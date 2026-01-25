'झापुक झुपूकला नाही मिळाला प्रतिसाद, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला मी...' झापुक झुपूक'च्या अपयशावर केदार शिंदे यांची प्रतिक्रिया.

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kedar Shinde's reaction to the failure of 'Zhapuk Zhupuk' :सूरज चव्हाणच्या 'झापुक झुपूक'च्या फ्लॉप होण्यावर केदार शिंदे काय म्हणाले?  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 25, 2026, 01:08 PM IST
मराठी चित्रपटसृष्टीतील यशस्वी दिग्दर्शक केदार शिंदे सध्या त्यांच्या नवीन चित्रपट 'अगं अगं सूनबाई काय म्हणता सासूबाई'च्या यशामुळे चर्चेत आहेत. शिंदे यांची दिग्दर्शन शैली आणि स्त्रीप्रधान कथा यांचा विशेष उल्लेख केला जात आहे, ज्यामुळे या चित्रपटाला व्यावसायिक यश मिळाले आहे. तथापि, त्यांच्या करिअरमध्ये एक महत्त्वाचा वळण असलेला 'झापुक झुपूक' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या अपेक्षांना पुरा पडला नाही आणि त्याला अपेक्षित यश मिळवता आले नाही.

आता या अपयशावर केदार शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. 'झापुक झुपूक' हा चित्रपट सूरज चव्हाणच्या 'बिग बॉस' फेमनंतर प्रदर्शित झाला होता. सुरुवातीला या चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे अनेक अपेक्षा बांधल्या होत्या, परंतु चित्रपट प्रेक्षकांनी आणि समीक्षकांनी त्याला नाकारले. अशा परिस्थितीत, शिंदे यांनी 'झापुक झुपूक'च्या अपयशावर शांतपणे आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून आपली मते व्यक्त केली.

प्रेक्षकांना दिलेला शब्द महत्त्वाचा

केदार शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, 'झापुक झुपूक' सिनेमाचे यश न मिळाल्याचे दुखत असले तरी, त्यात आपली कधीच चूक नाही. त्यांना वाटते की कोणताही दिग्दर्शक त्याच्या कामाबद्दल कधीच नकारात्मक विचार करत नाही. एक इंटरव्यू दरम्यान त्यांनी सांगितले, 'मी एका वाहिनीवर जाहीरपणे सांगितलं होतं की मी सूरजसोबत सिनेमा करणार. हा शब्द मी फक्त सूरजला नाही, तर महाराष्ट्राच्या जनतेला दिला होता. त्यामुळे, त्यात माझा फायदा होवो वा नुकसान, दिलेला शब्द पूर्ण करणं माझ्यासाठी महत्त्वाचं होतं.'

केदार शिंदे यांच्या या विधानात एक सकारात्मक संदेश आहे, ज्याचा अर्थ आहे की त्यांनी एक दिग्दर्शक म्हणून काही निर्णय घेतले आणि त्याला निभावण्याची जबाबदारी स्वीकारली. याच प्रकारे, सूरज चव्हाणसोबत सिनेमाची कामगिरी ठरवणं हे केदार शिंदे यांच्यासाठी एक वचन होते, आणि त्यांनी त्यानुसार ते वचन पूर्ण केलं.

'झापुक झुपूक'च्या अपयशावर प्रतिक्रिया

शिंदे यांनी 'झापुक झुपूक'च्या अपयशावर अधिक स्पष्टपणे सांगितले की, 'प्रेक्षकांनी हा सिनेमा स्वीकारला नाही, हे खरं आहे. पण तो सिनेमा उगाच केला, असं मला कधीच वाटलं नाही. कोणताही दिग्दर्शक कधीच 'वाईट सिनेमा करूया' असं ठरवून काम करत नाही. कधी गोष्टी जुळून येतात, तर कधी नाही.' हे शब्द दर्शवितात की शिंदे यांनी या चित्रपटाच्या निर्मितीला काही खोटी उद्दिष्टे ठेवलेली नाहीत, आणि या सिनेमा मागील सर्व मेहनत आणि क्रिएटिव्ह विचार आहेत.

चित्रपटाच्या अपयशावर प्रतिक्रिया देताना शिंदे यांनी सांगितले की, 'चित्रपटाची गुणवत्ता, दिग्दर्शन, अभिनेता-निर्माता यांचे योगदान सर्व काही महत्त्वाचे असते, परंतु प्रत्येक चित्रपटाला प्रेक्षकांचा स्वीकार मिळवणे हे शंभर टक्के निश्चित असत नाही. काही वेळा फिल्मी फ्रेमवर्क आणि कथेचे जुळणे हे सर्वांगीण यशासाठी आवश्यक असते.'

यश आणि अपयशाचे शांतपणे स्वागत

काही वेळा चित्रपट सृष्टीत यश मिळवणे, हे केवळ एक वेळेवर आधारित असते, आणि या काळात शिंदे यांचा दृष्टिकोन खूपच व्यावसायिक आहे. ते म्हणाले, "चित्रपटसृष्टीत यश आणि अपयश हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मी या गोष्टींकडे फारसं लक्ष देत नाही. यश मिळालं तरी आणि अपयश आलं तरी, मी ते अत्यंत शांतपणे स्वीकारतो." त्यांच्या या शब्दांमध्ये एक विश्वास आणि धैर्य आहे, जे चित्रपटसृष्टीत टिकून राहण्यासाठी आवश्यक आहे.

आशयाचा एक महत्त्वाचा भाग हा आहे की, शिंदे यांना चित्रपट निर्मितीला एक दीर्घकालीन प्रोसेस म्हणून पाहण्याची परिपक्वता आहे. त्यांना माहीत आहे की चित्रपटांच्या जगात यशाचे प्रमाण नित्य बदलत असते. या दृष्टिकोनामुळे त्यांना अपयशाची अडचण कधीच जाणवलेली नाही, कारण ते फक्त त्याच्या कलेचे काम करत आहेत.

अगं अगं सूनबाई काय म्हणता सासूबाईच्या यशाची दृष्टी

यशाच्या दृष्टिकोनात बदललेल्या केदार शिंदे यांनी 'अगं अगं सूनबाई काय म्हणता सासूबाई'च्या यशाने हे सिद्ध केले आहे की त्यांना प्रेक्षकांची आवड समजण्याची क्षमता आहे. चित्रपटाने आपला मार्ग यशाकडे दाखवला असून, हा सिनेमा स्त्रीप्रधान कथांवर आधारित असून त्याने व्यावसायिकदृष्ट्या उत्तम कामगिरी केली आहे. केदार शिंदे यांच्या या चित्रपटाने दर्शवले आहे की, त्यांनी स्त्री आणि पुरुष नात्यांची एक वेगळी आणि दिलचस्प प्रस्तुती केली आहे, ज्याला प्रेक्षकांचा मनापासून प्रतिसाद मिळाला आहे.

भविष्याच्या दिशा

आजच्या दिवसांत शिंदे यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी शिकलेल्या आहेत, ज्यामुळे ते आपल्या पुढच्या प्रोजेक्ट्ससाठी तयार आहेत. त्यांना माहीत आहे की चित्रपटांची एक शैली आणि लहर निर्माण करणे ही खरी कामगिरी आहे, आणि प्रत्येक चित्रपटाशी एक नवा संवाद निर्माण करणे हेच त्यांचे ध्येय आहे. त्यामुळे, 'झापुक झुपूक'च्या अपयशाने त्यांना आपली दिशा आणि उद्दिष्टे बदलली नाहीत, तर एक नवीन दृष्टिकोन प्राप्त झाला आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Kedar ShindeZapuk ZipukSuraj ChavanMarathi CinemaAudience Reaction

