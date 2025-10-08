English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
झुबीन गर्ग मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट, चुलत भावाला पोलिसांनी केलं अटक; तो पोलीस खात्यातच...

Zubeen Garg Death Case: गायक झुबीन गर्ग मृत्यू प्रकरणी एसआयटी/सीआयडीने आतापर्यंत पाच जणांना अटक केली आहे. यामध्ये श्यामकनू महंत, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योती गोस्वामी, अमृतप्रव महंता आणि संदीपन गर्ग यांचा समावेश आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Oct 8, 2025, 02:57 PM IST
Zubeen Garg Death Case: गायक झुबीन गर्गच्या मृत्यू प्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) बुधवारी गायकाच्या एका नातेवाईकाला अटक केली. हा नातेवाईक पोलीस अधिकारी आहे. गेल्या महिन्यात झुबीन गर्गचा सिंगापूरमध्ये स्कुबा डायव्हिंग करत असताना पाण्यात बुडून मृत्यू झाला होता. झुबीन गर्ग मृत्यू प्रकरणी एसआयटी/सीआयडीने आतापर्यंत पाच जणांना अटक केली आहे. यामध्ये श्यामकनू महंत, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योती गोस्वामी, अमृतप्रव महंता आणि संदीपन गर्ग यांचा समावेश आहे.

गर्गचा चुलत भाऊ संदीपन गर्ग सध्या आसाम पोलीस दलात सेवेत असून कामरूप जिल्ह्यात उपअधीक्षक (कायदा आणि सुव्यवस्था) म्हणून कार्यरत आहे.  सीजेएम (कामरूप-महानगर) जिल्ह्याने संदीपन गर्गला सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. संदीपन हा झुबीनसोबत सिंगापूरला गेला होता. 19 सप्टेंबर रोजी समुद्रात स्कुबा करत असताना झुबीनने आपला जीव गमावला होता. घटना घडली तेव्हा संदीपन हा तिथे उपस्थित होता.

या प्रकरणातील ही पाचवी अटक आहे. सीआयडीने यापूर्वी संदीपनची चार दिवस चौकशी केली होती आणि त्यानंतर त्याला अटक करण्याचा निर्णय घेतला होता. संदीपन हा गर्गच्या काकांचा मुलगा आहे. अटकेनंतर त्याला कामरूप (महानगर) जिल्ह्याच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. 

"आज आम्ही संदीपनला चौकशीनंतर अटक केली. चौकशी सुरू असल्याने मी त्यापेक्षा जास्त काही सांगू शकत नाही. त्याला न्यायालयात हजर केलं जाईल आणि आम्ही पोलिस कोठडीची मागणी करू," असं 10 सदस्यीय एसआयटीचे नेतृत्व करणारे आसाम पोलिसांचे विशेष डीजीपी एमपी गुप्ता यांनी सांगितलं होतं. 

यापूर्वी, सीआयडीने सिंगापूरमधील नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिव्हलचे (एनईआयएफ) आयोजक श्यामकानु महंता, गायकाचे व्यवस्थापक सिद्धार्थ शर्मा, बँडमेट शेखर ज्योती गोस्वामी आणि गायक अमृतप्रव महंता यांना या प्रकरणासंदर्भात अटक केली होती. हे चौघेही सध्या सीआयडी कोठडीत आहेत.

सिंगापूरमध्ये काही आसामी एनआरआय भारतीयांनी संशयास्पद परिस्थितीत आयोजित केलेल्या यॉट पार्टीमध्ये भाग घेत असताना गर्गचा मृत्यू झाल्यानंतर, सीआयडीने खून, गुन्हेगारी कट आणि निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रमाणात नसलेल्या सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला होता.

नंतर, अटक केलेल्या चार जणांच्या चौकशीनंतर सीआयडीने हत्येचा आरोपही जोडला. महंताच्या गुवाहाटी येथील निवासस्थानातून अनेक सील आणि काही गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त केल्यानंतर सीआयडीने महंतावर आर्थिक अनियमिततेचा आरोप करत स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला होता.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी सोमवारी सांगितले होते की अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि आयकर (आयटी) विभागासारख्या केंद्रीय संस्था. ईडी बुधवारी महंताच्या गुवाहाटी येथील कार्यालय आणि निवासस्थानावर छापे टाकण्याची शक्यता आहे.

