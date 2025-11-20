English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नवऱ्याची मारहाण, दोन वेळा मोडले लग्न, इतकी बोल्ड की मिळाली वेगळी ओळख

70 आणि 80 च्या दशकातील लोकप्रिय आणि बोल्ड लुकने चर्चेत असणारी अभिनेत्री जिचे दोन वेळा मोडलं लग्न. नवऱ्याने सर्वांसमोर केली होती मारहाण.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 08:25 PM IST
Zeenat Aman  : 70 आणि 80 च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये नंबर 1 होण्यासाठी अनेक अभिनेत्रींमध्ये तुफान शर्यत सुरू होती. त्याच काळात हिंदी सिनेमात अशी एक अभिनेत्री आली, जिने या शर्यतीचा रस्ता कायमचा बदलून टाकला. ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोण नसून ती जीनत अमान आहे.  बोल्डनेस, ग्लॅमरस आणि बिंदासपणाची नवी व्याख्या देणारी जीनत आजही उद्योगाच्या इतिहासातील ‘ट्रेंडसेटर’ म्हणून ओळखली जाते.

जीनतने 1971 मधील 'हलचल' या चित्रपटातून प्रवास सुरू झाला. त्या काळात हिंदी चित्रपटांमध्ये बोल्ड सीन किंवा ग्लॅमरस क्वचितच दिसत असे. मात्र, जीनतच्या आगमनानं संपूर्ण समीकरण पालटलं. तिची अदाकारी, स्टाईल आणि बिनधास्त व्यक्तिमत्त्व पाहून प्रेक्षक तिच्यावर फिदा झाले.

संजय खानसोबत गुपचूप लग्न

प्रसिद्ध अभिनेते संजय खान यांच्या जीवनात जीनत आली आणि दोघांची जवळीक प्रेमात रूपांतरित झाली. 1978 मध्ये दोघांनी गुपचूप लग्न केले, जरी संजय खान आधीपासून विवाहित होते. लग्नानंतर काहीच दिवसांत त्यांच्या नात्यात तणाव निर्माण झाला. म्हणतात की संजयची पत्नी झरीन खान यांना हे कळताच घरात मोठे वाद झाले.

काही अहवालांनुसार एका मोठ्या भांडणात संजयने जीनतवर हातसुद्धा उगारला. त्यांच्या “The Big Mistakes of My Life” या पुस्तकातही संजयच्या चटकन रागावण्याच्या स्वभावाचा उल्लेख आहे. जीनतच्या म्हणण्यानुसार या मारहाणीने अखेर सततच्या त्रासातून बाहेर पडण्यासाठी तिने हे नातं संपवण्याचा निर्णय घेतला.

मजहर खानसोबतचं लग्न 

1985 मध्ये जीनत अमानने अभिनेता-निर्माता मजहर खान यांच्याशी दुसरं लग्न केलं. सुरुवातीला त्यांचं वैवाहिक जीवन सुरळीत होतं, मात्र नंतर दोघांमध्ये मतभेद निर्माण होऊ लागले. जीनत आणि मजहरला दोन मुलं आहेत.

मजहरचे आरोग्य नंतर अत्यंत खराब झाले आणि 1998 मध्ये किडनी फेल झाल्याने त्यांचे निधन झाले. त्या काळात जीनत मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या खूप कठीण अवस्थेतून गेल्या. त्यानंतर जीनतचे नाव एका काळात पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान यांच्यासोबतही जोडले गेले. मात्र हे नातं फार काळ टिकले नाही आणि लवकरच थंडावले.

जीनत अमानला हिंदी सिनेमाच्या इतिहासात पहिली सेक्स सिंबल म्हणून ओळखले जाते. तिचा आत्मविश्वास, वेगळा अंदाज, वेस्टर्न लुक आणि कॅमेऱ्यासमोरची सहजता यामुळे त्या त्या काळापेक्षा 'आधुनिक' वाटत. आजही त्या सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय आहेत. 

FAQ

1. जीनत अमान यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण कधी केले?

जीनत अमान यांनी 1971 मधील ‘हलचल’ या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला.

2. जीनत अमान पहिली सेक्स सिंबल का मानली जाते?

त्यांच्या बोल्ड अंदाज, ग्लॅमरस उपस्थिती, स्टाईल आणि वेस्टर्न लुकमुळे त्या त्या काळातील पारंपरिक नायिकांपेक्षा खूप वेगळ्या होत्या. त्यामुळे त्यांना बॉलीवुडची पहिली “सेक्स सिंबल” म्हटले गेले.

3. जीनत अमान आणि संजय खान यांचं लग्न कधी झालं?

1978 मध्ये जीनत आणि संजय खान यांनी गुपचूप लग्न केले होते. मात्र हे नातं काही दिवसांतच तणावग्रस्त बनलं.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Zeenat AmanBollywood actressIndian cinema legendZeenat Aman film careerZeenat Aman bold image

