English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

डोळ्यांत अश्रू, हातात फुले घेऊन हजारो चाहत्यांकडून जुबिन गर्ग यांना श्रद्धांजली

Zubeen Garg : जुबिन गर्ग यांच्या निधनानंतर त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी गुवाहाटीमध्ये चाहत्यांनी प्रचंड गर्दी केली आहे.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 21, 2025, 02:48 PM IST
डोळ्यांत अश्रू, हातात फुले घेऊन हजारो चाहत्यांकडून जुबिन गर्ग यांना श्रद्धांजली

Zubeen Garg : गुवाहाटी : शनिवारची संध्याकाळ असमसह संपूर्ण ईशान्य भारतासाठी अतिशय भावूक ठरली. आसामचे लोकप्रिय गायक आणि सांस्कृतिक प्रतीक जुबिन गर्ग यांच्या निधनाच्या बातमीने चाहत्यांमध्ये हळहळ पसरली. 

Add Zee News as a Preferred Source

आपल्या लाडक्या कलाकाराला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी हजारो लोक गुवाहाटीच्या रस्त्यांवर उतरले. हातात फुले आणि डोळ्यांत अश्रू घेऊन प्रत्येक वयोगटातील लोकांनी त्यांना अंतिम निरोप दिला.

सिंगापूरमध्ये स्कूबा डाइविंगदरम्यान अपघात

52 वर्षीय जुबिन गर्ग यांचा मृत्यू सिंगापूरमध्ये झालेल्या स्कूबा डाइविंग अपघातात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, डाइविंगदरम्यान अचानक त्यांची प्रकृती खालावली. तत्काळ त्यांना पाण्याबाहेर काढून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही त्यांना वाचवणे शक्य झाले नाही. ते सिंगापूरमध्ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिव्हलसाठी परफॉर्म करण्यासाठी गेले होते पण हाच त्यांच्या जीवनातील शेवटचा प्रवास ठरला.

शनिवारी रात्री उशिरा त्यांचे पार्थिव हे गुवाहाटी येथे आणण्यात आले. सर्वप्रथम त्यांचे पार्थिव काहिलीपाडा येथील त्यांच्या घरी नेण्यात आले. जिथे कुटुंबीय आणि जवळचे नातेवाईकांनी त्यांना अंतिम निरोप दिला. त्यानंतर त्यांचे पार्थिव सारुसजाई स्टेडियममध्ये ठेवण्यात आले होते. तेथे सर्वसामान्य चाहत्यांना श्रद्धांजली वाहण्याची ठेवण्यात आले होते. 

असमचे सांस्कृतिक प्रतीक

जुबिन गर्ग हे केवळ गायक नव्हते तर असम आणि ईशान्य भारताचे सांस्कृतिक दूत मानले जात होते. त्यांनी असमिया संगीताला नवीन उंचीवर पोहोचवले आणि त्याचबरोबर हिंदी चित्रपटसृष्टीतही आपली ओळख निर्माण केली. 2006 साली आलेल्या ‘गॅंगस्टर’ चित्रपटातील ‘या अली’ या गाण्यामुळे त्यांना संपूर्ण देशभरात लोकप्रियता मिळाली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

त्यांच्या अचानक झालेल्या निधनाने संपूर्ण देशातील संगीत क्षेत्र हादरले आहे. असमसह संपूर्ण ईशान्य भारत शोकसागरात बुडाला आहे. गुवाहाटीच्या रस्त्यांवर उमटलेली चाहत्यांची गर्दी याचे पुरावे आहे की जुबिन गर्ग हे केवळ गायक नव्हते तर लाखो-कोट्यवधी लोकांच्या भावना आणि हृदयाची धडकन होते.

FAQ

जुबिन गर्ग यांचे निधन कशामुळे झाले?

सिंगापूरमध्ये स्कूबा डाइविंगदरम्यान श्वास घेण्यात अडचण आल्याने हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचे निधन झाले. त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, पण प्रयत्न अपयशी ठरले.

निधन कधी आणि कुठे झाले?

निधन 19 सप्टेंबर 2025 रोजी सिंगापूरमधील जनरल हॉस्पिटलच्या आयसीयूत दुपारी सुमारे 2:30 वाजता झाले. ते नॉर्थ ईस्ट फेस्टिव्हलसाठी सिंगापूरला गेले होते.

जुबिन गर्ग यांचे वय आणि पार्श्वभूमी काय?

ते 52 वर्षांचे होते. असमचे प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, अभिनेते आणि सांस्कृतिक प्रतीक होते. त्यांचे खरे नाव जुबिन बोर्थाकुर असून, 1992 मध्ये 'अनामिका' या अल्बमने करिअर सुरू केले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
zubeen gargZubeen Garg Deathtribute to singer zubeen gargGuwahati newsZubeen Garg Scuba Diving Accident

इतर बातम्या

च्युइंगम तोंडात किती वेळ चघळण योग्य? तुम्हीही करताय 'ह...

हेल्थ