अभिनय क्षेत्रात आणि राजकारणात दोन्हीकडे चांगलं काम करतात याविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर सोनू सूद म्हणाला की, 'वकील, डॉक्टर आणि अभिनेते यांच्याबद्दल बोलायचे झाले तर, ते सर्वजण अद्भुत काम करत आहेत. मी असे म्हणत नाही की जर तुम्ही या व्यवसायात असाल तर तुम्ही त्यात पुढे जाऊ शकत नाही. मला वाटते की कधीकधी तुमच्यावर जबाबदारी असते. आज, मी कुठेही गेलो तरी, माझ्या निर्णयांसाठी मी स्वतः जबाबदार आहे. तथापि, पक्षाची एक दिशा आहे आणि तुम्हाला ती पाळावीच लागेल. काही निर्णय एका विशिष्ट वेळी घ्यावे लागतात. जेव्हा ती वेळ येईल तेव्हा मी ते घेऊ शकतो'.

मदतीसाठी संकोच केला नाही पाहिजे : 

सोनू सूद कार्यक्रमादरम्यान बोलताना म्हणाला की, 'माझा असा विश्वास आहे की सर्व कलाकारांची आणि प्रत्येकाची जबाबदारी असली पाहिजे. तुमच्या प्रत्येकाच्या फोनमध्ये एक संपर्क क्रमांक असतो ज्याने तुम्ही एक कॉल लावल्यास संबंधित व्यक्तीचं आयुष्य बदलू शकतं. 5 दिवसांपूर्वी माझ्या घराच्या बाहेर एक महिला आली होती. माझ्या वॉचमनने तिला माझ्या ऑफिसमध्ये जाण्यास सांगितलं. मी आल्याबरोबरच ती रडायला लागली. तिने म्हटले की, 'माझ्या मुलाच्या हृदयात काही समस्या आहे' असं बोलल्यावर मी फोन केला आणि त्यांना संबंधित व्यक्तीशी संपर्क करून दिला. आता ४ दिवसांपूर्वी ती तिच्या मुलाला घेऊन गेली तो आता रिकव्हर झालाय. तो मुलगा आज जिवंत आहे, मला वाटतं की कोणी कोणाची मदत करण्यात संकोच केला नाही पाहिजे'. 

