मराठी सिनेसृष्टीची ओळख रशियात: छाया कदम यांनी सांगितला 'रशिया इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल'मधला प्रवास

अभिनयामुळे छाया कदमच्या साकारलेल्या भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करतात. अलीकडच्या काळात मराठीसह हिंदी चित्रपटसृष्टीतही तिने आपली वेगळी छाप सोडली आहे. तिच्या अभिनयाला कान फेस्टिव्हल, राष्ट्रीय पुरस्कारांसह अनेक मान्यवर पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे. नुकतीच छाया कदम ‘स्नो फ्लॉवर’ या मराठी सिनेमाच्या निमित्ताने **‘रशिया इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल’**मध्ये सहभागी झाली. त्या अनुभवाबद्दल छाया म्हणाल्या,
‘स्नो फ्लॉवर’चा पहिला स्क्रीनिंग सेंट पीटर्सबर्गमध्ये झाला. अनोळखी शहरात आपला सिनेमा आणि आपली भाषा रुजवताना जो आनंद मिळतो, तो काही वेगळाच असतो. एक देश, पाच शहरं आणि आपला मराठी सिनेमा दुसऱ्या देशात पोहोचवण्याची ही संधी अनमोल होती.' ‘स्नो फ्लॉवर’ हा चित्रपट राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे यांनी बनवलेला आहे. भारतातील कोकण आणि रशिया या दोन भिन्न संस्कृतींमधील भावनिक नातेसंबंध यावर आधारित हा इंडो-रशियन चित्रपट रशियातील प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळवतो आहे.
मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कझान, व्लादिवोस्तोक आणि याकुत्स्क या पाच शहरांमध्ये भारतीय चित्रपटांचे प्रदर्शन झालेल्या महोत्सवात ‘स्नो फ्लॉवर’ला उद्घाटनाचा सिनेमा म्हणून दाखवण्यात आले. छाया म्हणाल्या, 'तिथले प्रेक्षक चित्रपटाचा बारकाईने अभ्यास करतात आणि आपल्या देशाबद्दल जाणून घेण्याचे विलक्षण कुतूहल दाखवतात. काही प्रेक्षक माझ्याशी बोलण्यासाठी खास मराठी-इंग्रजी शब्द शिकून आले होते. अनेकांनी अभिनय आवडल्याचे सांगितले.'
छाया कदमला वाटते की, अशा महोत्सवांमुळे भारतीय प्रादेशिक चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवे दरवाजे उघडतात. त्या पुढे म्हणाल्या, 'रशियात भारतीय सिनेमाबद्दल अफाट प्रेम आहे. भविष्यात भारतीय, विशेषतः मराठी चित्रपट रशियात मोठ्या प्रमाणावर पोहोचावेत, हीच माझी इच्छा आहे. मॉस्कोतील कौसमस थिएटरमध्ये झालेल्या स्क्रीनिंगनंतर प्रेक्षकांनी प्रश्नोत्तर सत्रात भाग घेतला आणि चित्रपटाला भरभरून दाद दिली. या महोत्सवाचे आयोजन रशियातील भारताचे राजदूत विनय कुमार आणि उपराजदूत निखिलेश गिरी यांच्या पुढाकारातून करण्यात आले.
