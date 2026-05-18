/झीनत अमानचा ग्लॅमर आणि लतादीदींचा जादुई आवाज; ‘हाय हाय ये मजबूरी’ आजही क्रेझ कायम

Zeenat Aman and Lata Mangeshkar : झीनत अमानची अदा आणि लता मंगेशकर यांचा आवाज हे बॅालिवूडमधील एक ब्लॅाकबस्टर कॅाम्बिनेशन आहे. हिंदी चित्रपटांमधील दिग्गज अभिनेत्रींबद्दल सांगायचे झाले तर झीनत अमान यांच्या नावाचा देखील यामध्ये समावेश आहे. भारतामध्ये केलेल्या कामासंदर्भात अनेक सिनेमांच्या मार्फत त्यांनी प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. अशी त्यांची काही गाणी आहेत ज्यामध्ये अजूनही त्यांचे चाहते हे पार्टींमध्ये गाणी लावून थिरकत असतात. झीनत अमान यांची गाणी ही ऐकणाऱ्यांच्या मनाला आणि ओल्ड इज गोल्ड त्यांच्या गाण्यांची विशेष ओळख आहे. या लेखामध्ये आम्ही तुम्हाला झीनत अमान यांच्या काही गाण्यांबद्दल सांगणार आहोत.
झीनत अमान यांना हिंदी सिनेमांमध्ये काम करुन 50 हून अधिक वर्ष झाले आहेत, त्यांनी त्याच्या नृत्यांनी आणि त्यांच्या अभिनयाने चाहत्यांच्या मनामध्ये विशेष स्थान निर्माण केले आहे. झीनत अमान यांच्या काही कल्ट गाण्यांवर प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर यांनी आवाज दिला होता आणि ही गाणी फार गाजली आहेत. 'है है ये मजबूरी' हे गाणे तुम्ही नक्कीच ऐकले असेल, जेव्हा विवाहीत पुरुष ऑफीसमध्ये किंवा त्याच्या मित्रासोबत वेळ घालवतात ते घरी वेळ घालवत नाही या घटनेवर त्यानी हे गाणे 1974 मध्ये रिलीज केले होते.
मनोज कुमार आणि झीनत अमान यांचे सुप्रिद्ध गाणे 'रोटी कपड़ा और मकान' या सिनेमामधून दोघांनीही प्रेक्षकांवर जादू केली होती. यामधील "तेरी दो तकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाई... '' या गाण्याला प्रेक्षकांनी भरपूर पसंती दिली होती, या गाण्यामध्ये ज्या महिलांचे पती हे नोकरी आणि बायकांना कमी महत्व देत आहेत त्यांच्यासाठी हे गाणे होते. या गाण्यांच्या निर्मितीबद्दल सांगायचे झाले तर सुरांची कोकीळा लता मंगेशकर यांनी ही गाणी गायली आहेत.
या गाण्याचे संगीत हे लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल या जोडीने दिले होते, तर हे गीत वर्मा मलिक यांनी लिहीले होते. या दिग्गजांनी रोटी कप्डा आणि मकान हे कल्ट क्लासिक सिनेमामधील रोमँटिक गाणे तयार केले होते. या गाण्यांची निर्मिती होऊन कितीतरी दशके पार झाली तरीही ही गाणी अजूनपर्यत ऐकली जातात. रोटी कप्डा आणि मकान हे सर्वात गाजलेला सिनेमा होता, यामधील लता मंगेशकर आणि झीनत अमान यांचे जुगलबंदीचे गाणे है है ये मजबूर लोकप्रिय झाले होते.