...ते 5 हजार रुपये पाहून आई खूश झाली होती; गौतमी पाटीलने उलगडल्या संघर्षाच्या आठवणी, 'मी एकटी कमवायची'

Gautami Patil on her struggling days: नृत्यांगना गौतमी पाटील आज प्रसिद्धीच्या शिखरावर आहे. तिच्या एका कार्यक्रमासाठी आयोजक लाखो रुपये मोजण्यास तयार असतात. मात्र गौतमी पाटीलच्या यशामागे खूप मोठा संघर्ष दडला आहे. वयाच्या 16-17 व्या वर्षीच तिने आपल्या खांद्यावर कुटुंबाची जबाबदारी घेतली होती. एक काळ असा होता जेव्हा 5 हजार रुपये पाहून तिची आई आनंदी झाली होती. झी 24 तासच्या 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत तिने आपला हा संघर्ष उलगडून सांगितला आहे.
"पैसा मिळत गेल्याने मी करत गेले. पैसा खूप महत्त्वाच होता. घरात कमावण्यासाठी कोणी नव्हतं. आईचा अपघात झाला होता, सगळं थांबलं होतं. नंतर सुरळीत झालं आणि या क्षेत्रात आले. मी घरात कमावती एकटी होते आणि आताही एकटीच आहे," असं गौतमी म्हणाली.
"5 हजार रुपये कमावल्याचं पाहून आई एकदम खूश झाली होती. तो दिवस मला आठवतो. ती फार मोठी गोष्ट होती. पैशांमुळे मी थांबले नाही, कार्यक्रम करत गेले. जिथून आले तिथले कार्यक्रम करत गेले. मी शून्यातून सुरुवात केली. माझ्याकडे काहीच नव्हतं. गावाकडून वडिलांना घेऊन गेले. आईचीही तळमळ होती की मुलगी मोठी झाली आहे. पुण्यात आजोबांनी भांडी दिली. गॅस सिलेंडर आणि सिंगल रुम होती. वडील थांबले नाहीत. शहरात राहणं सोपं नाही. तशा स्थितीत माझी आई उभी राहिली. मी आता गावाकडे जाणार नाही असं ती म्हणाली होती. ती खंबीर राहिली. आई पार्ट क्लीन करायचे काम करायची. बिस्लेरीत पण आईने काम केलं," असा संघर्ष तिने उलगडला.
लावणी सुरु केल्यानंतर कुटुंबीयांचा विरोध होता असंही तिने स्पष्ट सांगितलं. "हे चुकीचं आहे सांगत सगळ्यांनी विरोध केला. सगळ्यांचा विरोथ होता की हे चुकीचंच आहे. नाहीच करायचं असं नाही बोललं कोणी. आता तू कार्यकम करायचं नाही असं कोणी बोलणारं नव्हतं. कारण मी मी स्वत:च्या जीवावर होते. मी स्वत: पैसा कमावला, घर घेतलं. त्यामुळे बंद असं कोणी सांगू शकत नव्हतं. तुम्ही माझं घऱ चालवणार आहे का? असं विचारायचे तेव्हा बोलणारे मागे जातात. मी नाही थांबले, करत गेले. नंतर आईचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर कोणाचं काही देणं घेणं नाही. आईपण हे काय करत आहे म्हणाली. पण नंतर समर्थनही तितकंच दिलं".