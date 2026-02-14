गौतमी पाटीलने सांगितलं कोल्हापूरसोबतचं खास नातं; तिच्यासाठी अख्खा रस्ता केला होता बंद

Gautami Patil and Kolhapur Special Relation: आपल्या लावणींसाठी प्रसिद्ध असणारी नृत्यांगना गौतमी पाटीलने कोल्हापूरसोबतच्या तिच्या खास नात्याचा उलगडा केला आहे. आज ती प्रसिद्धीच्या शिखरावर असताना कोल्हापूरने त्यात कसा हातभार लावला हे तिने सांगितलं आहे. तसंच आपला पहिला शो कुठे झाला होता आणि त्यावेळी कशाप्रकारे तिला ओरडा खावा लागला होता याच्याही आठवणींना उजाळा दिला आहे. याशिवाय हे करिअर निवडताना कुटुबीयांकडून झालेला विरोध आणि त्यानंतरही स्वत:च्या पायावर घडवलेलं करिअर याचे किस्सेही झी 24 तासच्या 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' पॉडकास्टमध्ये सांगितले आहेत.
गौतम पाटीलला नेमकी प्रसिद्धी कुठून मिळाली? याचं उत्तर तिने स्वत: दिलं आहे. कोल्हापुरातून या सर्वांची सुरुवात झाल्याचं तिने सांगितलं. "हे सगळं कोल्हापूरपासून सुरु झालं. मी कोल्हापूरचं कार्यक्रम करायचे. तिथल्या प्रेक्षकांनी मला फार प्रेम दिलं. एक कार्यक्रम असा झाला की रस्ता वैगेरे सगळं बंद झाला होता. प्रेक्षकांची तुफान गर्दी झाली होती. तिथून जी सुरुवात झाली असेल. मी त्यानंतर मोजके दोन तीन कार्यक्रम केले. मला प्रेक्षकांच्या कार्यक्रमामुळे अजून जोरात कार्यक्रमात मिळू लागले. कार्यक्रम ठेवायचा तर गौतमीचाच असं सुरु झालं".
"त्यानंतर असं झालं होतं की, माझं नाव घेतलं की पोलीस परवानगी द्यायला नाही म्हणायचे. मला ते चांगलंही वाटतं. परवानगी घेतली पाहिजे. पोलीस असले की आम्हालाही भीती नसते. मी नेहमी कार्यक्रम संपल्यावर पोलिसांचेही आभार मानते. तितकं आपण करु शकतो," अशी भावना तिन बोलून दाखवली.
गौतमीने यावेळी तिच्या पहिल्या शोच्या आठवणीही सांगितल्या. "माझा पहिला शो अकलूल लावणी महोत्सव होता. मी त्यावेळी बॅक डान्सर होते. मी महेंद्र सरांसोबत गेले होते. त्यांनी मला तिथे नेलं, प्रॅक्टिस केली. पहिलाच अनुभव असल्याने खूप चुकले होते. प्रेक्षक पाहून बऱ्याच चुका झाल्या होत्या. सर ओरडलेही होते. तो पहिला कार्यक्रम खूप छान झाला. मी त्यावेळी 16-17 वर्षांची असेन. मी या क्षेत्रात खूप लवकर आले. पण मला याची आवड होती"
डान्सर व्हायचं असं ठरलं होतं का? यावर ती म्हणाली, "माझ्या आईचं डॉक्टर करायचं स्वप्न होतं. पण मी अभ्य़ासात हुशार नव्हते. अभ्यास म्हटलं की नको असं व्हायचं. लहानपणापासून मला डान्सची आवड होती. गॅदरिंगला भाग घ्यायचे. मी डान्सही शिकले आहे"
लावणी सुरु केल्यानंतर कुटुंबीयांचा विरोध होता असंही तिने स्पष्ट सांगितलं. "हे चुकीचं आहे सांगत सगळ्यांनी विरोध केला. सगळ्यांचा विरोथ होता की हे चुकीचंच आहे. नाहीच करायचं असं नाही बोललं कोणी. आता तू कार्यकम करायचं नाही असं कोणी बोलणारं नव्हतं. कारण मी मी स्वत:च्या जीवावर होते. मी स्वत: पैसा कमावला, घर घेतलं. त्यामुळे बंद असं कोणी सांगू शकत नव्हतं. तुम्ही माझं घऱ चालवणार आहे का? असं विचारायचे तेव्हा बोलणारे मागे जातात. मी नाही थांबले, करत गेले. नंतर आईचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर कोणाचं काही देणं घेणं नाही. आईपण हे काय करत आहे म्हणाली. पण नंतर समर्थनही तितकंच दिलं".
"पैसा मिळत गेल्याने मी करत गेले. पैसा खूप महत्त्वाच होता. घरात कमावण्यासाठी कोणी नव्हतं. आईचा अपघात झाला होता, सगळं थांबलं होतं. नंतर सुरळीत झालं आणि या क्षेत्रात आले. मी घरात कमावती एकटी होते आणि आताही एकटीच आहे," असं गौतमी म्हणाली.
"5 हजार रुपये कमावल्याचं पाहून आई एकदम खूश झाली होती. तो दिवस मला आठवतो. ती फार मोठी गोष्ट होती. पैशांमुळे मी थांबले नाही, कार्यक्रम करत गेले. जिथून आले तिथले कार्यक्रम करत गेले. मी शून्यातून सुरुवात केली. माझ्याकडे काहीच नव्हतं. गावाकडून वडिलांना घेऊन गेले. आईचीही तळमळ होती की मुलगी मोठी झाली आहे. पुण्यात आजोबांनी भांडी दिली. गॅस सिलेंडर आणि सिंगल रुम होती. वडील थांबले नाहीत. शहरात राहणं सोपं नाही. तशा स्थितीत माझी आई उभी राहिली. मी आता गावाकडे जाणार नाही असं ती म्हणाली होती. ती खंबीर राहिली. आई पार्ट क्लीन करायचे काम करायची. बिस्लेरीत पण आईने काम केलं," असा संघर्ष तिने उलगडला.