'मोठ्याने माफी मागा...' पापाराझीने सलमान खानची माफी मागितली, भाईजानने मध्यरात्री केलेल्या एकापाठोपाठ चार पोस्ट

Salman Khan Angry Video: सलमान खानने मंगळवारी मध्यरात्रीनंतर अचानक चार पोस्ट केल्या यामुळे नवीन चर्चा सुरु झाल्या. सलमानची पोस्ट आणि त्याच्या बदललेल्या वागण्यामुळे चाहत्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले.
Salman Khan Paparazzi Angry Video: बॉलिवूडचा सुपरस्टार सध्या एका नव्या वादामुळे चर्चेत आला आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेनंतर त्याचा राग सोशल मीडियावरही स्पष्टपणे दिसून आला. रुग्णालयाबाहेर झालेल्या प्रकारामुळे तो संतापला होता. त्यानंतर एका कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या फोटोग्राफर्सनी त्याची माफी मागितली आणि हा क्षण सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला.
‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाच्या यश समारंभात सलमान खान पोहोचताच फ्लॅश लाईट्सचा वर्षाव सुरू झाला. मात्र यावेळी वातावरण थोडं वेगळंच होतं. कार्यक्रमस्थळी असलेल्या पापाराझींनी सलमानला पाहताच वारंवार 'सॉरी' म्हणायला सुरुवात केली. सुरुवातीला नेमकं काय सुरू आहे हे त्याला समजलं नाही. पण नंतर त्यांनी माफी मागितल्याचं लक्षात येताच सलमानने हातवारे करून 'ठीक आहे' असा इशारा दिला. त्याच्या या शांत प्रतिक्रियेमुळे वातावरणही हलकं झालं.
काही दिवसांपूर्वी सलमान एका रुग्णालयात कोणाला भेटण्यासाठी गेला होता. तिथे काही फोटोग्राफर्स सतत त्याचा पाठलाग करत व्हिडीओ शूट करत होते. रुग्णालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी अशा प्रकारे वागणं योग्य नसल्याचं त्याचं मत आहे. याच कारणामुळे तो नाराज झाला आणि रात्री उशिरा त्याने सोशल मीडियावर सलग काही पोस्ट शेअर केल्या.
त्याने आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, एखाद्याच्या दुःखाचा किंवा कठीण प्रसंगाचा तमाशा करून त्यातून प्रसिद्धी किंवा पैसा कमावणं चुकीचं आहे. “मी नेहमीच मीडियाचा आदर केला आहे. पण कुणाच्या वैयक्तिक वेदनेचा फायदा घेणं योग्य नाही,” असा सूर त्याच्या पोस्टमध्ये दिसून आला. एका पोस्टमध्ये त्याने इशाराच दिला की, “पुढच्या वेळी माझ्यासोबत असं करू नका.” तर दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्याने थोड्या आक्रमक अंदाजात लिहिलं की, “वय वाढलं असलं तरी लढायला अजून विसरलो नाही.”
सलमानच्या या पोस्ट्सनंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली. अनेक चाहत्यांनी त्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आणि रुग्णालयासारख्या ठिकाणी सेलिब्रिटींच्या खासगीपणाचाही आदर व्हायला हवा, असं मत व्यक्त केलं.