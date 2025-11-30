English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार', दादा भुसेंच्या वक्तव्यावर एकनाथ शिंदेंचे थेट उत्तर, म्हणाले, 'माझा अजेंडा...'

Eknath Shinde On Dada Bhuse Statement: एकनाथ शिंदे यांनी दादा भुसे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी एकप्रकारे भुसेंची पाठराखणच केली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 30, 2025, 08:15 AM IST
'शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार', दादा भुसेंच्या वक्तव्यावर एकनाथ शिंदेंचे थेट उत्तर, म्हणाले, 'माझा अजेंडा...'
Eknath Shinde To The Point Interview Dcm eknath shinde reaction over Dada Bhuse Statement over cm

Eknath Shinde On Dada Bhuse Statement: महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकांचा प्रचार सभेचा धडाका सुरू आहे. महायुतीतील मित्रपक्ष अनेक नगरपंचायतीतनगरपरिषदेत एकमेकांविरोधात उभे आहेत. त्यामुळं राज्यातील राजकीय समीकरण देखील बदलली आहे. काही दिवसांपूर्वीच शिंदे सेनेचे नेते दादा भूसे यांनी एकनाथ शिंदे हे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असं विधान केलं होतं. त्यामुळं राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. मात्र आता दादा भुसे यांच्या वक्तव्याची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून पाठराखण करण्यात आली आहे. झी 24 तासच्या टू द पॉइंट कार्यक्रमात शिंदेंनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

दादा भुसेंनी सीएम पदाबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबत एकनाथ शिंदे यांनी थेट उत्तर देत म्हटलं आहे की, आपल्या लोकांना वाटतं ना? कोणाकोणाला वाटत असेल ना आपल्या माणसाबद्दल. मी एकच सांगतो एकनाथ शिंदेचा अजेंडा खुर्ची नाही. एकनाथ शिंदेचा अजेंडा विकास आणि सर्वसामान्य माणसाच्या आय़ुष्यात चांगले दिवस आणणे हा अजेंडा आहे माझा. अशा शब्दांत एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलं आहे.

दादा भुसे काय म्हणाले होते?

आजही तुम्ही जनतेला विचारलं तुमच्या मनातला मुख्यमंत्री कोण तर आजही जनता सांगेल की त्यांच्या मनातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. महाराष्ट्राने असा मुख्यमंत्री कधी पाहिला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काळजी करू नका परत या महाराष्ट्राचे नेतृत्व एकनाथ शिंदे साहेब करताना आपण सर्वजण पाहणार आहोत, असं वक्तव्य दादा भूसे यांनी केलं होतं. दादा भुसे यांच्या वक्तव्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. आता शिंदेंनीही त्यांच्या या वक्तव्याची पाठराखण केली आहे.

मुंबई-ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनाच मोठा भाऊ; एकनाथ शिंदेंचा दावा

मुंबई-ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनाच मोठा भाऊ असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलाय. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती होणार आहे. पण ज्यांचे माजी नगरसेवक जास्त असतील तेवढ्या जागा त्या त्या पक्षाला मिळाल्याच पाहिजेत अशी शिवसेनेची भूमिका असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलंय. मुंबईत शिवसेनेकडं 120 माजी नगरसेवक आहेत तर ठाण्यात जवळपास 90 माजी नगरसेवक असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलंय. राज्यात नागपूर, पुणे या महापालिकांमध्ये भाजपची ताकद जास्त आहे तिथं भाजप मोठा भाऊ असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्या न्यायानं मुंबई ठाण्यात शिवसेनाच महायुतीतला मोठा भाऊ असल्याचं शिंदेंनी सांगितलंय. नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप-शिवसेना संघर्ष टीपेला पोहचलेला असताना मुंबई-ठाण्याच्या जागावाटपाचा मुद्दा पुढं करुन एकनाथ शिंदेंनी नव्या संघर्षाला तोंड फोडलंय.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

