Marathi News
33 वर्षांमध्ये 40 हजार पेक्षा जास्त गाणी, 1 तर इतकं हिट की लोक आजही गुणगुणतात

'...या अली' आणि 'जाने क्या चाहे मन बावरा' सारख्या प्रसिद्ध गाण्यांना आवाज देणाऱ्या आणि लाखो चाहत्यांची धडकन जुबिन गर्ग यांची संपत्ती किती?    

Updated: Nov 17, 2025, 08:09 PM IST
33 वर्षांमध्ये 40 हजार पेक्षा जास्त गाणी, 1 तर इतकं हिट की लोक आजही गुणगुणतात

Zubeen Garg : संगीताच्या जगात काही आवाज काळाच्या पलीकडे जातात आणि लोकांच्या हृदयात कायमचे घर करतात. असाच एक जादुई आवाज होता जुबीन गर्ग यांचा. असम, बंगाल, ओडिशा, तमिळनाडू ते बॉलिवूडपर्यंत. अनेक भाषांमध्ये त्यांनी आपली छाप सोडली. त्यांच्या आवाजात एक खास रिदम, एक वेगळी जादू आणि आत्म्याला स्पर्श करणारी ताकद होती.

जुबीन गर्ग यांचा जन्म 18 नोव्हेंबर 1972 रोजी मेघालयमधील तुरा येथे एका असमिया ब्राह्मण कुटुंबात झाला. त्यांच्या नावाची प्रेरणा प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन मेहता यांच्याकडून घेतली गेली होती. म्हणजेच त्यांच्या पालकांची संगीताबद्दलची स्वप्ने त्यांच्या नावातच होती. फक्त तीन वर्षांचे असताना त्यांनी गाणे सुरू केले. आईनेच त्यांना तबला आणि संगीताचे मूलभूत धडे दिले. बालपणापासूनच त्यांच्यातील प्रतिभा स्पष्ट दिसत होती.

कोलेज अर्धवट सोडून संगीताला पूर्ण वेळ

संगीताच्या आवडीपायी त्यांनी कॉलेजचे शिक्षण सोडले आणि फक्त गाण्यावर लक्ष केंद्रीत केले. या काळातच त्यांनी पहिले असमिया अल्बम ‘अनामिका’ रेकॉर्ड केले. नंतर त्यांच्या अनेक गाण्यांनी राज्यभर लोकप्रियता मिळवली.

1995 मध्ये ते मुंबईत आले आणि इंडी-पॉप अल्बम ‘चांदनी रात’ ने त्यांनी हिंदी संगीतविश्वात पदार्पण केले. त्यानंतर जुबीन गर्ग यांनी अनेक हिंदी चित्रपटांसाठी गाणी गाऊन स्वतःची वेगळी शैली निर्माण केली.  त्यांच्या ‘गैंगस्टर’ चित्रपटातील गाण्यांसाठी त्यांना बेस्ट प्लेबॅक सिंगरचा पुरस्कार मिळाला.

40 पेक्षा अधिक भाषांमध्ये 40,000 गाणी!

जुबीन यांनी केवळ हिंदी नव्हे तर बंगाली, ओडिया, तमिळ आणि अनेक भाषांमध्ये गाणी गायली. त्यांनी आपल्या 33 वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत 40,000 पेक्षा जास्त गाणी रेकॉर्ड केली. भारतामधील सर्वाधिक गायकांपैकी एक म्हणून ते ओळखले जात.

रिपोर्टनुसार त्यांची नेटवर्थ 6 ते 8.5 मिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 70 कोटी रुपये होती. 

संगीतविश्वाची अमर संपत्ती

जुबीन गर्ग यांनी त्यांच्या आवाजाने अनेक पिढ्यांना भुरळ घातली. त्यांची बहुप्रतिभा, विविध भाषांतील योगदान आणि आत्मीयतेने भरलेला आवाज नेहमीच लोकांच्या मनात जिवंत राहील.

FAQ

1. जुबीन गर्ग कोण होते?

जुबीन गर्ग हे भारतातील प्रसिद्ध बहुभाषिक गायक आणि संगीतकार होते. त्यांनी असमिया, हिंदी, बंगाली, ओडिया, तमिळसह 40 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये गाणी गायली.

2. त्यांचा जन्म कुठे आणि कधी झाला?

त्यांचा जन्म 18 नोव्हेंबर 1972 रोजी मेघालयमधील तुरा येथे एका असमिया ब्राह्मण कुटुंबात झाला.

3. ‘जुबीन’ हे नाव कसे ठेवले गेले?

त्यांच्या नावाची प्रेरणा जागतिक कीर्तीचे संगीतकार जुबिन मेहता यांच्याकडून घेतली गेली. पालकांना इच्छा होती की त्यांचा मुलगाही संगीतामध्ये मोठे नाव कमावेल.

About the Author
Tags:
Zubeen Garg DeathYa Ali singer passed awayAssamese icon 52 years oldZubeen Garg Scuba Diving Accident40000 songs in 33 years

