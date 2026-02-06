English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Real Heroes Award 2026: Zee Samvad मंचावर ग्लॅमरच्या पलीकडचे सत्य दाखवणारे दिग्दर्शक मधुर भंडारकर ठरले रियल हीरो

Real Heroes Award 2026: Zee Samvad मंचावर ग्लॅमरच्या पलीकडचे सत्य दाखवणारे दिग्दर्शक मधुर भंडारकर ठरले रियल हीरो

हिंदी चित्रपटसृष्टीत समाजातील वास्तव, संघर्ष आणि कडू सत्य मोठ्या पडद्यावर निर्भीडपणे मांडणारे दिग्दर्शक म्हणून मधुर भंडारकर ओळखले जातात. अलीकडेच त्यांना Zee Samvad Real Heroes Award 2026 ने सन्मानीत केले. जाणून घ्या, या वेळी दिग्दर्शक नेमकं काय म्हणाले?

प्रिती वेद | Updated: Feb 6, 2026, 04:44 PM IST
Real Heroes Award 2026: Zee Samvad मंचावर ग्लॅमरच्या पलीकडचे सत्य दाखवणारे दिग्दर्शक मधुर भंडारकर ठरले रियल हीरो
(photo Credit- Social Media)

Madhur Bhandarkar: हिंदी चित्रपटसष्टीत समाजातील वास्तव, संघर्ष आणि कडू सत्य मोठ्या पडद्यावर निर्भीडपणे मांडणारे दिग्दर्शक म्हणून मधुर भंडारकर ओळखले जातात. त्यांच्या याच सामाजिक भान जपणाऱ्या सिनेमासाठी त्यांना Zee Samvad Real Heroes Award 2026 अंतर्गत Voice of Social Reality in Cinema या विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. हा सन्मान केवळ एका यशस्वी फिल्ममेकरचा नाही, तर समाजाशी प्रामाणिक राहणाऱ्या कलाकाराचा आहे. मनोरंजनासोबतच प्रेक्षकांना विचार करायला लावणारा सिनेमा हेच मधुर भंडारकर यांचे खरे वैशिष्ट्य आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Zee Samvad Real Heroes Award 2026 मध्ये सन्मान
Zee Samvad Real Heroes हा मंच समाजात सकारात्मक बदल घडवणाऱ्या व्यक्तींना गौरवतो. यंदा मधुर भंडारकर यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. त्यांच्या चित्रपटांनी केवळ बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवले नाही, तर समाजातील दुर्लक्षित मुद्द्यांवरही प्रकाश टाकला. त्यामुळेच त्यांना Voice of Social Reality in Cinema हा सन्मान मिळणे अर्थपूर्ण ठरते.

समाजाचे वास्तव दाखवणारा दिग्दर्शक
मधुर भंडारकर यांच्या चित्रपटांची ओळख म्हणजे झगमगाटामागील अंधार. त्यांनी आपल्या चित्रपटांतून ग्लॅमर, सिस्टीममधील त्रुटी, सामान्य माणसाची लढाई आणि वास्तव जीवनातील कटू अनुभव प्रामाणिकपणे मांडले. त्यामुळे त्यांचा सिनेमा केवळ पाहण्यासाठी नाही, तर समजून घेण्यासाठी असतो.

गाजलेल्या चित्रपटांची यादी
चांदनी बार, पेज 3, फॅशन, ट्रॅफिक सिग्नल, जेल यांसारख्या चित्रपटांनी मधुर भंडारकर यांना वेगळी ओळख मिळवून दिली. या चित्रपटांमधून त्यांनी समाजातील विविध स्तरांतील कथा प्रभावीपणे मांडल्या. प्रत्येक चित्रपट वेगळा विषय घेऊन येतो, पण वास्तवाशी नाळ जोडलेली असते.

सिनेमामागील अभ्यास आणि मेहनत
एका मुलाखतीत मधुर भंडारकर यांनी सांगितले होते की त्यांनी अनेक वर्षे एका व्हिडिओ लायब्ररीत काम केले. जवळपास 5 वर्षे त्यांनी विविध भाषांतील असंख्य चित्रपट पाहिले. याच काळात त्यांचा सिनेमा समजून घेण्याचा दृष्टीकोन विकसित झाला. त्यामुळेच अनेक जण त्यांना चालतं-बोलतं फिल्म एन्सायक्लोपीडिया म्हणत.

पुरस्कार स्वीकारताना व्यक्त केलेले विचार
पुरस्कार स्वीकारताना मधुर भंडारकर म्हणाले की, चित्रपट त्यांच्यासाठी केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही. समाजाला समजून घेणे आणि लोकांपर्यंत सत्य पोहोचवणे हेच त्यांचे ध्येय आहे. त्यांच्या चित्रपटांमुळे जर प्रेक्षक गहन विचार करायला लागले, तर तीच त्यांच्यासाठी सर्वात मोठी यशस्वी पावती आहे.

हे ही वाचा: 'गोविंदावर पहाटे 4 वाजता हल्ला झाला होता, बंदुकीने...'; मॅनेजरचा धक्कादायक गौप्यस्फोट, 'तो धावला अन्...'

खऱ्या अर्थाने रियल हीरो
Zee Samvad Real Heroes Award 2026 मधील हा सन्मान हे दाखवतो की सच्चा सिनेमा देखील समाजात नायक घडवू शकतो. मधुर भंडारकर यांचे काम हेच सिद्ध करते की वास्तव दाखवण्याची हिंमत करणारे कलाकारच खऱ्या अर्थाने रियल हीरो असतात.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
madhur bhandarkarZee SamvadReal Heroes AwardZee Samvad Award 2026Social Reality Cinema

इतर बातम्या

Real Heroes Award 2026: Zee Samvad मंचावर ग्लॅमरच्या पलीकडच...

मनोरंजन