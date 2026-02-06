English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मी नेपोटिझ्मबद्दल... बॉलिवूडमध्ये आऊटसायडर्सना काम कसं मिळत? रकुल प्रीत सिंगने स्पष्टच सांगितलं..

मी नेपोटिझ्मबद्दल...' बॉलिवूडमध्ये आऊटसायडर्सना काम कसं मिळत? रकुल प्रीत सिंगने स्पष्टच सांगितलं..

Actress Rakul Preet Kaur: रकुलप्रीतने देशभरात चर्चेत असलेल्या नेपोटिझम या मुद्द्यावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 6, 2026, 05:13 PM IST
Actress Rakul Preet Kaur: भागजी मीडिया ग्रुपने मुंबईत 'झी संवाद विथ रियल हिरोज' या चौथ्या आवृत्तीचा कार्यक्रम आयोजित केला. यात खऱ्या समाजसेवकांना आणि बदल घडवणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमात बॉलीवुडच्या प्रसिद्ध अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंहने भाग घेतला. तिने आपल्या व्यावसायिक प्रवासाबद्दल सांगितले.  सुरुवातीला चित्रपटसृष्टीत कोणतीही ओळख नव्हती, तरीही ती दक्षिण भारतीय सिनेमातून बॉलीवुडपर्यंत पोहोचली. हा मार्ग कठीण होता पण मला त्याचा अभिमान असल्याचे रकुलप्रित म्हणाली. या कार्यक्रमात तिला विविध प्रश्न विचारण्यात आले. ज्यात तिने आपले अनुभव आणि मत मांडले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

नातेसंबंधवादाबाबत रकुलप्रीतचे स्पष्ट मत

रकुलप्रीतने देशभरात चर्चेत असलेल्या नेपोटिझम या मुद्द्यावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. 'मी याबाबत फारशी चर्चा करत नाही. चित्रपट क्षेत्रात ओळखी असल्या तरीही, खरे यश हे व्यक्तीच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. जर एखाद्याचे काम उत्कृष्ट असेल, तर लोक त्याची कदर करतील आणि संधी आपोआप मिळतील', असे ती यावेळी म्हणाली. यावेळी रकुलप्रितने बाहेरून बॉलिवूडमध्ये आलेल्या कलाकारांना प्रोत्साहन दिले. 'नातेसंबंधांमुळे निराश होऊ नका कारण प्रतिभा हीच मुख्य किल्ली असल्याचे', तिने सांगितले. 

काम मिळवण्याची प्रक्रिया

चित्रपटसृष्टीत नोकरी मिळवण्यासाठी तुमच्याकडे प्रतिभा हवी. तिने आयुष्मान खुराना आणि शाहरुख खान यांसारख्या स्टार्सची उदाहरणे दिली, जे बाहेरून येऊनही अव्वल स्थानावर पोहोचले. त्यांचे यश हे त्यांच्या कष्ट आणि कौशल्यामुळे आहे.क्षमता असली की संधी निर्माण होतात आणि काम मिळते, असे  रकुलप्रीत म्हणाली. हे मत नवोदित कलाकारांसाठी प्रेरणादायी आहे. कारण पार्श्वभूमीपेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची असते.  मेहनत आणि सातत्याने प्रयत्न केल्यास यश निश्चित असल्याचे ती सांगते.

पेड पीआरच्या मर्यादा

कार्यक्रमात पेड पीआर म्हणजेच पैसे देऊन केलेला प्रचार या विषयावर आपली भूमिका मांडली. प्रत्येकाला आपला, आपल्या कमाचा प्रचार करावा लागतो पण तो अतिरेकी नसावा. जर प्रचार खोटा किंवा अतिशयोक्तीपूर्ण असेल, तर तो हानिकारक ठरतो, असे रकुलप्रित सांगते. फक्त खरे आणि वास्तविक गोष्टी शेअर कराव्यात. चांगले काम असेल तर प्रचार आपोआप फायदेशीर ठरतो, अन्यथा कितीही प्रयत्न केले तरी उपयोग नाही, असे ती पुढे म्हणाली. 

ओटीटी प्लॅटफॉर्म, थिएटर आणि इतर टिप्पण्यारकुलप्रीतने ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि थिएटरची तिने तुलना केली. पूर्वी प्रेक्षक फक्त सिनेमागृह किंवा टीव्हीवर अवलंबून असायचे, पण आता ओटीटीमुळे पर्याय वाढले आहेत. हे प्लॅटफॉर्म नवीन प्रयोगांना जागा देतात, ज्यामुळे प्रेक्षक चित्रपट थिएटरमध्ये पाहायचा की स्ट्रीम करायचा हे ठरवू शकतात, असे रकुलप्रित म्हणाली. जीवनावर बायोपिक बनवण्याबाबत विचारण्यात आले. यावेळी त्याचे शिर्षक 'आनंदाच्या शोधात' असे तिने सुचवले. आगामी 'रामायणम' चित्रपटाबाबत तिने तपशील सांगितले नाहीत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Zee Real Heroes Award 2026Rakul Preet KaurBollywood actress statementRakul Preet on NepotismNepotism Debate Bollywood

मनोरंजन