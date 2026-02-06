'घरात फक्त माझंच...' खासगी आयुष्याबद्दल गायक Palak Muchhalचा खुलासा

"झी संवाद विथ रिअल हिरोज" चा चौथा भाग मुंबईत सुरू झाला आहे, ज्यामध्ये राजकारण, क्रीडा आणि बॉलिवूडमधील अनेक व्यक्तिमत्त्वे एकत्र आली आहेत. या कार्यक्रमाला दोन प्रसिद्ध बॉलीवूड गायक, पलक मुच्छल आणि मिथुन उपस्थित होते. गीतकार मनोज मुंताशीर यांनी त्यांना अनेक प्रश्न विचारले, ज्यांची त्यांनी दोघांनीही उत्कृष्ट उत्तरे दिली आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी उघड केल्या.
यावर उत्तर देताना गायिका पलक मुच्छल म्हणाली, "मला वाटते की 'रिअल हिरोज' हे शीर्षक खूप मोठी जबाबदारी आहे. आमच्या दोघांच्याही आयुष्यात संगीताला खूप महत्त्व आहे. सध्या आमचे नाते पती-पत्नीचे आहे. तथापि, आमच्यापैकी कोणालाही संगीतात सहभागी होता येत नाही. जेव्हा जेव्हा त्याला वाटते की त्याचे संगीत माझ्या आवाजाला पात्र आहे, तेव्हा मी त्याच्यासोबत गातो. तुमच्याप्रमाणेच मलाही त्याच्यासोबत काम करायचे आहे."
गायक म्हणाला, "मी त्याला वैयक्तिकरित्या ओळखते आणि यासाठी मी स्वतःला अतिशय भाग्यवान समजते. माझ्या कमाईचा बहुतेक भाग अशा मुलांना जातो ज्यांचे पालक वैद्यकीय उपचार घेऊ शकत नाहीत. मला नेहमीच असा जीवनसाथी हवा होता जो यात मला साथ देईल. तो मला प्रत्येक गोष्टीत साथ देतो. म्हणून, मी त्याला एक व्यक्ती म्हणून निवडते."
पलकने उत्तर दिले, "घरात माझे चालते आणि मी त्याच्या इच्छेनुसार वागते."
33 वर्षीय गायिका पलक मुच्छल ही एक लोकप्रिय बॉलिवूड गायिका आहे. तिने चित्रपटसृष्टीत अनेक गाणी गायली आहेत, ज्यात "आशिकी २" मधील "चाहूं मैं या ना", "प्रेम रतन धन पायो", "एमएस धोनी" मधील "कौन तुझे", "किक" मधील "जुम्मे की रात" आणि "गंगूबाई काठियावाडी" मधील "ढोलिडा" यांचा समावेश आहे.
तिच्या अनेक हिट गाण्यांव्यतिरिक्त, पलकने तिच्या फाउंडेशनद्वारे 3800 हून अधिक मुलांवर हृदय शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. तिच्या संगीत कार्यक्रमांमधून मिळणारे सर्व उत्पन्न या मुलांसाठी जाते. हृदयरोग असलेल्या मुलांवर उपचार करण्याच्या तिच्या कामासाठी तिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल, पलकने 6 नोव्हेंबर 2022 रोजी गायक आणि संगीतकार मिथुन शर्माशी लग्न केले.