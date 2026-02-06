English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • घरात फक्त माझंच... खासगी आयुष्याबद्दल गायक Palak Muchhalचा खुलासा

'घरात फक्त माझंच...' खासगी आयुष्याबद्दल गायक Palak Muchhalचा खुलासा

Zee Real Heroes Award 2026:  Zee Real Heroes Award 2026 ला मुंबईत जोरदार सुरुवात झाली. या मोठ्या कार्यक्रमासाठी बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध व्यक्तींचे आगमन सुरू झाले आहे. गीतकार मनोज मुंताशीर, गायिका पलक मुच्छल आणि मिथुन यांच्यासह त्यांनी हजेरी लावली. या कार्यक्रमादरम्यान पलक आणि मिथुन यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी उघड केल्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 6, 2026, 05:00 PM IST
'घरात फक्त माझंच...' खासगी आयुष्याबद्दल गायक Palak Muchhalचा खुलासा

"झी संवाद विथ रिअल हिरोज" चा चौथा भाग मुंबईत सुरू झाला आहे, ज्यामध्ये राजकारण, क्रीडा आणि बॉलिवूडमधील अनेक व्यक्तिमत्त्वे एकत्र आली आहेत. या कार्यक्रमाला दोन प्रसिद्ध बॉलीवूड गायक, पलक मुच्छल आणि मिथुन उपस्थित होते. गीतकार मनोज मुंताशीर यांनी त्यांना अनेक प्रश्न विचारले, ज्यांची त्यांनी दोघांनीही उत्कृष्ट उत्तरे दिली आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी उघड केल्या.

Add Zee News as a Preferred Source

लग्नानंतर दोघं एकमेकांसोबत काम करताना कमी दिसले?

यावर उत्तर देताना गायिका पलक मुच्छल म्हणाली, "मला वाटते की 'रिअल हिरोज' हे शीर्षक खूप मोठी जबाबदारी आहे. आमच्या दोघांच्याही आयुष्यात संगीताला खूप महत्त्व आहे. सध्या आमचे नाते पती-पत्नीचे आहे. तथापि, आमच्यापैकी कोणालाही संगीतात सहभागी होता येत नाही. जेव्हा जेव्हा त्याला वाटते की त्याचे संगीत माझ्या आवाजाला पात्र आहे, तेव्हा मी त्याच्यासोबत गातो. तुमच्याप्रमाणेच मलाही त्याच्यासोबत काम करायचे आहे."

गायक किंवा संगीतकार म्हणून मिथुन?

गायक म्हणाला, "मी त्याला वैयक्तिकरित्या ओळखते आणि यासाठी मी स्वतःला अतिशय भाग्यवान समजते. माझ्या कमाईचा बहुतेक भाग अशा मुलांना जातो ज्यांचे पालक वैद्यकीय उपचार घेऊ शकत नाहीत. मला नेहमीच असा जीवनसाथी हवा होता जो यात मला साथ देईल. तो मला प्रत्येक गोष्टीत साथ देतो. म्हणून, मी त्याला एक व्यक्ती म्हणून निवडते."

घरात कोणाची जास्त चालते?

पलकने उत्तर दिले, "घरात माझे चालते आणि मी त्याच्या इच्छेनुसार वागते."

पलकने दिले डझनभर सुपरहिट

33 वर्षीय गायिका पलक मुच्छल ही एक लोकप्रिय बॉलिवूड गायिका आहे. तिने चित्रपटसृष्टीत अनेक गाणी गायली आहेत, ज्यात "आशिकी २" मधील "चाहूं मैं या ना", "प्रेम रतन धन पायो", "एमएस धोनी" मधील "कौन तुझे", "किक" मधील "जुम्मे की रात" आणि "गंगूबाई काठियावाडी" मधील "ढोलिडा" यांचा समावेश आहे.

3800 हून अधिक मुलांसाठी हृदय शस्त्रक्रियांना पाठिंबा

तिच्या अनेक हिट गाण्यांव्यतिरिक्त, पलकने तिच्या फाउंडेशनद्वारे 3800 हून अधिक मुलांवर हृदय शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. तिच्या संगीत कार्यक्रमांमधून मिळणारे सर्व उत्पन्न या मुलांसाठी जाते. हृदयरोग असलेल्या मुलांवर उपचार करण्याच्या तिच्या कामासाठी तिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल, पलकने 6 नोव्हेंबर 2022 रोजी गायक आणि संगीतकार मिथुन शर्माशी लग्न केले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Zee Real Heroes Award 2026palak muchhalMithoon SharmaZee Real Heroes Award 2026 spotted Palak Muchhal Mithoon SharmaBollywood famous singer Palak Muchhal

इतर बातम्या

वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का! टीम इंडियाचा हुकमी...

स्पोर्ट्स