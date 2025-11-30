'शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार', दादा भुसेंच्या वक्तव्यावर एकनाथ शिंदेंचे थेट उत्तर, म्हणाले, 'माझा अजेंडा...'

Eknath Shinde On Dada Bhuse Statement: महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकांचा प्रचार सभेचा धडाका सुरू आहे. महायुतीतील मित्रपक्ष अनेक नगरपंचायतीत व नगरपरिषदेत एकमेकांविरोधात उभे आहेत. त्यामुळं राज्यातील राजकीय समीकरण देखील बदलली आहे. काही दिवसांपूर्वीच शिंदे सेनेचे नेते दादा भूसे यांनी एकनाथ शिंदे हे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असं विधान केलं होतं. त्यामुळं राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. मात्र आता दादा भुसे यांच्या वक्तव्याची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून पाठराखण करण्यात आली आहे. झी 24 तासच्या टू द पॉइंट कार्यक्रमात शिंदेंनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
दादा भुसेंनी सीएम पदाबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबत एकनाथ शिंदे यांनी थेट उत्तर देत म्हटलं आहे की, आपल्या लोकांना वाटतं ना? कोणाकोणाला वाटत असेल ना आपल्या माणसाबद्दल. मी एकच सांगतो एकनाथ शिंदेचा अजेंडा खुर्ची नाही. एकनाथ शिंदेचा अजेंडा विकास आणि सर्वसामान्य माणसाच्या आय़ुष्यात चांगले दिवस आणणे हा अजेंडा आहे माझा. अशा शब्दांत एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलं आहे.
आजही तुम्ही जनतेला विचारलं तुमच्या मनातला मुख्यमंत्री कोण तर आजही जनता सांगेल की त्यांच्या मनातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. महाराष्ट्राने असा मुख्यमंत्री कधी पाहिला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काळजी करू नका परत या महाराष्ट्राचे नेतृत्व एकनाथ शिंदे साहेब करताना आपण सर्वजण पाहणार आहोत, असं वक्तव्य दादा भूसे यांनी केलं होतं. दादा भुसे यांच्या वक्तव्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. आता शिंदेंनीही त्यांच्या या वक्तव्याची पाठराखण केली आहे.
मुंबई-ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनाच मोठा भाऊ असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलाय. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती होणार आहे. पण ज्यांचे माजी नगरसेवक जास्त असतील तेवढ्या जागा त्या त्या पक्षाला मिळाल्याच पाहिजेत अशी शिवसेनेची भूमिका असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलंय. मुंबईत शिवसेनेकडं 120 माजी नगरसेवक आहेत तर ठाण्यात जवळपास 90 माजी नगरसेवक असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलंय. राज्यात नागपूर, पुणे या महापालिकांमध्ये भाजपची ताकद जास्त आहे तिथं भाजप मोठा भाऊ असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्या न्यायानं मुंबई ठाण्यात शिवसेनाच महायुतीतला मोठा भाऊ असल्याचं शिंदेंनी सांगितलंय. नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप-शिवसेना संघर्ष टीपेला पोहचलेला असताना मुंबई-ठाण्याच्या जागावाटपाचा मुद्दा पुढं करुन एकनाथ शिंदेंनी नव्या संघर्षाला तोंड फोडलंय.