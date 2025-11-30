English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शूटिंगमध्ये अभिनेत्रीने काढून टाकला ब्लाऊज, ब्रा न घालता दिला सीन, चित्रपटाची देशभरात चर्चा, Youtube वर मोफत पाहा चित्रपट

बॉलिवूडच्या एका बोल्ड चित्रपटामध्ये एका अभिनेत्रीने काढून टाकला होता ब्लाऊज. ब्रा न घालता दिला होता सीन. हा चित्रपट तुम्ही Youtube वर फ्रीमध्ये पाहू शकता.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 30, 2025, 04:43 PM IST
Bold Scene Bollywood Movie: आजच्या चित्रपटांमध्ये रोमँटिक, किसिंग किंवा बोल्ड सीन्स असणं अगदी सामान्य झालं आहे. मात्र, 40-45  वर्षांपूर्वी परिस्थिती फारच वेगळी होती. त्या काळात एखाद्या अभिनेत्रीने छोटे कपडे घालून फ्रेममध्ये आलं तरी समाजात प्रचंड वाद निर्माण व्हायचा. अशाच काळात एक असा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता, ज्यात अभिनेत्रीने बिना ब्लाउजचा सीन दिल्यामुळे देशभरात मोठी चर्चा आणि विरोध झाला होता.

‘सत्यम शिवम सुंदरम’मुळे झालेला मोठा गदारोळ

राज कपूर दिग्दर्शित ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ हा 1978 सालचा चित्रपट शशि कपूर आणि जीनत अमान या कलाकरांच्या अभिनयाने सजला होता. चित्रपटाची कथा, संगीत आणि मांडणी यापेक्षा त्यातील बोल्ड, इंटीमेट आणि सेमी न्यूड सीन्स अधिक चर्चेत आले. त्या काळात असे सीन देणे म्हणजे प्रेक्षक आणि समाजाच्या नाराजीला सामोरे जाणे.

चित्रपटात जीनत अमानने रूपा नावाच्या मुलीची भूमिका साकारली होती. एका सीनमध्ये ती झऱ्याखाली पांढऱ्या पातळ साडीत आंघोळ तर दुसऱ्या सीनमध्ये बिना ब्लाउजचा सीन देत असल्याचे दाखवले आहे. या दोन्ही सीनने त्या काळातील सिनेसृष्टीत खळबळ उडवली होती. 

जीनत अमानवर अश्‍लीलता पसरवण्याचा आरोप

चित्रपट प्रदर्शित होताच जीनत अमान हिला जोरदार टीकेला सामोरे जावे लागले. तिच्यावर अश्लीलता पसरवण्याचा आरोपही करण्यात आला. समाजातील काही गटांनी या सीनवर आक्षेप घेत आंदोलन करण्याची मागणीही केली.

याबाबत जीनत अमानने दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये ती म्हणाली होती की, 'मी त्या भूमिकेची गरज म्हणूनच सीन केले. त्यात काहीही चुकीचं अथवा अश्लील नव्हतं. मला कोणत्याही प्रकारचा भय किंवा संकोच वाटला नाही. उलट हा एक नवीन अनुभव होता.'

यूट्यूबवर फ्रीमध्ये पाहू शकता चित्रपट

या चित्रपटावर अनेक दिग्गज कलाकारांनी प्रतिक्रिया दिल्या. देव आनंद यांनी तर या चित्रपटाला ‘डर्टी पिक्चर’ असे संबोधले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, 'चित्रपटात कॅमेरा सतत जीनत अमानच्या शरीराच्या क्लोज-अपवर केंद्रित आहे.' त्यामुळे वाद आणखी चिघळला होता.

हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असला तरी ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ हा आजही हिंदी सिनेमातील आयकॉनिक चित्रपट मानला जातो. विशेष म्हणजे हा चित्रपट यूट्यूबवर मोफत पाहण्यास उपलब्ध आहे. शशि कपूर–जीनत अमान यांच्या उत्तम जोडीसह राज कपूर यांच्या दिग्दर्शनाची ही कलाकृती आजही प्रेक्षकांच्या मनात कायम आहे.

