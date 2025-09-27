English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्कूबादरम्यान घातपात झाल्याने गायक Zubeen Garg चा सिंगापूरमध्ये मृत्यू? पोलिसांची मोठी कारवाई

Zubeen Garg Death Case: स्कूबा डायव्हिंगदरम्यान अचानक हृद्यविकाराचा झटका आला. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 27, 2025, 09:50 AM IST
स्कूबादरम्यान घातपात झाल्याने गायक Zubeen Garg चा सिंगापूरमध्ये मृत्यू? पोलिसांची मोठी कारवाई
52 वर्षीय गायकाचा 19 सप्टेंबर रोजी सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायविंग करताना मृत्यू झाला

Zubeen Garg Death Case: आसामी गायक झुबीन गर्गच्या मृत्यूचं गूढ वाढलं आहे. सिंगापूरमध्ये स्कुबा डायव्हींग करताना हृदयविकाराचा झटका आल्याने मृत्यू झाला. मात्र आता हा मृत्यू नैसर्गिक होता की घातपात यासंदर्भात विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी सुरु झाली आहे. याच चौकशीचा भाग म्हणून गुरुवारी संगीतकार शेखर ज्योती गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली आहे. आसामी गायक झुबीन गर्ग यांच्या मृत्यू झाला त्या सिंगापूरमधील नौका प्रवासाशी या संगीतकाराचा थेट संबंध असल्याची प्रथमिक माहिती समोर आली आहे. 52 वर्षीय गायकाचा 19 सप्टेंबर रोजी सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायविंग करताना मृत्यू झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला

गोस्वामी झुबीनचा दीर्घकाळ सहकारी होता. झुबीनचा मित्र असलेला गोस्वामी सिंगापूरमध्येही झुबीनसोबतच होता. गोस्वामीला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आल्याच्या वृत्ताला अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे. जरी गोस्वामीवरील आरोपांची नेमकी माहिती आणि औपचारिक आरोपपत्र दाखल केले जाणार आहे  की नाही हे अद्याप उघड झालेले नाही.

आयोजकाने आत्मसमर्पणाची तयारी दर्शवली

दरम्यान, सूत्रांनी सांगितले की, सिंगापूरमधील 'ईशान्य महोत्सवा'चे आयोजक उद्योजक श्यामकानु महंता यांनाही लवकरच अटक केली जाऊ शकते. याच कार्यक्रमामध्ये झुबीन गर्ग गाणी सादर करणार होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महंता सध्या गुवाहाटी विमानतळावर आहेत आणि त्यांनी आत्मसमर्पण करण्याची तयारी दर्शविताना सीआयडीशी संपर्क साधला आहे. याव्यतिरिक्त, सिंगापूर आसाम असोसिएशनचे अनेक सदस्य पोलिसांच्या रडारखाली आहेत. या लोकांनाही तपासाठी ताब्यात घेतले जाऊ शकते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zubeen Garg (@zubeen.garg)

इतर व्यक्तींनाही होऊ शकते अटक

पुढल्या काही दिवसांत या घटनेशी संबंधित कथित अनियमिततेचा आरोप असलेल्या आणखी काही व्यक्तींना अटक केली जाण्याची शक्यता असल्याचे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. दुसऱ्या शवविच्छेदनात झुबेनच्या मृत्यूमध्ये कोणताही घातपात नसल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

झुबेनची शेवटची इच्छा केली पूर्ण

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, आसामच्या मनोरंजसृष्टीमधील आयकॉन राहिलेल्या झुबीन गर्गला लाखो चाहत्यांच्या उपस्थितीत भावनिक निरोप देण्यात आला. गुवाहाटीच्या बाहेरील कामरकुची येथे पूर्ण राजकीय सन्मानाने झुबीनवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. झुबेनने एकदा व्यक्त केलेल्या इच्छेनुसार, चाहत्यांनी 'मायाबिनी' - हे गाणे गात त्याला अखेरचा निरोप दिला. एकदा एका कॉनसर्टमध्ये झुबीनने माझ्या निधनानंतर लोकांनी हे गाणे गायले पाहिजे अशी इच्छा व्यक्त केलेली. त्याची ही इच्छा लाखो चाहत्यांनी पूर्ण केली. 

अंत्यदर्शनासाठी 25 किलोमीटरची रांग

'मायाबिनी' हे गाणं 2001 साली प्रदर्शित झालेल्या आसामी भाषेतील 'दाग' चित्रपटामधील आहे. हे झुबीनचं आवडतं गाणं होतं. या गाण्याने त्याच्या हृदयात एक विशेष स्थान मिळवलं होतं. झुबीनच्या अंत्ययात्रेला अर्जुन भोगेश्वर बरुआ क्रीडा संकुलापासून सुरुवात झाली. पुढे या मार्गावर चाहत्यांनी झुबीनला अखेरचं एकदा पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी केली. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सर्वानंद सोनोवाल, राज्यमंत्री पवित्रा मार्गेरिटा, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आणि इतर मान्यवरांनी प्रत्यक्षात उपस्थित राहून झुबीनला श्रद्धांजली वाहिली. या अंत्ययात्रेमध्ये उपस्थित राहिलेल्या चाहत्यांची जवळपास 25 किलोमीटरची रांग होती असं सांगितलं जात आहे. 

FAQ

झुबीन गर्ग यांचा मृत्यू कसा आणि कधी झाला?
52 वर्षीय आसामी गायक झुबीन गर्ग यांचा 19 सप्टेंबर 2025 रोजी सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना हृदयविकाराचा झटका आल्याने मृत्यू झाला. दुसऱ्या शवविच्छेदनात कोणताही घातपात नसल्याचे सिद्ध झाले.

मृत्यूबाबत कोणत्या प्रकारचा तपास सुरू आहे?
उत्तर: मृत्यू नैसर्गिक होता की घातपात, याबाबत विशेष तपास पथक (एसआयटी) चौकशी करत आहे. सिंगापूरमधील नौका प्रवासाशी संबंधित अनियमिततेचा आरोप आहे, आणि पुढील काही दिवसांत आणखी अटका होऊ शकतात.

संगीतकार शेखर ज्योती गोस्वामी यांना अटक का करण्यात आली?
उत्तर: शेखर ज्योती गोस्वामी हे झुबीन गर्ग यांचे दीर्घकाळाचे सहकारी होते आणि सिंगापूरमध्ये त्यांच्यासोबत होते. नौका प्रवासाशी थेट संबंध असल्याची प्रथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यांना चौकशीसाठी गुरुवारी ताब्यात घेण्यात आले, पण आरोपांची नेमकी माहिती अद्याप उघड झालेली नाही.

सिंगापूरमधील 'ईशान्य महोत्सवाचे आयोजक श्यामकानु महंता यांच्याबाबत काय?
उत्तर: श्यामकानु महंता यांना लवकरच अटक केली जाऊ शकते. ते सध्या गुवाहाटी विमानतळावर आहेत आणि आत्मसमर्पण करण्याची तयारी दर्शविताना सीआयडीशी संपर्क साधला आहे. झुबीन या कार्यक्रमात गाणी सादर करणार होते.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
zubeen gargZubeen Garg DeathZubeen Garg caseSITarrests

इतर बातम्या

बाबो... 373% पाऊस! महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात...

महाराष्ट्र बातम्या