Marathi News
'भाजप मित्र पक्षांना हळुहळू गिळंगृत करतो, आता शिवसेनेची वेळ?', उदय सामंतांचे सूचक विधान, 'आमच्यासोबत...'

Uday Samant:  झी 24 तासच्या ‘टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार’ कार्यक्रमात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी राजकारणातील विविध विषयांवर गौप्यस्फोट केले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 22, 2025, 09:51 PM IST
Uday Samant: झी 24 तासच्या ‘टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार’ कार्यक्रमात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी राजकारणातील विविध विषयांवर गौप्यस्फोट केले. यावेळी त्यांनी शिवसेनेतून भाजपमध्ये होत असलेल्या इनकमिंगवर भाष्य केले. भाजप हळुहळू स्थानिक पक्षांना गिळंगृत करतो, असा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. यावर देखील उदय सामंत यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. काय म्हणाले उदय सामंत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

पडळकरांनी पक्षाला अंधारात ठेवून..

गोपीचंद पडळकर निवडून येताना त्यांना देवेंद्र फडणवीसांचा आशीर्वाद होता तसे एकनाथ शिंदेंचाही होता. त्यामुळे पक्ष फोडताना त्यांना याची जाणिव हवी होती. मी फडणवीसांना याबद्दल सांगितलं. भाजपने शिवसेनेने आणि शिवसेनेने भाजपचे पदाधिकारी घेतले जाणार नाहीत, असे फडणवीस म्हणाले. असे झाल्यास आम्ही फडणवीसांना सांगू असे उदय सामंत म्हणाले. जतचे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पक्षाला अंधारात ठेवून भाजपमध्ये प्रवेश करुन घेतले. मित्र पक्षाचे नेते घेऊन आम्हाला दुखावले जाऊ नये याची काळजी घ्यावी,” असे आवाहन त्यांनी भाजप नेते रवींद्र चव्हाण यांना केले.

शिंदेंनी भाजप नेत्यांचा प्रवेश नाकारला 

सामंत म्हणाले, “आमचे सहकारी आमदार जेव्हा भाजप नेत्यांचा प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करत होते तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट सांगितले की, जो भाजपमध्ये आहे किंवा होता त्याचा प्रवेश घेऊ नका. तरीही असे प्रवेश होतात, ही बाब आम्हाला रुचत नाही.”

शिंदे-फडणवीस संबंध कसे?

“शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात अतिशय चांगले बॉंडिंग आहे. अबोला आहे अशी अफवा पसरवली जाते, पण तसे काही नाही. दिल्लीत मोदी-शहांसोबत ते राष्ट्रीय नेते म्हणून भेटले, कोणतीही टीका केली नाही. या भेटीबद्दल मी त्यांना हा प्रश्न विचारला. त्यावेळी महाराष्ट्राचा विषय महाराष्ट्रातच संपला,” असे शिंदेंनी सांगितल्याचे सामंत म्हणाले. कॅबिनेट बैठकीला दांडी आणि दिल्ली दौरे यांचा संबंध नसल्याचे त्यांनी फेटाळले. एकनाथ शिंदे दिल्लीला जातात हे नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. ज्या बाळासाहेबांनी कॉंग्रेसला सोबत घेऊ नका असे सांगितले ते आमच्यावर टीका करतात. शिंदे हे राष्ट्रीय नेते म्हणून भेटले. कोणतीही टीका केली नाही. 

भाजप मित्रपक्षांना हळूहळू गिळंकृत करतो?

भाजप देशातील स्थानिक पक्षातील गिळंगृत करतो, असा आरोप होतो. आता शिवसेनेची वेळ आहे असे म्हणतात. या विधानावर उदय सामंतांनी स्पष्टीकरण दिलंय. ही अफवा आहे,” असे सामंतांनी नाकारले. हे आमच्यासोबत होऊ नये, असे ते म्हणाले. शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात चांगल बॉंडींग असल्याचे यावेळी सामंत म्हणाले. . 

‘सामना’च्या टीकेवर टोला

सामनावरुन एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेवर वारंवार टीका होत असते. एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तेचे उलटे काऊनडाऊन सुरु झाले असल्याचे त्यात म्हटलं गेलं. यावर उदय सामंत यांनी भूमिका मांडले. नितेश राणेंच्या खात्यांची जाहिरात घेऊन आतल्या पानावर त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या ‘सामना’वर काय बोलायच? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

रवींद्र चव्हाण आल्यानंतर भाजप आक्रमक ? 

आक्रमकता काय असते ते साडेतीन वर्षांपुर्वी सर्वांनी पाहिली. आपल्यामुळे आपल्या मित्र पक्षात वितुष्ट ठरणार नाही, ही काळजी प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली पाहिजे, असे सामंत म्हणाले. 

